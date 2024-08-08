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Posted 8 августа, 17:56

Published 8 августа, 17:56

Modified 10 сентября, 05:17

Updated 10 сентября, 05:17

4 вида «колхозного» интерьера, от которого дизайнеры умоляют скорее избавиться

4 типа «колхозного» интерьера, от которого дизайнеры умоляют скорее избавиться

8 августа 2024, 17:56
Фото: Изображение Midjourney
4 вида «колхозного» интерьера, от которого дизайнеры умоляют скорее избавиться
Забудьте про серые интерьеры, фотообои и прочие декоративные тренды, которые так и не прижились в наших домах. Рассказываем, от каких дизайнерских решений нужно срочно избавляться.

 

«Мода проходит, стиль вечен», — однажды сказал Ив Сен-Лоран, что также актуально и для тенденций в интерьере. Время от времени бывает интересно оглядываться назад на ныне устаревший дизайн, который когда-то был на пике моды.

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1. Полностью серые интерьеры

Есть направления домашнего декора, которые неподвластны времени, а есть другие — срок годности которых истекает очень быстро. Господствовавший несколько лет в интерьере серый цвет на самом деле ассоциируется с унынием и старостью. Поэтому неудивительно, что этот тренд так и не получил широкого распространения. Когда в пространстве слишком много серого, можно почувствовать себя опустошенным и лишенным энергии.

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2. Декоративная стена и фотообои

В устаревшем тренде использовать фотообои есть что-то «незавершенное». Если вы собираетесь покрасить одну стену, покрасьте их все. Если вы собираетесь оклеивать одну стену, оклейте их все. В качестве альтернативы, добавьте декоративности вашему потолку — он несет гораздо больший визуальный вес, чем когда-либо.

Однако, если вы собираетесь сделать акцентную стену, то сделайте это правильно. Фрески с живописным пейзажем — самая популярная тема в декорировании на сегодня. Художественная настенная роспись, обладающая удивительной атмосферой и вызывающая воспоминания, преобразит пространство и поразит воображение.

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3. Потолок из пенопластовой плитки

Потолки из пенопластовой плитки — это популярная тенденция интерьера 90-х, которую до сих пор применяют у себя дома. Изначально она была популярна как бюджетный вариант косметического ремонта, позволявший скрыть дефекты и обладающая неплохим звукопоглощением. Но, как и многие тенденции этого периода, потолок из ПВХ-плитки вышел из моды, и многие домовладельцы задаются вопросом, как убрать его или замаскировать эту ныне ненавистную дизайнерскую особенность.

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4. Кухонная техника белого цвета

За последние годы кухонная техника прошла долгий путь, благодаря технологическому прогрессу и глобализации. Но не только технологии изменили наши привычки декорирования кухонь. Современные материалы и цвета эволюционировали, чтобы сочетать в себе как функциональность, так и дизайн, поэтому белая техника давно канула влету.

Дизайнеры часто используют различные цвета бытовой техники, чтобы гармонировать с общим дизайном, а не выделяться. Например, если вы ищете кухонную технику, которая была бы износостойкой, термостойкой и гигиеничной, нержавеющая сталь выдержит все. На данный момент металлический цвет в тренде.

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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Интерьер#Тренды#Тренды 2024#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн#Дизайнер
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