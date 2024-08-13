Кухонные тренды, которые вы точно захотите скопировать: +15 фото

В последние годы кухня стала куда больше, чем просто помещение для приготовления еды. Это комната, в которой мы чаще всего проводим время с близкими, общаемся и даже работаем. Мы собрали лучшие идеи для кухни, которые охватывают цвета, планировки, тренды и многое другое.