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Posted 23 июля, 15:48

Published 23 июля, 15:48

Modified 10 сентября, 04:22

Updated 10 сентября, 04:22

Свекольный сок: природный энергетик с пользой для здоровья

Свекольный сок: природный энергетик с пользой для здоровья

23 июля 2024, 15:48
Фото: 1MI
Свекла, провозглашенная «суперкорнем», — отличный способ получить полезные питательные вещества, если человеку, заботящемуся о здоровье, не по вкусу зеленые соки. Помимо этого, свекольный сок действует подобно энергетику: помогает побороть усталость.

Напиток можно сделать самостоятельно, почистив и порезав свеклу на четыре-восемь частей и пропустив их через блендер. Если землистый и сладкий вкус вам не очень понравится, можно добавить немного апельсинового или сельдерейного сока. Об этом пишет glamour.com.

Редактор издания Бьянка Лондон призналась, что очень любит кофе и пьет его каждый день. Она рассказала о своих ощущениях после регулярного приема свекольного сока в течение месяца.

По словам Бьянки Лондон, побочных эффектов от приема напитка не было. Не ощущалось больше и нервных срывов, которые часто случались с ней после приема кофе. «Моя кожа сияет, и тут я собираюсь отдать должное свекольному соку», — поделилась она.

В чем польза свекольного сока

  • Свекольный сок — настоящая сокровищница необходимых витаминов и минералов, включая фолиевую кислоту (витамин B9), марганец, калий, железо и витамин C.
  • Напиток способствует здоровью сердца и сосудов. Он помогает расширять кровеносные сосуды, улучшая кровоток и снижая артериальное давление, что имеет решающее значение для здоровья сердечно-сосудистой системы.
  • Свекольный сок содержит бетаин, который помогает защитить печень от токсинов и снимает воспаление.
  • Вещества, которые содержатся в свекольном соке, полезны для костей. Это — фолиевая кислота, витамин С, магний и медь.
  • Сосудорасширяющее действие свекольного сока на кровеносные сосуды может увеличить доставку кислорода и питательных веществ к мышцам и различным органам, тем самым способствуя спортивным результатам.
  • Свекла содержит уридин — вещество, которое помогает поддерживать нормальный уровень дофамина. Дофамин — это нейромедиатор, который помогает регулировать здоровье мозга и контролировать мозговые центры вознаграждения, эмоций и удовольствия.
  • В свекольном соке — высокое содержание клетчатки. Она необходима для поддержания здорового микробиома кишечника, который помогает пищеварению и облегчает симптомы при заболеваниях пищеварительной системы.

По словам диетолога Ли Митчелла, свекольный сок ценится из-за его потенциальных энергетических преимуществ.

«Одним из ключевых преимуществ употребления свекольного сока является его способность повышать уровень энергии», — говорит Митчелл. «Это можно объяснить наличием в свекле пищевых нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота. Оксид азота играет решающую роль в расширении кровеносных сосудов. Это улучшение кровотока может привести к улучшению доставки кислорода и питательных веществ к различным тканям, включая мышцы, что может привести к увеличению выработки энергии и снижению чувства усталости во время физических нагрузок».

Существуют ли побочные эффекты от употребления свекольного сока

Свекольный сок может быть отличным дополнением к сбалансированной диете. Однако есть несколько состояний, при которых его следует употреблять осторожно.

  • Камни в почках. Свекла от природы богата оксалатами — соединениями, которые могут способствовать образованию камней в почках. Если у вас есть камни в почках или вы склонны к их образованию, рекомендуется употреблять свекольный сок в умеренных количествах и сначала проконсультироваться с врачом.
  • Уровень сахара в крови. Свекла умеренно богата натуральными сахарами, но употребление большого количества свекольного сока может потенциально повлиять на уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом. Мониторинг уровня сахара в крови и консультация с врачом важны, если у вас диабет.
  • Желудочно-кишечные расстройства. Некоторые люди могут испытывать дискомфорт в органах ЖКТ при чрезмерном употреблении свекольного сока. Постепенное введение свекольного сока в ваш рацион может помочь вашей пищеварительной системе адаптироваться.
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#Марина Колодкина#Общество#Здоровье#Красота#Еда#Все материалы авторов
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