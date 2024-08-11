Зеленый, плюшевый или винтажный? Выбираем самый модный ковер на зимний сезон-2025

Популярность изделий ручной работы растет, и эта тенденция будет очевидна при выборе ковров на осень и зиму 2024 года. Ковры ручной работы с их уникальными узорами и превосходным качеством будут пользоваться большим спросом. Они часто отражают культурное наследие и традиционные техники, придавая дому уникальный и индивидуальный оттенок. Инвестирование в ковер ручной работы гарантирует, что у вас будет единственное в своем роде изделие.