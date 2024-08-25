Революция в медицине или очередной обман? Правда об аппликаторе Кузнецова

Posted 25 августа, 10:00
Published 25 августа, 10:00
Modified 10 сентября, 06:18
Updated 10 сентября, 06:18
О Кузнецове ходит множество слухов, включая рассказы о его якобы музыкальном прошлом и о том, что он создал свой аппликатор в процессе лечения от отравления инсектицидом.
Сам Иван Иванович Кузнецов полагал, что его изобретение может способствовать восстановлению спортсменов и помогать при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с желудочно-кишечным трактом, опорно-двигательной системой и нервными расстройствами.
В 1997 году Кузнецов даже получил патент на костюм с игольчатыми элементами, который описывается как средство для улучшения работоспособности и регулирования нервно-психической активности. По слухам, он утверждал, что его устройство может вылечить все болезни, включая СПИД, и продлить жизнь до 100 лет. Но стоит ли доверять этим обещаниям?
Научные данные о пользе аппликатора Кузнецова весьма скудны. Исследований, посвящённых его эффективности, почти нет.
Оба исследования указывают на потенциальную пользу аппликатора Кузнецова для уменьшения боли в шее и способствования расслаблению, однако необходимы дополнительные исследования для более полного понимания его эффективности и механизмов действия.
Ближайшей методикой к использованию аппликатора Кузнецова является акупунктура, которая представляет собой точечное воздействие на кожу с помощью игл. Акупунктура может быть полезна при болях в пояснице, фибромиалгии, мигренях и остеоартрите. Национальная служба здравоохранения Великобритании полагает, что акупунктура работает за счет стимуляции нервных окончаний, что приводит к высвобождению эндорфинов — естественных обезболивающих организма.
Если акупунктура действительно помогает за счет стимуляции нервных окончаний, то пластиковые шипы аппликатора Кузнецова должны справляться с этой задачей не хуже. Однако на данный момент нет доказательств этому.
Сегодня простые аппликаторы Кузнецова можно приобрести за 400–900 рублей, тогда как более сложные модели стоят 2–3 тысячи рублей. Если вы готовы потратить деньги и вам нравятся ощущения от колючих поверхностей, стоит попробовать это средство — возможно, оно принесет вам пользу.
Хотя аппликатор Кузнецова очень популярен, его эффективность исследована не больше, чем прикладывание подорожника к ране. Ходят слухи, что Кузнецов скончался в своем костюме с шипами, но данных о вреде такого воздействия нет.
Важно помнить, что не следует использовать аппликатор на поврежденной коже, шрамах и выпуклых родинках, так как это может привести к травмам.
Тем не менее, лучше обратиться к врачу, чтобы определить истинную причину боли и принять меры для её устранения. Деньги можно потратить на спортивное оборудование или полезные продукты.
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