4 проекта детской комнаты в морском стиле для мальчиков

Posted 31 июля, 13:29
Published 31 июля, 13:29
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Океаны завораживают и обладают особым притяжением, поэтому не удивительно, что дизайн детских комнат в морской тематике так популярен. Чтобы придерживаться этого стиля, используйте классические элементы — кораллы, корабли, волны, морские звезды и морских обитателей. Вы можете выбрать мультяшный стиль или сделать его современным — обе идеи одинаково хороши.
Комната в морском стиле, оформленная в успокаивающих синих, голубых и бирюзовых тонах, станет идеальным фоном для погружения детей в мир мечтаний. Сделайте их личное пространство тем местом, где они смогут проявлять свой творческий потенциал с самого раннего возраста. Морской стиль, по мнению авторов Идеи дизайна, легко трансформируется и растет вместе с ребенком вплоть до подросткового возраста.
Не уверены, что хотите придерживаться этой тематики надолго? Тогда делайте упор на текстиль и аксессуары:
Цвета имеют свойство подчеркивать любую тему, которая нам нравится. Показательный пример — эта очаровательная детская комната в тематике морских звезд. Стилистика помещения отражена темно-синими шторами, ковром в сине-белую полоску и голубым постельным бельем. Эту гамму разбавляет белый цвет, без которого не было морского стиля. Всего лишь включение нужных цветов и пара штрихов в виде декора создает точное попадание в дизайн интерьера.
Если вам не подходит насыщенный цвет интерьера, то для более сдержанного восприятия темы выберите бледную палитру. Попробуйте украсить комнату декором в той же цветовой гамме и добавьте несколько произведений искусства, которые создадут элегантное воплощение водной тематики. Украсьте кровать постельным бельем с принтом, похожим на морскую гладь.
Если есть возможность, то создавайте тематический интерьер в комнате, которая будет служить спальней, а игровая находиться в другом помещении. Дизайнер и автор канала SHELNAT ДИЗАЙН Наталия Шелковая считает, что за счет такого разграничения будет удобнее успокаивать ребенка и настраивать его на учебу или сон.
Этот дизайн детской комнаты демонстрирует, насколько универсальным может быть современный стиль с оттенком минимализма. Многогранный интерьер дизайнеры выразили с помощью сочетания контрастной гаммы оттенков, от светлой палитры до ярко-синих тонов.
Объемное 3d-панно бежевого оттенка в виде рулевых колес интересно играет светотенью и при этом чудесно сочетается с отделкой стен в виде корабельной обшивки. Гармонизирует пространство сочетание оттенков в декоре стен, кровати и окна. Так, полосатое покрывало на кровати сочетается с декором стен, а подушки голубого цвета идеально повторяют цвет полок. Мебель в данном случае не перегружает пространство, она чрезвычайно функциональна и эргономична.