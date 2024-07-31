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Posted 31 июля, 12:57

Published 31 июля, 12:57

Modified 10 сентября, 04:48

Updated 10 сентября, 04:48

Почему русские женщины медленно стареют: секреты славянской молодости

Почему русские женщины медленно стареют: секреты славянской молодости

31 июля 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney
Русские женщины обладают преимуществами в старении благодаря своему славянскому типу, известному как деформационно-отечный. Этот тип, присущий 65% населения России, характеризуется плотной и упругой кожей, что минимизирует появление глубоких морщин.

Первые признаки старения у таких женщин обычно появляются после 30 лет, что позволяет дольше сохранять молодость без значительных затрат на косметические процедуры.

Основные признаки славянского типа старения

Для славянского типа старения характерны:

  • Деформация овала лица
  • Отечность и мешки под глазами
  • Глубокие носогубные складки
  • Второй подбородок
  • Брыли
  • Нависающие веки

Как развивается славянский тип старения

С возрастом жировая ткань в области лица, расположенная отдельными «пакетами», начинает «стекать» вниз под действием гравитации и из-за накопления воды. Это приводит к потере овала лица и формированию второго подбородка, малярных мешков под глазами и других возрастных изменений.

Влияние внешних факторов

Славянский тип старения подвержен влиянию как генетических, так и внешних факторов. Питание играет важную роль: копченые, маринованные продукты, соления, острые блюда и кофе способствуют задержке жидкости и появлению отеков. Курение может привести к куперозу, а физические нагрузки помогают уменьшить выраженность возрастных изменений.

Рекомендации по уходу

Для борьбы с возрастными изменениями специалисты рекомендуют:

  • Сбалансированное питание
  • Регулярные физические упражнения
  • Профессиональные косметологические процедуры, такие как лазерная шлифовка, химический пилинг, RF-лифтинг, SMAS-подтяжки, интралипотерапия, нитевая подтяжка, фракционный фототермолиз и массаж

Домашний уход

В дополнение к профессиональным процедурам важно поддерживать кожу в тонусе с помощью домашнего ухода. Рекомендуется использовать косметику с лифтинг-эффектом и советоваться со специалистом для достижения наилучших результатов, написал журнал Woman.

Таким образом, русские женщины благодаря своему славянскому типу старения могут дольше сохранять молодость, при этом важно правильно ухаживать за кожей и вести здоровый образ жизни.

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