Российская косметика, за которой охотятся иностранцы

В период пандемии ампульная косметика получила новую волну популярности, став домашней альтернативой салонным процедурам. Российские ампульные сыворотки для кожи и волос стали очень востребованными благодаря ассоциации с наукой и высоким уровнем доверия к брендам, созданным фармацевтами и дерматологами. В Китае и Вьетнаме российские ампулы с аминокислотами и белками, предотвращающие морщины и улучшавшие эластичность кожи, пользуются огромным спросом.