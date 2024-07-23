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Posted 23 июля, 16:24

Published 23 июля, 16:24

Modified 10 сентября, 04:22

Updated 10 сентября, 04:22

Плохая девочка: бьюти-правила, которые мы игнорируем

Плохая девочка: бьюти-правила, которые мы игнорируем

23 июля 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney
Следовать всем правилам глянцевых журналов не так просто: питаться правильно, регулярно заниматься спортом и ухаживать за собой. Но многие из нас далеки от этого идеала и живут обычной жизнью. Вот несколько важных бьюти-правил, которые мы часто нарушаем.

Начинать утро со стакана воды

Реальность: многие из нас начинают день с кофе, забывая о воде.

Избегать калорийной пищи перед сном

Реальность: после долгого рабочего дня часто тянет на что-то вкусное, как бургер или чизкейк, даже поздно вечером.

Смывать косметику перед сном

Реальность: в будни мы стараемся, но после вечеринок часто ложимся спать с макияжем.

Делать очищающую маску раз в неделю

Реальность: мы либо забываем об этом, либо делаем маски, когда ситуация уже критическая.

Следовать инструкциям по использованию бьюти-средств

Реальность: мы часто оставляем скраб или маску дольше, чем нужно, что приводит к раздражению и сухости кожи.

Разделять косметику на зимнюю и летнюю

Реальность: многие из нас не меняют уход за кожей в зависимости от сезона.

Защищать губы от холода и солнца

Реальность: мы часто просто красим губы помадой, не задумываясь о защите.

Использовать молочко для тела после душа

Реальность: после горячей ванны хочется сразу укутаться в одеяло, а не ждать, пока впитается крем, написал журнал marieclaire.ru.

Делать ежедневную зарядку

Реальность: заставить себя регулярно заниматься спортом по утрам для многих из нас слишком сложно.

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#Ольга Земскова#Красота#Уход за кожей#Уход#Уход за волосами
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