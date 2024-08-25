Мьюинг: реальный способ улучшить лицо или очередной соцсетевой тренд?

Posted 25 августа, 16:44
Published 25 августа, 16:44
Modified 10 сентября, 06:19
Updated 10 сентября, 06:19
Мьюинг — это специальное упражнение, которое заключается в том, чтобы держать язык прижатым к верхнему нёбу, а зубы слегка сомкнутыми. Эту технику создал британский ортодонт Джон Мью, а его сын Майк помог ей стать широко известной. Этот метод называется «ортотропия», а термин «мьюинг» придумали люди, которые начали использовать и пропагандировать этот подход.
Метод основан на идее, что неправильное развитие лицевых костей и челюстей может быть вызвано слабостью челюстных мышц и неправильным положением языка. Американский стоматолог Мелвин Мосс выдвинул гипотезу, что формирование костей зависит от окружающих их мягких тканей. Джон Мью применил эту теорию к лицевым костям и зубам, утверждая, что изменение привычек и тренировка лицевых мышц могут корректировать форму челюсти.
В 1958 году Мью предположил, что проблемы с прикусом связаны с нарушениями осанки, а неровные зубы не являются наследственным признаком, а формируются в процессе жизни. По его мнению, современные люди имеют меньшие челюсти по сравнению с предками, что приводит к недостатку места для зубов и их искривлению.
По словам доктора, техника способствует расширению костей черепа и лица, а также правильному положению языка, что, по его мнению, может решить множество проблем, таких как неправильный прикус, асимметрия лица и даже сонное апноэ. Кроме того, Мью утверждает, что мьюинг улучшает внешний вид: делает линию нижней челюсти более четкой, скулы более выразительными и придает глазам эффект «охотника», когда верхнее веко слегка нависает, создавая впечатление прищуренных глаз.
Однако неправильное выполнение упражнений может привести к обратным результатам: вместо улучшения прикуса и зубного ряда, они могут еще больше ухудшиться. В таком случае может понадобиться консультация стоматолога для установки брекетов или других ортодонтических устройств.
Множество пользователей социальных сетей делятся фотографиями «до и после», утверждая, что мьюинг помог им улучшить контур нижней челюсти и подбородка.
Американская ассоциация ортодонтов и не подтверждает эффективность мьюинга в решении проблем с прикусом и формой лица, некоторые наблюдаемые улучшения могут быть связаны с естественным развитием организма, визуальными эффектами и физиологическим воздействием упражнений на мышцы лица.
Чтобы доказать эффективность своего метода, Джон проводил эксперименты на своих детях. Он кормил свою дочь перетёртой пищей из бутылочки до четырёх лет и не обучал её технике мьюинга. Когда у девочки развился неправильный прикус, отец связал это с отсутствием упражнений, хотя на самом деле, скорее всего, причиной было кормление из бутылочки.
А Майк Мью вместо научных публикаций демонстрирует фотографии своих пациентов, чтобы подтвердить эффективность мьюинга. Пять лет назад его исключили из Британского стоматологического общества за публикации в социальных сетях, которые вводили общественность в заблуждение.
Однако стоит разобраться, насколько эти результаты обусловлены самим методом и какие другие факторы могут играть роль:
То, что предлагается исправлять с помощью мьюинга, можно скорректировать более изученными и надёжными методами:
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