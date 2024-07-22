8 секретов молодости и счастья датчанок

Posted 22 июля, 17:05
Published 22 июля, 17:05
Modified 10 сентября, 04:18
Updated 10 сентября, 04:18
Датчанки пьют до 3 литров воды в день и используют качественные увлажняющие средства для поддержания здоровой кожи.
Они тщательно выбирают косметику с натуральными ингредиентами, избегая химикатов, и используют народные средства.
Для них важно не перенапрягаться и минимизировать стресс, который приводит к старению и болезням.
Датчанки используют бессульфатные шампуни и средства для объема, чтобы ухаживать за своими светлыми волосами.
В макияже они предпочитают естественность, ограничиваясь румянами, кремами с SPF и увлажняющими средствами.
Посещение сауны и обливание холодной водой помогают улучшить кровообращение и поддерживать кожу в тонусе.
Йога и пилатес — любимые виды спорта, которые помогают оставаться энергичными и здоровыми, написал журнал Woman.ru.
Скандинавки активно занимаются ментальным здоровьем, посещая психологов и работая над эмоциональным благополучием.
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