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Posted 3 сентября, 18:40

Published 3 сентября, 18:40

Modified 3 сентября, 18:52

Updated 3 сентября, 18:52

Эксперт развенчала пять самых распространенных мифов про скульптурный массаж

Эксперт развенчала пять самых распространенных мифов про скульптурный массаж

3 сентября 2024, 18:40
Фото: Изображение Midjourney
Специалист по массажу, коррекции тела и SPA Елена Гагиева перечислила пять основных мифов про скульптурный массаж и рассказала, чем на самом деле хороша такая лечебно-косметологическая практика.

Как сообщает shape.ru, специфика данной процедуры состоит в максимально глубокой проработке тканей и мышц. Чтобы из-за мимики с возрастом у пациентов не обвисала кожа лица, требуется регулярно практиковать технику расслабления мышц и их перевода в естественное состояние. Вокруг такой техники существует множество мифов.

Миф 1: сильная боль

Скульптурный массаж лица осуществляется с постепенным нарастанием интенсивности и глубины проработки, поэтому неожиданной и сильной боли быть не может. Лишь в некоторых случаях возникают неприятные ощущения на чувствительных участках, которые проходят по мере их проработки массажистом.

Миф 2: растягивание кожи

Процедура проводится специалистом строго по массажным линиям с учетом особенностей анатомии лица, поэтому растяжения кожи не происходит. При этом Елена Гагиева предупреждает, что возникающие на лице отеки способны сделать кожу менее восприимчивой к получению питательных элементов. А при глубокотканной проработке удается вывести застой жидкости из кожи для того, чтобы она приобрела тонус и упругость.

Миф 3: нет явно выраженного эффекта

Бытует мнение, что воздействие на кожу в процессе массажа не сравнится с омолаживающим эффектом от инъекций или пластики. Однако следует знать, что скульптурный массаж повышает качество кожи, замедляет старение, возвращает четкость овалу лица, стирая возрастные изменения.

Миф 4: можно обойтись одной процедурой

Специалист подчеркивает, что видимого, пролонгированного эффекта от такой процедуры удается добиться при проведении курса из 10, 15 или 20 процедур. Продолжительность курса рассчитывается в зависимости от существующих проблем и результатов, которых хочется достичь. После прохождения первого курса желательно посещать массажиста каждые шесть месяцев.

Миф 5: показан стареющей коже

Скульптурный массаж показан не только тем, у кого на лице наблюдаются признаки старения. Если кожа кажется безжизненной, ей помогут такие процедуры, способные запустить замедлившиеся обменные процессы и помочь омолодиться естественным образом. Показанием также является резкое похудение, из-за которого наблюдаются дряблость и провисание кожи.

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#Марина Никишина#Здоровье#Красота#Массаж
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