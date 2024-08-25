Революция в медицине или очередной обман? Правда об аппликаторе Кузнецова

В 1997 году Кузнецов даже получил патент на костюм с игольчатыми элементами, который описывается как средство для улучшения работоспособности и регулирования нервно-психической активности. По слухам, он утверждал, что его устройство может вылечить все болезни, включая СПИД, и продлить жизнь до 100 лет. Но стоит ли доверять этим обещаниям?