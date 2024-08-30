Какие юбки носить в сентябре? Топ-5 модных юбок осени 2024 года

Posted 30 августа, 13:01
Published 30 августа, 13:01
Modified 10 сентября, 06:00
Updated 10 сентября, 06:00
Стильные и романтичные юбки с отделкой из кружева, выдержанные в светлых оттенках, — прекрасный способ немного продлить лето в сентябре. Очень изысканно смотрятся модели из мятых тканей. Что касается кружева, то этот декор, как утверждают стилисты, не потеряет актуальности вплоть до конца этого года.
Носить кружевные светлые юбки можно с поло, футболками, в качестве обуви к ним подойдут босоножки, кеды. В прохладные дни юбки можно комбинировать с полусапожками и куртками из кожи.
Эффектная юбка летящего кроя, выдержанная в прозрачной аквамариновой гамме, — прекрасный выбор для сентября 2024 года. Длина такой модели должна быть средней — миди, а вот что касается фасона, то здесь допускаются любые решения. Главное — цвет, который прекрасно смотрится с зелеными и бордовыми гаммами, самыми модными этой осенью.
Юбки в горох, выполненные из легкого и красивого шифона, — настоящие сентябрьские хиты. Они сделают образ женственным, изысканным. Осенью стилисты советуют ориентироваться на модели приглушенных, спокойных темных оттенков. Комбинировать такие юбки можно с сабо на платформе или каблуке, с топами, а также с жакетами, леггинсами и высокими сапогами.
Тонкая трикотажная юбка — прекрасный выбор на осень. Очевидный плюс этой модели — ее универсальность: она прекрасно сочетается с футболками, блузками и любыми топами в принципе.
Готовы к смелым и удачным экспериментам? Выбирайте эффектную юбку из яркого винила. Это отличная альтернатива дорогостоящей кожаной юбке, которую, кстати, довольно сложно найти в продаже. Цвет юбки из винила может быть не только ярким, но и сдержанным — например, темно-коричневым или черным. Не менее удачно смотрятся кремовые, бледно-розовые и зеленые модели.
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