4 типа «колхозного» интерьера, от которого дизайнеры умоляют скорее избавиться

Posted 8 августа, 17:56
Published 8 августа, 17:56
Modified 10 сентября, 05:17
Updated 10 сентября, 05:17
«Мода проходит, стиль вечен», — однажды сказал Ив Сен-Лоран, что также актуально и для тенденций в интерьере. Время от времени бывает интересно оглядываться назад на ныне устаревший дизайн, который когда-то был на пике моды.
Есть направления домашнего декора, которые неподвластны времени, а есть другие — срок годности которых истекает очень быстро. Господствовавший несколько лет в интерьере серый цвет на самом деле ассоциируется с унынием и старостью. Поэтому неудивительно, что этот тренд так и не получил широкого распространения. Когда в пространстве слишком много серого, можно почувствовать себя опустошенным и лишенным энергии.
В устаревшем тренде использовать фотообои есть что-то «незавершенное». Если вы собираетесь покрасить одну стену, покрасьте их все. Если вы собираетесь оклеивать одну стену, оклейте их все. В качестве альтернативы, добавьте декоративности вашему потолку — он несет гораздо больший визуальный вес, чем когда-либо.
Однако, если вы собираетесь сделать акцентную стену, то сделайте это правильно. Фрески с живописным пейзажем — самая популярная тема в декорировании на сегодня. Художественная настенная роспись, обладающая удивительной атмосферой и вызывающая воспоминания, преобразит пространство и поразит воображение.
Потолки из пенопластовой плитки — это популярная тенденция интерьера 90-х, которую до сих пор применяют у себя дома. Изначально она была популярна как бюджетный вариант косметического ремонта, позволявший скрыть дефекты и обладающая неплохим звукопоглощением. Но, как и многие тенденции этого периода, потолок из ПВХ-плитки вышел из моды, и многие домовладельцы задаются вопросом, как убрать его или замаскировать эту ныне ненавистную дизайнерскую особенность.
За последние годы кухонная техника прошла долгий путь, благодаря технологическому прогрессу и глобализации. Но не только технологии изменили наши привычки декорирования кухонь. Современные материалы и цвета эволюционировали, чтобы сочетать в себе как функциональность, так и дизайн, поэтому белая техника давно канула влету.
Дизайнеры часто используют различные цвета бытовой техники, чтобы гармонировать с общим дизайном, а не выделяться. Например, если вы ищете кухонную технику, которая была бы износостойкой, термостойкой и гигиеничной, нержавеющая сталь выдержит все. На данный момент металлический цвет в тренде.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14