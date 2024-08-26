Дизайнер считает, что это дорого, марко и бесполезно: модные тренды в интерьере кухни, которые не стоят ваших денег

После ремонта кухни и в процессе ее обжития на ум приходит много практичных идей, которые, к сожалению, уже трудно внести. Людям, самостоятельно делающие ремонт, часто жалеют о том, что не додумались предусмотреть какие то простые бытовые функции, которыми они пользуются каждый день. Даже такая простая вещь, как неправильно выбранная кухонная мойка или освещение, могут либо помогать, либо вызывать раздражение. Но как же сделать удобную, функциональную и уютную кухню, избегая ошибок?