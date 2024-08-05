Зачем клеить обои на дверь: тренд-2024, который переживает вторую волну популярности

Часто задаваемый вопрос — как приклеивать обои к дверям. Если это плоские деревянные двери, то обои можно приклеить без проблем. Но любые блестящие поверхности, такие как ламинат, металл или стекло, не являются пористыми и поэтому при нанесении обойного клея ему не к чему прилипать. Обои в буквальном смысле соскользнут с поверхности. Для начала поверхность необходимо загрунтовать подходящим герметиком, а затем приклеить обои в качестве последнего шага.