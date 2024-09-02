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Posted 2 сентября, 18:16

Published 2 сентября, 18:16

Modified 2 сентября, 18:18

Updated 2 сентября, 18:18

Секреты красоты: идеальные дни для бьюти-преображений в сентябре

Секреты красоты: идеальные дни для бьюти-преображений в сентябре

2 сентября 2024, 18:16
Фото: Изображение Midjourney
В сентябре 2024 года Венера будет находиться в знаке Весов, что делает этот месяц особенно удачным для ухода за собой.

Астрологи рекомендуют посвятить время бьюти-процедурам, но с осторожностью подходить к изменениям в период с 16 по 22 и 30 сентября из-за влияния лунного затмения и напряженной конфигурации Венеры с Плутоном.

В первой половине месяца (3-17 сентября) Луна будет расти, и это лучшее время для омолаживающих процедур. В убывающую фазу (1-3 и 17–30 сентября) рекомендуется сосредоточиться на очищении кожи и удалении лишнего.

Вот ключевые даты для различных процедур:

  • Питательные и успокаивающие маски: 3–17 сентября.
  • Очищение кожи: 1, 2, 18–30 сентября.
  • Лечение кожи и отбеливание зубов: 24–26 сентября.
  • Маникюр и педикюр: 6, 12, 13, 20, 27 сентября.
  • Солярий: 23 сентября.

Выбирайте наиболее подходящие дни для бьюти-процедур, чтобы получить наилучшие результаты, написал журнал Woman.ru.

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