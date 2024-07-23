Свекольный сок: природный энергетик с пользой для здоровья

Posted 23 июля, 15:48
Published 23 июля, 15:48
Modified 10 сентября, 04:22
Updated 10 сентября, 04:22
Напиток можно сделать самостоятельно, почистив и порезав свеклу на четыре-восемь частей и пропустив их через блендер. Если землистый и сладкий вкус вам не очень понравится, можно добавить немного апельсинового или сельдерейного сока. Об этом пишет glamour.com.
Редактор издания Бьянка Лондон призналась, что очень любит кофе и пьет его каждый день. Она рассказала о своих ощущениях после регулярного приема свекольного сока в течение месяца.
По словам Бьянки Лондон, побочных эффектов от приема напитка не было. Не ощущалось больше и нервных срывов, которые часто случались с ней после приема кофе. «Моя кожа сияет, и тут я собираюсь отдать должное свекольному соку», — поделилась она.
По словам диетолога Ли Митчелла, свекольный сок ценится из-за его потенциальных энергетических преимуществ.
«Одним из ключевых преимуществ употребления свекольного сока является его способность повышать уровень энергии», — говорит Митчелл. «Это можно объяснить наличием в свекле пищевых нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота. Оксид азота играет решающую роль в расширении кровеносных сосудов. Это улучшение кровотока может привести к улучшению доставки кислорода и питательных веществ к различным тканям, включая мышцы, что может привести к увеличению выработки энергии и снижению чувства усталости во время физических нагрузок».
Свекольный сок может быть отличным дополнением к сбалансированной диете. Однако есть несколько состояний, при которых его следует употреблять осторожно.
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