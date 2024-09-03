Эксперт развенчала пять самых распространенных мифов про скульптурный массаж

Процедура проводится специалистом строго по массажным линиям с учетом особенностей анатомии лица, поэтому растяжения кожи не происходит. При этом Елена Гагиева предупреждает, что возникающие на лице отеки способны сделать кожу менее восприимчивой к получению питательных элементов. А при глубокотканной проработке удается вывести застой жидкости из кожи для того, чтобы она приобрела тонус и упругость.