Прочь надоевшие джинсы: 5 фасонов брюк, модных этой осенью

Скинни снова в фаворитах у ее величества моды. Но есть нюансы в отношении стилизации. Чтобы аутфит получился гармоничным, сочетайте их с оверсайз-верхом. Это может быть пиджак будто с мужского плеча, объемный свитер или рубашка. В качестве обуви подойдут как привычные балетки, так и массивные лоферы или кроссовки.