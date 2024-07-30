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Posted 30 июля, 17:12

Published 30 июля, 17:12

Modified 10 сентября, 04:46

Updated 10 сентября, 04:46

Советы эксперта, как выглядеть моложе 30 лет в любом возрасте

Советы эксперта, как выглядеть моложе 30 лет в любом возрасте

30 июля 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт по здоровью и спорту Юлия Сурмина рассказала, как сохранить молодость и красоту естественными методами.

Следуйте циркадным ритмам

Спите и просыпайтесь в соответствии с природными биоритмами. Вставайте около 7 утра и ложитесь не позже 22:00. Это поможет улучшить самочувствие и внешний вид. Даже если вы считаете себя «совой», соблюдение такого режима положительно скажется на вашем здоровье и внешности.

Увеличьте количество растительной пищи

Пусть ваш рацион на 50-70% состоит из овощей, фруктов, ягод, зелени, злаков и бобовых. Это улучшит состояние кожи, волос и костей. Пейте много воды и избегайте газированных и алкогольных напитков.

Добавьте горькие продукты в рацион

Включите в питание кейл, рукколу, грейпфрут, имбирь, редис и баклажаны. Горькие вкусы полезны для работы ЖКТ и помогают поддерживать чувство сытости, что способствует снижению веса.

Используйте натуральные ароматы

Эфирные масла, такие как лаванда и апельсин, оказывают разное воздействие на нервную систему. Замените искусственные ароматизаторы эфирными маслами, подходящими для использования в доме и на теле.

Проводите время на природе

Гуляйте на свежем воздухе хотя бы 10-15 минут в день, предпочтительно в лесу или парке. Это улучшит физическое и психическое здоровье, придаст коже сияние и вернет блеск глазам. Практика заземления, выполненная на природе, также помогает снять стресс и развить осознанность, написал Woman.ru.

Эти простые советы помогут сохранить молодость и здоровье, не прибегая к болезненным косметическим процедурам.

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#Ольга Земскова#Красота#Молодость#Уход за кожей#Уход#Уход за волосами
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