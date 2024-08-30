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Posted 30 августа, 12:39

Published 30 августа, 12:39

Modified 10 сентября, 06:36

Updated 10 сентября, 06:36

7 основных тенденций осеннего оформления интерьера

7 крутых тенденций осеннего оформления интерьера, которые легко повторить

30 августа 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
7 основных тенденций осеннего оформления интерьера
Красный, максимализм, ретро и другие акценты в домашних интерьерах стали главным фокусом этой осени-2024. Подробности в материале NEWIA.

Хотите изменить интерьер с наступлением сентября? Мы расскажем, какие тенденции могут стать для вас актуальными идеями.

7 самых ярких трендов оформления интерьера в 2024 году

1. Стиль Japandi (Джапанди)

Фото: https://tibergsmobler.se/inspiration/7-inredningstrender-2024
Фото: https://tibergsmobler.se/inspiration/7-inredningstrender-2024

Japandi — это место, где современный скандинавский дизайн и японский минимализм гармонично сочетаются друг с другом. Стиль отличается естественностью, яркостью, он функциональный, так как для него характерна простота и создание ощущения покоя.

Чтобы добиться успеха, украшать дом следует тщательно подобранными предметами, в которых ничто не кажется лишним. Отдавайте предпочтение натуральным материалам, таким как керамика и дерево.

2. Узоры

Фото: Svenskt Tenn

В 2024 году узоры начинают завоевывать свое место под солнцем. При этом, у этого тренда нет никаких правил, обивка кресла, шторы, ковры могут быть абсолютно любыми, все зависит от вашей фантазии. Главное — чтобы узоры несли растительный орнамент, рассказывая о вьющихся лианах, ярких цветах и бабочках. Абстрактные формы приветствуются!

 

2. Тактильные поверхности

Фото: https://tibergsmobler.se/inspiration/7-inredningstrender-2024
Фото: https://tibergsmobler.se/inspiration/7-inredningstrender-2024

Сенсорные материалы не только приятны на вид, они воздействуют и на наши органы чувств. Такие поверхности, как мягкие подушки могут даже стимулировать выработку гормона окситоцина. Выбирайте не просто тактильные, а предметы с волнообразными формами, например стульев или ковра.

 

3. Цвет

В 2024 году сохранится тенденция к более ярким интерьерам, которые сочетают в себе различные стили и формы. Это может быть цветная эндорфинная мебель, а может эклектический стиль. Однозначно, что цвет и комфорт должны идти рука об руку и радовать глаза, так как не делали это минималистичные тренды.

4. Геометрические фигуры

Фото: Ellos-Home
Фото: https://tibergsmobler.se/inspiration/7-inredningstrender-2024

В ближайшие годы мы увидим больше дизайна в стиле ретро, состоящего из геометрических форм. Черно-белая клетка — это нестареющий мотив, в котором присутствует небольшая доза ностальгии. Это могут быть клетчатые ковры, подстилки, шторы, покрывала. Но к этому рисунку должны скоро присоединиться широкие полосы и зигзагообразный узор, которые определенной будут трендом в 2025 году.

 

5. Ретро

Фото: Nytillverkad

Мы оглянемся назад и видим эстетику 60-х, 70-х, 80-х и 90-х веков, которые характерны такими элементами, как витражи, окрашенные в яркие тона, забавные формы и узоры. Хотите украсить свой дом в соответствии с этим трендом? Тогда вы можете приобрести что-нибудь по выгодной цене винтажную мебель и покрасить ее в желтый или синий цвет!

 

6. Красный акцентный цвет

Фото: Massproductions
Фото: https://tibergsmobler.se/inspiration/7-inredningstrender-2024

Красные обеденные стулья, красные светильники, вазы, мебель для хранения вещей — теперь у вас не сотанется шансов оставить в доме что-то белое. Цвет сочетается с более приглушенными оттенками — кофейного, бежевого и кремового цветов, а также синим цветом пола.

 

7. Для большего максимализма

Фото: https://tibergsmobler.se/inspiration/7-inredningstrender-2024
Фото: Rebel Walls

2024 год станет годом, когда мы будем смотреть на себя, а не на других. Так как многие люди устали от приглушенных цветов и стиля, которые доминировали последние пару лет, в дополнение к цвету появился неожиданный максимализм, добавляющий вместо мелких один большой индивидуальный штрих.

Ранее мы рассказывали, что такое стиль Джипанди, а также на какие тренды дизайнер не советует обращать внимание.

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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Интерьер#Тренды 2024#Искусство и дизайн
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