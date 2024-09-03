Эксперт развенчала пять самых распространенных мифов про скульптурный массаж

Posted 3 сентября, 18:40
Published 3 сентября, 18:40
Modified 3 сентября, 18:52
Updated 3 сентября, 18:52
Как сообщает shape.ru, специфика данной процедуры состоит в максимально глубокой проработке тканей и мышц. Чтобы из-за мимики с возрастом у пациентов не обвисала кожа лица, требуется регулярно практиковать технику расслабления мышц и их перевода в естественное состояние. Вокруг такой техники существует множество мифов.
Скульптурный массаж лица осуществляется с постепенным нарастанием интенсивности и глубины проработки, поэтому неожиданной и сильной боли быть не может. Лишь в некоторых случаях возникают неприятные ощущения на чувствительных участках, которые проходят по мере их проработки массажистом.
Процедура проводится специалистом строго по массажным линиям с учетом особенностей анатомии лица, поэтому растяжения кожи не происходит. При этом Елена Гагиева предупреждает, что возникающие на лице отеки способны сделать кожу менее восприимчивой к получению питательных элементов. А при глубокотканной проработке удается вывести застой жидкости из кожи для того, чтобы она приобрела тонус и упругость.
Бытует мнение, что воздействие на кожу в процессе массажа не сравнится с омолаживающим эффектом от инъекций или пластики. Однако следует знать, что скульптурный массаж повышает качество кожи, замедляет старение, возвращает четкость овалу лица, стирая возрастные изменения.
Специалист подчеркивает, что видимого, пролонгированного эффекта от такой процедуры удается добиться при проведении курса из 10, 15 или 20 процедур. Продолжительность курса рассчитывается в зависимости от существующих проблем и результатов, которых хочется достичь. После прохождения первого курса желательно посещать массажиста каждые шесть месяцев.
Скульптурный массаж показан не только тем, у кого на лице наблюдаются признаки старения. Если кожа кажется безжизненной, ей помогут такие процедуры, способные запустить замедлившиеся обменные процессы и помочь омолодиться естественным образом. Показанием также является резкое похудение, из-за которого наблюдаются дряблость и провисание кожи.
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