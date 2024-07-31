Почему русские женщины медленно стареют: секреты славянской молодости

С возрастом жировая ткань в области лица, расположенная отдельными «пакетами», начинает «стекать» вниз под действием гравитации и из-за накопления воды. Это приводит к потере овала лица и формированию второго подбородка, малярных мешков под глазами и других возрастных изменений.