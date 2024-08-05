Зачем клеить обои на дверь: тренд-2024, который переживает вторую волну популярности

Posted 5 августа, 12:53
Published 5 августа, 12:53
Modified 10 сентября, 05:03
Updated 10 сентября, 05:03
Классика дизайна интерьера 70-х годов, которая недавно вернулась в моду, предлагает использовать обои для оклейки дверей. Эта техника дает бесконечное разнообразие рисунков, текстур и материалов, которые дают простор для творчества и удовлетворяют самые разные потребности.
По словам стилиста по дизайну дома Уилла Лоу, интерес к дверям с обоями вызван желанием привнести индивидуальность в помещения.
«Наши клиенты стремились придать индивидуальность ранее забытым помещениям, таким как оконные рамы и плинтуса, покрасив их в яркие цвета, а не в традиционный глянцевый белый. Можно сделать еще один шаг вперед, внедрив узоры в неожиданные пространства», — рассказывает эксперт.
Помимо своеобразного внешнего вида, дизайнер считает, что у этого тренда есть и свои практические преимущества:
«Двери — идеальное место для обоев, поскольку они обеспечивают плоскую поверхность, которая может выглядеть как отдельное произведение искусства. Они также идеально подходят для соединения пространств, поскольку помогают создать поток между комнатами. Например, если у вас прихожая розовая, а гостиная зеленая, вы могли бы выбрать обои обоих этих цветов», — делится Уилл Лоу.
Этот прием является не только эстетически привлекательным элементом, но и обладает полезными техническими характеристиками. Основными преимуществами являются декоративный эффект, простота монтажа и возможность скрыть неровности стен. Качественные обои служат дольше, чем краска для стен, которая обычно требует ухода каждые три-четыре года.
Обои для дверей и стены пользуются все большим спросом в таких помещениях, как отели или магазины, поскольку они соответствуют нормам пожарной безопасности, их легко чистить, а в случае 3D-рисунка можно использовать большую укрывистость для маскировки дефектов стен.
Часто задаваемый вопрос — как приклеивать обои к дверям. Если это плоские деревянные двери, то обои можно приклеить без проблем. Но любые блестящие поверхности, такие как ламинат, металл или стекло, не являются пористыми и поэтому при нанесении обойного клея ему не к чему прилипать. Обои в буквальном смысле соскользнут с поверхности. Для начала поверхность необходимо загрунтовать подходящим герметиком, а затем приклеить обои в качестве последнего шага.
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