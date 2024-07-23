Плохая девочка: бьюти-правила, которые мы игнорируем

Posted 23 июля, 16:24
Published 23 июля, 16:24
Modified 10 сентября, 04:22
Updated 10 сентября, 04:22
Реальность: многие из нас начинают день с кофе, забывая о воде.
Реальность: после долгого рабочего дня часто тянет на что-то вкусное, как бургер или чизкейк, даже поздно вечером.
Реальность: в будни мы стараемся, но после вечеринок часто ложимся спать с макияжем.
Реальность: мы либо забываем об этом, либо делаем маски, когда ситуация уже критическая.
Реальность: мы часто оставляем скраб или маску дольше, чем нужно, что приводит к раздражению и сухости кожи.
Реальность: многие из нас не меняют уход за кожей в зависимости от сезона.
Реальность: мы часто просто красим губы помадой, не задумываясь о защите.
Реальность: после горячей ванны хочется сразу укутаться в одеяло, а не ждать, пока впитается крем, написал журнал marieclaire.ru.
Реальность: заставить себя регулярно заниматься спортом по утрам для многих из нас слишком сложно.
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