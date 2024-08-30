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Posted 30 августа, 09:29

Published 30 августа, 09:29

Modified 10 сентября, 06:35

Updated 10 сентября, 06:35

Прочь надоевшие джинсы: 5 фасонов брюк, модных этой осенью

Прочь надоевшие джинсы: 5 фасонов брюк, модных этой осенью

30 августа 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney
Прочь надоевшие джинсы: 5 фасонов брюк, модных этой осенью
Если кежуал-образ с использованием джинсов надоел до чертиков, пора закинуть их на дальнюю полку своего шкафа. Альтернативой им станут актуальные модели брюк, которые привнесут в облик нотки элегантности и повысят ваш модный градус.

Брюки с низкой посадкой

Уже не первый сезон брюки с низкой посадкой удерживают пальму первенства, отдавая дань стилю нулевых. Стилисты советуют делать выбор в пользу моделей широкого или прямого кроя, слегка удлиненных, закрывающих каблуки. Идеальным топом для таких брюк станут укороченные лонгсливы или кроп-пиджаки.

Уже не первый сезон брюки с низкой посадкой удерживают пальму первенстваУже не первый сезон брюки с низкой посадкой удерживают пальму первенства
Уже не первый сезон брюки с низкой посадкой удерживают пальму первенства. Фото: Pinterest
Стилисты советуют делать выбор в пользу моделей широкого или прямого крояСтилисты советуют делать выбор в пользу моделей широкого или прямого кроя
Стилисты советуют делать выбор в пользу моделей широкого или прямого кроя. Фото: Pinterest
Идеальным топом для таких брюк станут укороченные лонгсливы или кроп-пиджакиИдеальным топом для таких брюк станут укороченные лонгсливы или кроп-пиджаки
Идеальным топом для таких брюк станут укороченные лонгсливы или кроп-пиджаки. Фото: Pinterest

Брюки-буткат

Вы наверняка слышали о джинсах-буткат — облегающих моделях, имеющих небольшой клеш, начинающийся от коленей. Теперь такая тенденция приветствуется и в брюках. Кстати, она идеально подойдет тем, кто хочет визуально казаться выше. Также длину ног подчеркнет и высокая талия на брюках. Стилисты также советуют подчеркнуть ее эффектным ремнем.

Вы наверняка слышали о джинсах-буткат — облегающих моделях, имеющих небольшой клеш, начинающийся от коленейВы наверняка слышали о джинсах-буткат — облегающих моделях, имеющих небольшой клеш, начинающийся от коленей
Вы наверняка слышали о джинсах-буткат — облегающих моделях, имеющих небольшой клеш, начинающийся от коленей. Фото: Pinterest
Длину ног подчеркнет и высокая талия на брюкахДлину ног подчеркнет и высокая талия на брюках
Длину ног подчеркнет и высокая талия на брюках. Фото: Pinterest
Стилисты также советуют подчеркнуть ее эффектным ремнемСтилисты также советуют подчеркнуть ее эффектным ремнем
Стилисты также советуют подчеркнуть ее эффектным ремнем. Фото: Pinterest

Брюки на резинке

Пижамный стиль все больше входит в наш кежуал-лук. Вот уже и брюки на резинке появились в гардеробах самых ультрамодных девушек. Эта модель за очень короткое время стала трендом, и это легко понять. Более удобных брюк найти просто невозможно. Главное, что советуют дизайнеры, — подчеркнуть оверсайз брюк, они должны смотреться нарочито большеватыми.

Пижамный стиль все больше входит в наш кежуал-лукПижамный стиль все больше входит в наш кежуал-лук
Пижамный стиль все больше входит в наш кежуал-лук. Фото: Pinterest
Вот уже и брюки на резинке появились в гардеробах самых ультрамодных девушек.Вот уже и брюки на резинке появились в гардеробах самых ультрамодных девушек.
Вот уже и брюки на резинке появились в гардеробах самых ультрамодных девушек.. Фото: Pinterest
Главное, что советуют дизайнеры, — подчеркнуть оверсайз брюк, они должны смотреться нарочито большеватымиГлавное, что советуют дизайнеры, — подчеркнуть оверсайз брюк, они должны смотреться нарочито большеватыми
Главное, что советуют дизайнеры, — подчеркнуть оверсайз брюк, они должны смотреться нарочито большеватыми. Фото: Pinterest

Брюки-скинни

Скинни снова в фаворитах у ее величества моды. Но есть нюансы в отношении стилизации. Чтобы аутфит получился гармоничным, сочетайте их с оверсайз-верхом. Это может быть пиджак будто с мужского плеча, объемный свитер или рубашка. В качестве обуви подойдут как привычные балетки, так и массивные лоферы или кроссовки.

Скинни снова в фаворитах у ее величества модыСкинни снова в фаворитах у ее величества моды
Скинни снова в фаворитах у ее величества моды. Фото: Pinterest
В качестве обуви подойдут как привычные балетки, так и массивные лоферы или кроссовкиВ качестве обуви подойдут как привычные балетки, так и массивные лоферы или кроссовки
В качестве обуви подойдут как привычные балетки, так и массивные лоферы или кроссовки. Фото: Pinterest
Чтобы аутфит получился гармоничным, сочетайте скинни с оверсайз-верхомЧтобы аутфит получился гармоничным, сочетайте скинни с оверсайз-верхом
Чтобы аутфит получился гармоничным, сочетайте скинни с оверсайз-верхом. Фото: Pinterest

Ультраширокие палаццо

Многие люксовые марки, такие как Gucci и Chanel, представили на осенне-зимнем показе гипертрофированно широкие брюки. Такие модели базируются на завышенной талии и отлично подойдут для высоких девушек. Для тех же, кто не может похвастать ростом, надо создавать баланс при помощи кроп-жакетов и облегающих боди.

Многие люксовые марки, такие как Gucci и Chanel, представили на осенне-зимнем показе гипертрофированно широкие брюкиМногие люксовые марки, такие как Gucci и Chanel, представили на осенне-зимнем показе гипертрофированно широкие брюки
Многие люксовые марки, такие как Gucci и Chanel, представили на осенне-зимнем показе гипертрофированно широкие брюки. Фото: Pinterest
Такие модели базируются на завышенной талии и отлично подойдут для высоких девушекТакие модели базируются на завышенной талии и отлично подойдут для высоких девушек
Такие модели базируются на завышенной талии и отлично подойдут для высоких девушек. Фото: Pinterest
Для тех же, кто не может похвастать ростом, надо создавать баланс при помощи кроп-жакетов и облегающих бодиДля тех же, кто не может похвастать ростом, надо создавать баланс при помощи кроп-жакетов и облегающих боди
Для тех же, кто не может похвастать ростом, надо создавать баланс при помощи кроп-жакетов и облегающих боди. Фото: Pinterest
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#Алла Хан#Осень#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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