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Posted 27 июля, 13:26

Published 27 июля, 13:26

Modified 10 сентября, 04:35

Updated 10 сентября, 04:35

Российская косметика, за которой охотятся иностранцы

Российская косметика, за которой охотятся иностранцы

27 июля 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney
В последние годы российская косметика становится все более популярной за рубежом. Мы расскажем, какие продукты и тенденции R-Beauty уже завоевали сердца иностранных покупателей.

Ампульная косметика

В период пандемии ампульная косметика получила новую волну популярности, став домашней альтернативой салонным процедурам. Российские ампульные сыворотки для кожи и волос стали очень востребованными благодаря ассоциации с наукой и высоким уровнем доверия к брендам, созданным фармацевтами и дерматологами. В Китае и Вьетнаме российские ампулы с аминокислотами и белками, предотвращающие морщины и улучшавшие эластичность кожи, пользуются огромным спросом.

Сибирские эндемики

Сибирь как бренд вызывает большой интерес у иностранных потребителей. Косметика с экстрактами сибирских растений-эндемиков, таких как тывинский мак или волчье лыко, привлекает своей экзотичностью. Эти ингредиенты подчеркивают уникальность продукции и ее связь с местными легендами и традициями.

Косметика для бани

Русская баня — это культурный феномен, вызывающий любопытство у иностранцев. Косметика для бани представляет собой перспективный сегмент рынка, популярный среди иностранных туристов, написал marieclaire.ru. В условиях тесной связи косметической и велнес-индустрии, российская косметика для бани имеет большие шансы на успех за рубежом.

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#Ольга Земскова#Красота#Косметика#Уход за кожей#Уход#Уход за волосами
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