4 типа «колхозного» интерьера, от которого дизайнеры умоляют скорее избавиться

Есть направления домашнего декора, которые неподвластны времени, а есть другие — срок годности которых истекает очень быстро. Господствовавший несколько лет в интерьере серый цвет на самом деле ассоциируется с унынием и старостью. Поэтому неудивительно, что этот тренд так и не получил широкого распространения. Когда в пространстве слишком много серого, можно почувствовать себя опустошенным и лишенным энергии.