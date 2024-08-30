newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 13:01

Published 30 августа, 13:01

Modified 10 сентября, 06:00

Updated 10 сентября, 06:00

Какие юбки носить в сентябре? Топ-5 модных юбок осени 2024 года

Какие юбки носить в сентябре? Топ-5 модных юбок осени 2024 года

30 августа 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
Какие юбки носить в сентябре? Топ-5 модных юбок осени 2024 года
Осень — не повод убирать в шкаф юбки. Их можно и нужно носить — рассказываем, какие модели в 2024 году будут особенно актуальны.

Юбки с кружевным декором

Стильные и романтичные юбки с отделкой из кружева, выдержанные в светлых оттенках, — прекрасный способ немного продлить лето в сентябре. Очень изысканно смотрятся модели из мятых тканей. Что касается кружева, то этот декор, как утверждают стилисты, не потеряет актуальности вплоть до конца этого года.

Носить кружевные светлые юбки можно с поло, футболками, в качестве обуви к ним подойдут босоножки, кеды. В прохладные дни юбки можно комбинировать с полусапожками и куртками из кожи.

Летящие юбки

Эффектная юбка летящего кроя, выдержанная в прозрачной аквамариновой гамме, — прекрасный выбор для сентября 2024 года. Длина такой модели должна быть средней — миди, а вот что касается фасона, то здесь допускаются любые решения. Главное — цвет, который прекрасно смотрится с зелеными и бордовыми гаммами, самыми модными этой осенью.

Юбки в горох

Юбки в горох, выполненные из легкого и красивого шифона, — настоящие сентябрьские хиты. Они сделают образ женственным, изысканным. Осенью стилисты советуют ориентироваться на модели приглушенных, спокойных темных оттенков. Комбинировать такие юбки можно с сабо на платформе или каблуке, с топами, а также с жакетами, леггинсами и высокими сапогами.

Трикотажная юбка

Тонкая трикотажная юбка — прекрасный выбор на осень. Очевидный плюс этой модели — ее универсальность: она прекрасно сочетается с футболками, блузками и любыми топами в принципе.

Юбка из винила

Готовы к смелым и удачным экспериментам? Выбирайте эффектную юбку из яркого винила. Это отличная альтернатива дорогостоящей кожаной юбке, которую, кстати, довольно сложно найти в продаже. Цвет юбки из винила может быть не только ярким, но и сдержанным — например, темно-коричневым или черным. Не менее удачно смотрятся кремовые, бледно-розовые и зеленые модели.

Читайте также:
Прочь надоевшие джинсы: 5 фасонов брюк, модных этой осеньюВязаные кардиганы: как и с чем носить их в августе и в сентябре 2024 годаОсенний must-have: Глянцевая кожа и принт «зебра» — тренды, которые невозможно пропустить!
#Мария Казак#Осень#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика