Как убрать отеки под глазами

Posted 30 июня, 15:09
Published 30 июня, 15:09
Modified 10 сентября, 01:21
Updated 10 сентября, 01:21
Отеки и покраснения век часто вызваны застоем лимфатической жидкости. Дерматологи Грегори Николаидис и Дебра Джелиман рекомендуют для их уменьшения массаж, специальные упражнения и правильное положение во время сна — лицом вверх. Также важно ограничить потребление соли.
Хотя пить много воды полезно, избыток жидкости может усилить отеки. Поэтому людям, склонным к отекам, следует быть осторожными с потреблением чая и минералки.
Теперь об огурцах. Они действительно помогают при припухлостях и раздражении кожи вокруг глаз. Огурцы содержат антиоксиданты и флавоноиды, полезные для кожи. Однако значительная часть эффекта обусловлена охлаждением. Охлажденные огуречные дольки способствуют испарению влаги с кожи, уменьшая отеки. Держать их на веках следует 5-7 минут.
Дебра Джелиман подчеркивает, что для свежего вида важно пересмотреть образ жизни: недосып, курение и алкоголь способствуют появлению мешков под глазами, написал журнал Woman.ru.
Огурцы эффективны, но не заменяют профессиональные средства. Патчи под глаза — отличное решение для быстрого снятия отеков, их можно использовать во время домашних дел, чтобы затем наслаждаться результатом.
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