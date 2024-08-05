Выбрасывайте старомодные шторы и смотрите, какие модели выбирают в 2024 году

Прозрачные шторы всегда были фаворитом среди тех, кто не готов отказаться от дневного света, но все же хочет оставаться скрытым. Использование прозрачной и легкой ткани останется самым популярным трендом, поскольку она создает прохладную и воздушную атмосферу везде, где используется. Такие шторы созданы для получения рассеянного света, который может придать комнате больше пространства, а не затемнять ее. Такие модели чаще всего используются в спальнях и гостиных.