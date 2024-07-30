Советы эксперта, как выглядеть моложе 30 лет в любом возрасте

Спите и просыпайтесь в соответствии с природными биоритмами. Вставайте около 7 утра и ложитесь не позже 22:00. Это поможет улучшить самочувствие и внешний вид. Даже если вы считаете себя «совой», соблюдение такого режима положительно скажется на вашем здоровье и внешности.