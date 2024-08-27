Осенний must-have: Глянцевая кожа и принт «зебра» — тренды, которые невозможно пропустить!

После того, как Чемена Камали представила свою дебютную коллекцию для Chloe в феврале 2024 года, стало очевидно, что стиль бохо вновь занимает прочные позиции в мире моды. Этот тренд отличается естественными материалами, многослойностью и этническими мотивами. В дополнение к Chloe, на этнику с уклоном в бохо сделали ставку такие бренды, как Etro, Lemaire и Rabanne. Если вам по душе непринужденная элегантность, присмотритесь к одежде из натуральных тканей, приглушенных оттенков и не забудьте о клогах — идеальном дополнении к бохо-образу.