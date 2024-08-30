Какие юбки носить в сентябре? Топ-5 модных юбок осени 2024 года

Готовы к смелым и удачным экспериментам? Выбирайте эффектную юбку из яркого винила. Это отличная альтернатива дорогостоящей кожаной юбке, которую, кстати, довольно сложно найти в продаже. Цвет юбки из винила может быть не только ярким, но и сдержанным — например, темно-коричневым или черным. Не менее удачно смотрятся кремовые, бледно-розовые и зеленые модели.