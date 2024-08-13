Кухонные тренды, которые вы точно захотите скопировать: +15 фото

Posted 13 августа, 14:31
Published 13 августа, 14:31
Modified 10 сентября, 05:32
Updated 10 сентября, 05:32
В последние годы кухня стала куда больше, чем просто помещение для приготовления еды. Это комната, в которой мы чаще всего проводим время с близкими, общаемся и даже работаем. Мы собрали лучшие идеи для кухни, которые охватывают цвета, планировки, тренды и многое другое.
Домашний уют для всех нас имеет разное значение — кому-то нравится минимализм, другим больше декора. Дизайнеров интерьера в последнее время привлекает тренд многослойности, например, ковров, фасадов шкафов и покрытия.
«Благодаря бытовой технике, аккуратно спрятанной за панелями или во встроенных шкафах, изготовленных на заказ, кухня кажется более просторной и привлекательной, что облегчает клиентам навигацию. Кроме того, эта конструктивная особенность упрощает обслуживание и уборку, поскольку здесь меньше укромных уголков и трещин для накопления грязи. В целом, встроенная бытовая техника уменьшает визуальные отвлекающие факторы, способствуя созданию более организованного и эффективного кухонного пространства, что является главным приоритетом в каждом из наших проектов», — делится советами дизайнер Alissa Johnson.
Светлое дерево уже много лет доминирует в кухонных тенденциях. оно идеально подходит для создания кухни в стиле Scandi. Тем не менее, дизайнеры замечают сдвиг в сторону более темного дерева.
Замена настенных шкафов на стеллажи открывает кухню и обеспечивает идеальное пространство для придания ей индивидуальности.
«Открытые полки — одна из моих любимых функций на кухни, — рассказывает дизайнер Шаолинь Лоу из Studio Shaolin. — Они занимают меньше места, чем шкафы, и делают кухню более просторной и открытой».
Кладовые, которые стали невероятно популярны в 2022–2024 г.г, немного напоминают о прошлом, когда практичность была в моде, нежели интерьер. Скрытые кладовые прямо на кухне это отличный трюк, который могут себе позволить люди, не имеющие отдельного помещения для хранения продуктов. Снабдите свою кухню парой больший и высоких шкафов до потолка, чтобы спрятать там продукты и бытовую технику.
Выбор кухонной плитки действительно может увеличить пространство. Изящный рисунок или текстура могут смягчить интерьер кухни, полный прямых линий и глянцевой отделки.
Один из элементов кухни, который часто хотят скрыть, в настоящее время становится частью интерьера. Вы можете превратить ее во что-то красивое и декоративное.
По мере того, как кухни становятся все более многофункциональными помещениями, освещение также должно трансформироваться, чтобы подходить для обедов, отдыха и развлечений. Грамотно расположенное освещения может скрыть множество недостатков — сделать маленькую кухню больше, замаскировать неуклюжую архитектуру или компенсировать плохой естественный свет.
Джейми Блейк, креативный директор Blakes London предлагает вместо диодных лампочек использовать бра:
«Обычно я использую светодиоды под настенными шкафчиками для освещения рабочей поверхности. При отсутствии верхних шкафов требуется другое решение, например кухонные настенные светильники на поворотных кронштейнах, которые можно поворачивать под нужным углом», — советует эксперт.
Вместо того, чтобы выбирать стандартный холодильник, попробуйте более практичное решение — встроенные холодильные ящики.
В последнее время кухня больше напоминает гостиную с мягкими элементами декора и уютной атмосферой. Сделайте ее сердцем дома, обогатив яркими красками, соблазнительными ароматами, свежими цветами и теплым сиянием свечей.
Белые, кремовые и серые кухни легко переделать и наполнить дизайном благодаря нейтральному оттенку.
Дизайнер интерьеров Мишель Нуссбаумер, рассказала, как включить красочные элементы в интерьер кухни:
«Для красивой кухни важно чередовать в нейтральном пространстве яркие оттенки синего, красного и розового. Мне нравится использовать древние узоры в сочетании с английским ситцем, французским пейсли или индийским объемным принтом, чтобы создать светский образ. Как будто английский путешественник 19 века едет в Индию через Марокко».
В современном интерьере рифленые узоры могут быть использованы для создания 3D–эффекта, чтобы придать характер, сохраняя при этом простоту.
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