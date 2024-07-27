Российская косметика, за которой охотятся иностранцы

Posted 27 июля, 13:26
Published 27 июля, 13:26
Modified 10 сентября, 04:35
Updated 10 сентября, 04:35
В период пандемии ампульная косметика получила новую волну популярности, став домашней альтернативой салонным процедурам. Российские ампульные сыворотки для кожи и волос стали очень востребованными благодаря ассоциации с наукой и высоким уровнем доверия к брендам, созданным фармацевтами и дерматологами. В Китае и Вьетнаме российские ампулы с аминокислотами и белками, предотвращающие морщины и улучшавшие эластичность кожи, пользуются огромным спросом.
Сибирь как бренд вызывает большой интерес у иностранных потребителей. Косметика с экстрактами сибирских растений-эндемиков, таких как тывинский мак или волчье лыко, привлекает своей экзотичностью. Эти ингредиенты подчеркивают уникальность продукции и ее связь с местными легендами и традициями.
Русская баня — это культурный феномен, вызывающий любопытство у иностранцев. Косметика для бани представляет собой перспективный сегмент рынка, популярный среди иностранных туристов, написал marieclaire.ru. В условиях тесной связи косметической и велнес-индустрии, российская косметика для бани имеет большие шансы на успех за рубежом.
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