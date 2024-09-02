Секреты красоты: идеальные дни для бьюти-преображений в сентябре

Posted 2 сентября, 18:16
Published 2 сентября, 18:16
Modified 2 сентября, 18:18
Updated 2 сентября, 18:18
Астрологи рекомендуют посвятить время бьюти-процедурам, но с осторожностью подходить к изменениям в период с 16 по 22 и 30 сентября из-за влияния лунного затмения и напряженной конфигурации Венеры с Плутоном.
В первой половине месяца (3-17 сентября) Луна будет расти, и это лучшее время для омолаживающих процедур. В убывающую фазу (1-3 и 17–30 сентября) рекомендуется сосредоточиться на очищении кожи и удалении лишнего.
Вот ключевые даты для различных процедур:
Выбирайте наиболее подходящие дни для бьюти-процедур, чтобы получить наилучшие результаты, написал журнал Woman.ru.
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