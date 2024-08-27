Осенний must-have: Глянцевая кожа и принт «зебра» — тренды, которые невозможно пропустить!

Posted 27 августа, 06:53
Published 27 августа, 06:53
Modified 10 сентября, 05:59
Updated 10 сентября, 05:59
После того, как Чемена Камали представила свою дебютную коллекцию для Chloe в феврале 2024 года, стало очевидно, что стиль бохо вновь занимает прочные позиции в мире моды. Этот тренд отличается естественными материалами, многослойностью и этническими мотивами. В дополнение к Chloe, на этнику с уклоном в бохо сделали ставку такие бренды, как Etro, Lemaire и Rabanne. Если вам по душе непринужденная элегантность, присмотритесь к одежде из натуральных тканей, приглушенных оттенков и не забудьте о клогах — идеальном дополнении к бохо-образу.
Клетка традиционно ассоциируется с осенью, но в 2024 году она стала настоящим модным маст-хэвом. Юбки, брюки, рубашки и даже сумки в клетку украшали подиумы таких брендов, как Burberry, Fendi и Dsquared2. Этот узор универсален и подходит для любого элемента гардероба, будь то классическая юбка или необычное платье.
Осень — время, когда изделия из кожи вновь возвращаются в моду. В этом году особое внимание уделяется глянцевой коже, которая вытеснила популярные ранее вещи из состаренной кожи. На показах Emilia Wickstead, Bottega Veneta и Akris можно было увидеть кожаные куртки, брюки и тренчи, которые станут центральными элементами любого образа.
Ремень — аксессуар, который в этом сезоне выходит на первый план. Стилисты предлагают носить его поверх пальто, пиджаков и даже платьев, как это было представлено на показах Chanel и Alberta Ferretti. Независимо от ширины и формы ремня, он способен кардинально изменить настроение вашего образа, добавив либо женственности, либо нотку бунтарства.
Анималистические принты продолжают оставаться в центре внимания, но если летом 2024 года царил леопард, то осенью его место занимает принт «зебра». Он появляется на платьях, юбках и аксессуарах от таких брендов, как Jacquemus и Stella McCartney, предлагая свежий взгляд на привычные вещи.
Замша занимает особое место среди осенних трендов. Куртки, брюки и рубашки из этого материала особенно популярны в насыщенных натуральных оттенках — от бежевого до шоколадного. Этот тренд идеально сочетается с ковбойскими сапогами и шляпами с широкими полями, создавая эффектные образы в стиле вестерн.
Деним снова на вершине модного Олимпа. В сезоне осень 2024 года дизайнеры предлагают носить тотал-луки из денима — от головы до ног. Этот тренд поддержали бренды Christian Dior и Balenciaga, предлагая нам свежие интерпретации классических джинсовых изделий.
Если в предыдущие сезоны модницы охотились за мини или макси, то этой осенью в фокусе оказались юбки длины миди. Особенно популярны юбки-карандаши, которые идеально подходят для создания строгих и элегантных образов. Такие модели были замечены на подиумах Coperni и Courrèges.
Противопоставление строгим миди-юбкам — свободные модели А-силуэта, которые также вошли в число главных трендов. Стилисты советуют сочетать их с рубашками навыпуск и укороченными пиджаками, добавляя в образ элементы женственности и лёгкости.
Кардиган — не просто элемент базового гардероба, но и главный тренд этой осени. Модные дома Gucci, Miu Miu и Prada представили кардиганы в своих осенне-зимних коллекциях, предлагая новые способы их стилизации. Один из популярных приемов — застегнуть кардиган только на верхнюю пуговицу, создавая многослойный образ с майками или топами.
Эти тенденции осени 2024 года обещают сделать ваш гардероб стильным и актуальным, вне зависимости от вашего предпочтений.
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