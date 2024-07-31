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Posted 31 июля, 13:29

Published 31 июля, 13:29

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

4 проекта детской комнаты в морском стиле для мальчиков

4 проекта детской комнаты в морском стиле для мальчиков

31 июля 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney
Моряк, пират или рыбак — каждый маленький соискатель приключений будет рад иметь комнату в морском стиле.

Океаны завораживают и обладают особым притяжением, поэтому не удивительно, что дизайн детских комнат в морской тематике так популярен. Чтобы придерживаться этого стиля, используйте классические элементы — кораллы, корабли, волны, морские звезды и морских обитателей. Вы можете выбрать мультяшный стиль или сделать его современным — обе идеи одинаково хороши.

Комната в морском стиле, оформленная в успокаивающих синих, голубых и бирюзовых тонах, станет идеальным фоном для погружения детей в мир мечтаний. Сделайте их личное пространство тем местом, где они смогут проявлять свой творческий потенциал с самого раннего возраста. Морской стиль, по мнению авторов Идеи дизайна, легко трансформируется и растет вместе с ребенком вплоть до подросткового возраста.

1. Детали морской тематики

Фото: Изображение Midjourney
Фото: Изображение Midjourney

Не уверены, что хотите придерживаться этой тематики надолго? Тогда делайте упор на текстиль и аксессуары:

  • Постельное белье и шторы в морском стиле дадут вам тот же результат, что и обои.
  • Россыпь подушек с обитателями океана создаст из кровати форму корабля.
  • Повесьте плакат с океанской тематикой под магнитную деревянную рамку и пусть морские раковины, собранные во время семейных поездок на пляж, займут почетное место.
  • Разместите книги о путешествиях и плюшевые игрушки на полках из плавника.
  • Не забудьте об освещении — гирлянды в виде морских звезд создадут идеальное подводное настроение перед сном.

 

2. Морские звезды

Фото: Изображение Midjourney
Фото: Изображение Midjourney
Фото: Изображение Midjourney

Цвета имеют свойство подчеркивать любую тему, которая нам нравится. Показательный пример — эта очаровательная детская комната в тематике морских звезд. Стилистика помещения отражена темно-синими шторами, ковром в сине-белую полоску и голубым постельным бельем. Эту гамму разбавляет белый цвет, без которого не было морского стиля. Всего лишь включение нужных цветов и пара штрихов в виде декора создает точное попадание в дизайн интерьера.

 

3. Простор океана

Фото: Изображение Midjourney
Фото: Изображение Midjourney

Если вам не подходит насыщенный цвет интерьера, то для более сдержанного восприятия темы выберите бледную палитру. Попробуйте украсить комнату декором в той же цветовой гамме и добавьте несколько произведений искусства, которые создадут элегантное воплощение водной тематики. Украсьте кровать постельным бельем с принтом, похожим на морскую гладь.

Если есть возможность, то создавайте тематический интерьер в комнате, которая будет служить спальней, а игровая находиться в другом помещении. Дизайнер и автор канала SHELNAT ДИЗАЙН Наталия Шелковая считает, что за счет такого разграничения будет удобнее успокаивать ребенка и настраивать его на учебу или сон.

 

4. Говорит ваш капитан

Фото: Изображение Midjourney

Этот дизайн детской комнаты демонстрирует, насколько универсальным может быть современный стиль с оттенком минимализма. Многогранный интерьер дизайнеры выразили с помощью сочетания контрастной гаммы оттенков, от светлой палитры до ярко-синих тонов.

Объемное 3d-панно бежевого оттенка в виде рулевых колес интересно играет светотенью и при этом чудесно сочетается с отделкой стен в виде корабельной обшивки. Гармонизирует пространство сочетание оттенков в декоре стен, кровати и окна. Так, полосатое покрывало на кровати сочетается с декором стен, а подушки голубого цвета идеально повторяют цвет полок. Мебель в данном случае не перегружает пространство, она чрезвычайно функциональна и эргономична.

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