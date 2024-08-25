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Posted 25 августа, 16:44

Published 25 августа, 16:44

Modified 10 сентября, 06:19

Updated 10 сентября, 06:19

Мьюинг: реальный способ улучшить лицо или очередной соцсетевой тренд?

Мьюинг: реальный способ улучшить лицо или очередной соцсетевой тренд?

25 августа 2024, 16:44
Фото: Изображение Midjourney
Мьюинг: реальный способ улучшить лицо или очередной соцсетевой тренд?
Хотите иметь четкий овал лица и избавиться от неправильного прикуса без операций и брекетов? Мьюинг обещает это и даже больше. Но стоит ли верить всему, что говорят в соцсетях? Давайте разберемся.

Мьюинг — это специальное упражнение, которое заключается в том, чтобы держать язык прижатым к верхнему нёбу, а зубы слегка сомкнутыми. Эту технику создал британский ортодонт Джон Мью, а его сын Майк помог ей стать широко известной. Этот метод называется «ортотропия», а термин «мьюинг» придумали люди, которые начали использовать и пропагандировать этот подход.

Откуда взялся мьюинг?

Метод основан на идее, что неправильное развитие лицевых костей и челюстей может быть вызвано слабостью челюстных мышц и неправильным положением языка. Американский стоматолог Мелвин Мосс выдвинул гипотезу, что формирование костей зависит от окружающих их мягких тканей. Джон Мью применил эту теорию к лицевым костям и зубам, утверждая, что изменение привычек и тренировка лицевых мышц могут корректировать форму челюсти.

В 1958 году Мью предположил, что проблемы с прикусом связаны с нарушениями осанки, а неровные зубы не являются наследственным признаком, а формируются в процессе жизни. По его мнению, современные люди имеют меньшие челюсти по сравнению с предками, что приводит к недостатку места для зубов и их искривлению.

В 1958 году Мью предположил, что проблемы с прикусом связаны с нарушениями осанки, а неровные зубы не являются наследственным признаком, а формируются в процессе жизниВ 1958 году Мью предположил, что проблемы с прикусом связаны с нарушениями осанки, а неровные зубы не являются наследственным признаком, а формируются в процессе жизни
В 1958 году Мью предположил, что проблемы с прикусом связаны с нарушениями осанки, а неровные зубы не являются наследственным признаком, а формируются в процессе жизни. Фото: Изображение Midjourney

Как работает мьюинг по мнению его создателей?

По словам доктора, техника способствует расширению костей черепа и лица, а также правильному положению языка, что, по его мнению, может решить множество проблем, таких как неправильный прикус, асимметрия лица и даже сонное апноэ. Кроме того, Мью утверждает, что мьюинг улучшает внешний вид: делает линию нижней челюсти более четкой, скулы более выразительными и придает глазам эффект «охотника», когда верхнее веко слегка нависает, создавая впечатление прищуренных глаз.

Однако неправильное выполнение упражнений может привести к обратным результатам: вместо улучшения прикуса и зубного ряда, они могут еще больше ухудшиться. В таком случае может понадобиться консультация стоматолога для установки брекетов или других ортодонтических устройств.

Работает ли мьюинг на самом деле?Работает ли мьюинг на самом деле?
Работает ли мьюинг на самом деле?. Фото: Изображение Midjourney

Работает ли мьюинг на самом деле?

Множество пользователей социальных сетей делятся фотографиями «до и после», утверждая, что мьюинг помог им улучшить контур нижней челюсти и подбородка.

Американская ассоциация ортодонтов и не подтверждает эффективность мьюинга в решении проблем с прикусом и формой лица, некоторые наблюдаемые улучшения могут быть связаны с естественным развитием организма, визуальными эффектами и физиологическим воздействием упражнений на мышцы лица.

Чтобы доказать эффективность своего метода, Джон проводил эксперименты на своих детях. Он кормил свою дочь перетёртой пищей из бутылочки до четырёх лет и не обучал её технике мьюинга. Когда у девочки развился неправильный прикус, отец связал это с отсутствием упражнений, хотя на самом деле, скорее всего, причиной было кормление из бутылочки.

А Майк Мью вместо научных публикаций демонстрирует фотографии своих пациентов, чтобы подтвердить эффективность мьюинга. Пять лет назад его исключили из Британского стоматологического общества за публикации в социальных сетях, которые вводили общественность в заблуждение.

В чем причина успеха?

Однако стоит разобраться, насколько эти результаты обусловлены самим методом и какие другие факторы могут играть роль:

  1. Возраст и естественные изменения: Значительная часть сторонников мьюинга — подростки и молодые взрослые, у которых лицо еще продолжает формироваться и изменяться в процессе роста и развития костей.
  2. Фотографические эффекты: Не стоит исключать возможность фотоманипуляций или различий в условиях съемки (освещение, угол камеры), которые могут существенно исказить восприятие изменений во внешности.
  3. Влияние регулярных упражнений: Теоретически, постоянное выполнение упражнений, направленных на работу мышц лица, может способствовать улучшению контуров средней и нижней частей лица, придавая им более четкие и выразительные очертания.
общественность в заблуждение. В чем причина успеха?общественность в заблуждение. В чем причина успеха?
общественность в заблуждение. В чем причина успеха?. Фото: Изображение Midjourney

Чем можно заменить мьюинг?

То, что предлагается исправлять с помощью мьюинга, можно скорректировать более изученными и надёжными методами:

  1. Прикусы и нервные окончания зубов: использование брекетов или съемных элайнеров.
  2. Апноэ: меры включают снижение веса, отказ от курения, а также необходимость применения специальных устройств для обеспечения стабильного давления (CPAP).
  3. Возрастные изменения лица: косметологические процедуры с использованием филлеров и ботулинического токсина для восстановления объема и разглаживания морщин.
  4. Второй подбородок: устранение лишнего веса с помощью диеты и физических упражнений может помочь избавиться от второго подбородка.
  5. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС): лечение может включать прием обезболивающих и миорелаксантов, использование специальных кап для сустава, физиотерапию, а в ярких случаях — хирургическое вмешательство.
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#Ольга Харина#Здоровье#Красота#Косметика#Массаж лица#Массаж
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