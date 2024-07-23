Плохая девочка: бьюти-правила, которые мы игнорируем

Начинать утро со стакана воды Избегать калорийной пищи перед сном Смывать косметику перед сном Делать очищающую маску раз в неделю Следовать инструкциям по использованию бьюти-средств Разделять косметику на зимнюю и летнюю Защищать губы от холода и солнца Использовать молочко для тела после душа Делать ежедневную зарядку

Следовать всем правилам глянцевых журналов не так просто: питаться правильно, регулярно заниматься спортом и ухаживать за собой. Но многие из нас далеки от этого идеала и живут обычной жизнью. Вот несколько важных бьюти-правил, которые мы часто нарушаем.