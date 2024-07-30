Советы эксперта, как выглядеть моложе 30 лет в любом возрасте

Posted 30 июля, 17:12
Published 30 июля, 17:12
Modified 10 сентября, 04:46
Updated 10 сентября, 04:46
Спите и просыпайтесь в соответствии с природными биоритмами. Вставайте около 7 утра и ложитесь не позже 22:00. Это поможет улучшить самочувствие и внешний вид. Даже если вы считаете себя «совой», соблюдение такого режима положительно скажется на вашем здоровье и внешности.
Пусть ваш рацион на 50-70% состоит из овощей, фруктов, ягод, зелени, злаков и бобовых. Это улучшит состояние кожи, волос и костей. Пейте много воды и избегайте газированных и алкогольных напитков.
Включите в питание кейл, рукколу, грейпфрут, имбирь, редис и баклажаны. Горькие вкусы полезны для работы ЖКТ и помогают поддерживать чувство сытости, что способствует снижению веса.
Эфирные масла, такие как лаванда и апельсин, оказывают разное воздействие на нервную систему. Замените искусственные ароматизаторы эфирными маслами, подходящими для использования в доме и на теле.
Гуляйте на свежем воздухе хотя бы 10-15 минут в день, предпочтительно в лесу или парке. Это улучшит физическое и психическое здоровье, придаст коже сияние и вернет блеск глазам. Практика заземления, выполненная на природе, также помогает снять стресс и развить осознанность, написал Woman.ru.
Эти простые советы помогут сохранить молодость и здоровье, не прибегая к болезненным косметическим процедурам.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14