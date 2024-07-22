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Posted 22 июля, 17:05

Published 22 июля, 17:05

Modified 10 сентября, 04:18

Updated 10 сентября, 04:18

8 секретов молодости и счастья датчанок

8 секретов молодости и счастья датчанок

22 июля 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney
Rак датчанки сохраняют молодость и счастье благодаря особым привычкам и лайфхакам.

Увлажнение

Датчанки пьют до 3 литров воды в день и используют качественные увлажняющие средства для поддержания здоровой кожи.

Органическая косметика

Они тщательно выбирают косметику с натуральными ингредиентами, избегая химикатов, и используют народные средства.

Избегание стресса

Для них важно не перенапрягаться и минимизировать стресс, который приводит к старению и болезням.

Уход за волосами

Датчанки используют бессульфатные шампуни и средства для объема, чтобы ухаживать за своими светлыми волосами.

Минимум косметики

В макияже они предпочитают естественность, ограничиваясь румянами, кремами с SPF и увлажняющими средствами.

Сауны

Посещение сауны и обливание холодной водой помогают улучшить кровообращение и поддерживать кожу в тонусе.

Спокойный спорт

Йога и пилатес — любимые виды спорта, которые помогают оставаться энергичными и здоровыми, написал журнал Woman.ru.

Терапия

Скандинавки активно занимаются ментальным здоровьем, посещая психологов и работая над эмоциональным благополучием.

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#Ольга Земскова#Красота#Молодость#Уход за кожей#Уход за волосами
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