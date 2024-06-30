Как убрать отеки под глазами

Теперь об огурцах. Они действительно помогают при припухлостях и раздражении кожи вокруг глаз. Огурцы содержат антиоксиданты и флавоноиды, полезные для кожи. Однако значительная часть эффекта обусловлена охлаждением. Охлажденные огуречные дольки способствуют испарению влаги с кожи, уменьшая отеки. Держать их на веках следует 5-7 минут.