Выбрасывайте старомодные шторы и смотрите, какие модели выбирают в 2024 году

Posted 5 августа, 11:58
Published 5 августа, 11:58
Modified 10 сентября, 05:01
Updated 10 сентября, 05:01
Рассмотрим основные тренды домашнего декора окон в 2024 году.
По мере того, как внимание смещается в сторону экологии, мода на шторы 2024 года в основном опирается на натуральность. Шторы из органических тканей, таких как конопля, лен или бамбук, являются экологически чистыми материалами, которые могут придать помещению естественный, элегантный вид.
В последние годы тенденция минимализма стала популярной в стилистике. Эти тенденции сохранятся до 2025 года — шторы будут иметь прямые линии, минималистичные узоры и единую цветовую гамму для создания утонченной атмосферы. Такой дизайн подойдет тем, кто предпочитает сдержанный, но современный стиль.
Все больше набирает популярность минимализм в сочетании с широким применением смелых и ярких цветов в интерьерах. К 2024 году вы можете увидеть большое внимание к шторам ярких цветов, таких как изумрудно-зеленый, темно-синий и малиново-красный, терракотово-кирпичный. Такие тона могут придать уникальность любому помещению и сделать определенную зону предметом обсуждения.
Текстура остается одним из важнейших элементов дизайна интерьера, потому что она придает объем и разнообразие любому пространству. В 2024 году покупатели чаще обращают внимание на ткани, которые дают людям сенсорные ощущения. Фактурные шторы из бархата, шелка, тканых материалов и вышивка могут придать любому помещению уют с точки зрения ощущения роскоши и эстетичности.
С каждым днем технологические дома становятся обязательными для всех нас. Одной из передовых тенденций в области штор в 2024 году является внедрение интеллектуальных штор, которые представляют домовладельцам возможность открывать и закрывать шторы одним нажатием кнопки или голосовыми командами.
Прозрачные шторы всегда были фаворитом среди тех, кто не готов отказаться от дневного света, но все же хочет оставаться скрытым. Использование прозрачной и легкой ткани останется самым популярным трендом, поскольку она создает прохладную и воздушную атмосферу везде, где используется. Такие шторы созданы для получения рассеянного света, который может придать комнате больше пространства, а не затемнять ее. Такие модели чаще всего используются в спальнях и гостиных.
В последнее время многослойные шторы проявили устойчивую тенденцию, которая сохранится и в 2025 году. Используя метод наложения слоев, вы можете миксовать различные типы тканей и цветов, придавая окну эстетичный и функциональный вид. Например, использование нескольких слоев, таких как прозрачные шторы, в дополнение к более плотным портьерам, которые помогают контролировать количество света и уединенность в комнате. Такое наслоение придает текстуру и интерес помещению.
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