Дизайнер считает, что это дорого, марко и бесполезно: модные тренды в интерьере кухни, которые не стоят ваших денег

Posted 26 августа, 10:56
Published 26 августа, 10:56
Modified 10 сентября, 06:21
Updated 10 сентября, 06:21
После ремонта кухни и в процессе ее обжития на ум приходит много практичных идей, которые, к сожалению, уже трудно внести. Людям, самостоятельно делающие ремонт, часто жалеют о том, что не додумались предусмотреть какие то простые бытовые функции, которыми они пользуются каждый день. Даже такая простая вещь, как неправильно выбранная кухонная мойка или освещение, могут либо помогать, либо вызывать раздражение. Но как же сделать удобную, функциональную и уютную кухню, избегая ошибок?
Илона Ореховская, руководитель студии дизайна VizDiz, рассказала NEWIA, что выделила из своего личного опыта 10 вещей, о которых люди жалеют после ремонта кухни.
Барная стойка смотрится красиво и необычно, но совсем не функциональна в домашних условиях. Ее стандартная высота составляет 1,2 м. Высота стула — 80-90 см. На такую высоту неудобно забираться, долго сидеть и тем более работать, если кухня является еще рабочей зоной.
В свою очередь, высота барного полуострова — 90 см, стула — 60 см. Это всего на 20 см выше обычного низкого стула. На такой высоте удобно сидеть. Поэтому барный полуостров можно использовать как обеденную зону, если нет места для установки стола. Кроме того, барный полуостров — это продолжение кухни, то есть появляется дополнительная зона хранения.
Стеклянный стол требует более тщательного ухода, чем, например, деревянный. Его все время нужно вытирать, полировать, чтобы не выглядел неряшливо и не портил вид кухни. Кроме того, на кухне стоит постоянный звон из-за ударов посуды об стеклянную поверхность. Это многих раздражает.
У моек из искусственного камня среднего денежного сегмента быстро стирается верхний слой, поверхность становится пористой, со сколами. Туда забивается грязь, которую сложно вывести. В результате, внешний вид мойки становится неприглядным.
«Через некоторое время мы оба поняли что друг другу не подходим, так как мойка не любит химические чистящие вещества. Например, я часто пользуюсь азелитом, который, как оказывается, разъедает цвет кварца. Ну и ещё один минус — на ней видны царапины от посуды. Не критично, но приходится осторожнее мыть посуду. Соответственно, с годами внешний вид будет всё хуже и хуже», — рассказывает пользователь площадки отзывов www.irecommend.ru.
Открытые полки — это тренд последних лет, но подходит он не любой кухне. Если помещение небольшое и мест хранения мало, то рано или поздно открытые полки начнут заставляться посудой, которую некуда спрятать. И вместо воздушного пространства вы получите захламленное.
В маленькой кухне отдавайте предпочтение закрытым шкафам, предпочтительно под потолок, чтобы получить дополнительное место для хранения. Или комбинируйте открытые и закрытые полки. Полностью открытые верхние полки подойдут большой кухне, где в нижних шкафах достаточно места, чтобы разместить кухонную утварь.
Большое количество рейлингов с висящими на них разными кухонными предметами перегружает интерьер. Идеальный вариант — установить два-три рейлинга и оформить их красиво. Например, повесить однотипные чашки, группу столовых приборов одного цвета или группу сковородок. Тогда это станет удачным элементом декора.
Лучше отдавать предпочтение выдвижным ящикам, где можно открыть и сразу увидеть все содержимое. А предметы, расположенные на дальнем конце полок, найти и достать очень сложно, и они забываются навсегда.
Глянец фасадов подходит тем, кто готов каждый день протирать поверхности от капель и разводов. В ином случае — лучше отказаться от него.
В помещениях с газовой плитой это обязательное условие планировочного решения. Сейчас во многих квартирах стоит электроплита, но привычка ставить дверь по умолчанию осталась. Между тем в 90% случаев она всегда открыта, она чаще просто мешается и создает некий визуальный шум. Для решения проблемы можно предусмотреть небольшие и легкие модели, которые могут складываться или задвигаться в укромный угол.
Проблема не только для кухни, но и для любых помещений. Но сегодня люди это уже понимают, и в процессе ремонта закладывают достаточное количество розеток. Если вы купили готовую квартиру и количество розеток на кухне не устраивает, то не бойтесь испортить вид помещения и добавьте еще. За кухонной мебелью и техникой розеток все равно не будет видно.
Освещение — это тоже момент, о котором многие жалеют. Не нужно бояться делать несколько вариантов освещения. К основному точечному заливному свету добавляйте дополнительное мягкое освещение. Это может быть еще одна люстра с теплым светом, бра на стене, подсветка шторной ниши, подвесной светильник над барным полуостровом. Мягкий свет даст возможность отдохнуть глазам после рабочего дня за компьютером. Также обязательно должно быть предусмотрено отдельное освещение рабочей поверхности.
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