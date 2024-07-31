Почему русские женщины медленно стареют: секреты славянской молодости

Posted 31 июля, 12:57
Published 31 июля, 12:57
Modified 10 сентября, 04:48
Updated 10 сентября, 04:48
Первые признаки старения у таких женщин обычно появляются после 30 лет, что позволяет дольше сохранять молодость без значительных затрат на косметические процедуры.
Для славянского типа старения характерны:
С возрастом жировая ткань в области лица, расположенная отдельными «пакетами», начинает «стекать» вниз под действием гравитации и из-за накопления воды. Это приводит к потере овала лица и формированию второго подбородка, малярных мешков под глазами и других возрастных изменений.
Славянский тип старения подвержен влиянию как генетических, так и внешних факторов. Питание играет важную роль: копченые, маринованные продукты, соления, острые блюда и кофе способствуют задержке жидкости и появлению отеков. Курение может привести к куперозу, а физические нагрузки помогают уменьшить выраженность возрастных изменений.
Для борьбы с возрастными изменениями специалисты рекомендуют:
В дополнение к профессиональным процедурам важно поддерживать кожу в тонусе с помощью домашнего ухода. Рекомендуется использовать косметику с лифтинг-эффектом и советоваться со специалистом для достижения наилучших результатов, написал журнал Woman.
Таким образом, русские женщины благодаря своему славянскому типу старения могут дольше сохранять молодость, при этом важно правильно ухаживать за кожей и вести здоровый образ жизни.
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