Прочь надоевшие джинсы: 5 фасонов брюк, модных этой осенью

Posted 30 августа, 09:29
Published 30 августа, 09:29
Modified 10 сентября, 06:35
Updated 10 сентября, 06:35
Уже не первый сезон брюки с низкой посадкой удерживают пальму первенства, отдавая дань стилю нулевых. Стилисты советуют делать выбор в пользу моделей широкого или прямого кроя, слегка удлиненных, закрывающих каблуки. Идеальным топом для таких брюк станут укороченные лонгсливы или кроп-пиджаки.
Вы наверняка слышали о джинсах-буткат — облегающих моделях, имеющих небольшой клеш, начинающийся от коленей. Теперь такая тенденция приветствуется и в брюках. Кстати, она идеально подойдет тем, кто хочет визуально казаться выше. Также длину ног подчеркнет и высокая талия на брюках. Стилисты также советуют подчеркнуть ее эффектным ремнем.
Пижамный стиль все больше входит в наш кежуал-лук. Вот уже и брюки на резинке появились в гардеробах самых ультрамодных девушек. Эта модель за очень короткое время стала трендом, и это легко понять. Более удобных брюк найти просто невозможно. Главное, что советуют дизайнеры, — подчеркнуть оверсайз брюк, они должны смотреться нарочито большеватыми.
Скинни снова в фаворитах у ее величества моды. Но есть нюансы в отношении стилизации. Чтобы аутфит получился гармоничным, сочетайте их с оверсайз-верхом. Это может быть пиджак будто с мужского плеча, объемный свитер или рубашка. В качестве обуви подойдут как привычные балетки, так и массивные лоферы или кроссовки.
Многие люксовые марки, такие как Gucci и Chanel, представили на осенне-зимнем показе гипертрофированно широкие брюки. Такие модели базируются на завышенной талии и отлично подойдут для высоких девушек. Для тех же, кто не может похвастать ростом, надо создавать баланс при помощи кроп-жакетов и облегающих боди.
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