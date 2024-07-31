4 проекта детской комнаты в морском стиле для мальчиков

Цвета имеют свойство подчеркивать любую тему, которая нам нравится. Показательный пример — эта очаровательная детская комната в тематике морских звезд. Стилистика помещения отражена темно-синими шторами, ковром в сине-белую полоску и голубым постельным бельем. Эту гамму разбавляет белый цвет, без которого не было морского стиля. Всего лишь включение нужных цветов и пара штрихов в виде декора создает точное попадание в дизайн интерьера.