Свекольный сок: природный энергетик с пользой для здоровья

«Одним из ключевых преимуществ употребления свекольного сока является его способность повышать уровень энергии», — говорит Митчелл. «Это можно объяснить наличием в свекле пищевых нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота. Оксид азота играет решающую роль в расширении кровеносных сосудов. Это улучшение кровотока может привести к улучшению доставки кислорода и питательных веществ к различным тканям, включая мышцы, что может привести к увеличению выработки энергии и снижению чувства усталости во время физических нагрузок».