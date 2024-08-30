7 крутых тенденций осеннего оформления интерьера, которые легко повторить

В 2024 году сохранится тенденция к более ярким интерьерам, которые сочетают в себе различные стили и формы. Это может быть цветная эндорфинная мебель, а может эклектический стиль. Однозначно, что цвет и комфорт должны идти рука об руку и радовать глаза, так как не делали это минималистичные тренды.