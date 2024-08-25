Мьюинг: реальный способ улучшить лицо или очередной соцсетевой тренд?

Чтобы доказать эффективность своего метода, Джон проводил эксперименты на своих детях. Он кормил свою дочь перетёртой пищей из бутылочки до четырёх лет и не обучал её технике мьюинга. Когда у девочки развился неправильный прикус, отец связал это с отсутствием упражнений, хотя на самом деле, скорее всего, причиной было кормление из бутылочки.