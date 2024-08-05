newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа, 11:58

Published 5 августа, 11:58

Modified 10 сентября, 05:01

Updated 10 сентября, 05:01

Выбрасывайте старомодные шторы и смотрите, какие модели выбирают в 2024 году

Выбрасывайте старомодные шторы и смотрите, какие модели выбирают в 2024 году

5 августа 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
В дизайне интерьера штор есть много интересных тенденций. И как на них не обратить внимание, если они имеют огромное влияние на визуальную красоту и функционал помещения.

Рассмотрим основные тренды домашнего декора окон в 2024 году.

1. Экологически чистые материалы и элегантный дизайн

По мере того, как внимание смещается в сторону экологии, мода на шторы 2024 года в основном опирается на натуральность. Шторы из органических тканей, таких как конопля, лен или бамбук, являются экологически чистыми материалами, которые могут придать помещению естественный, элегантный вид.

2. Минималистичный и чистый дизайн

В последние годы тенденция минимализма стала популярной в стилистике. Эти тенденции сохранятся до 2025 года — шторы будут иметь прямые линии, минималистичные узоры и единую цветовую гамму для создания утонченной атмосферы. Такой дизайн подойдет тем, кто предпочитает сдержанный, но современный стиль.

Минималистичный и чистый дизайнМинималистичный и чистый дизайн
Минималистичный и чистый дизайн. Фото: Изображение Midjourney

3. Смелые и яркие цвета

Все больше набирает популярность минимализм в сочетании с широким применением смелых и ярких цветов в интерьерах. К 2024 году вы можете увидеть большое внимание к шторам ярких цветов, таких как изумрудно-зеленый, темно-синий и малиново-красный, терракотово-кирпичный. Такие тона могут придать уникальность любому помещению и сделать определенную зону предметом обсуждения.

Смелые и яркие цветаСмелые и яркие цвета
Смелые и яркие цвета. Фото: Изображение Midjourney

4. Текстурированные ткани

Текстура остается одним из важнейших элементов дизайна интерьера, потому что она придает объем и разнообразие любому пространству. В 2024 году покупатели чаще обращают внимание на ткани, которые дают людям сенсорные ощущения. Фактурные шторы из бархата, шелка, тканых материалов и вышивка могут придать любому помещению уют с точки зрения ощущения роскоши и эстетичности.

Текстурированные тканиТекстурированные ткани
Текстурированные ткани. Фото: Изображение Midjourney

5. Умные шторы

С каждым днем технологические дома становятся обязательными для всех нас. Одной из передовых тенденций в области штор в 2024 году является внедрение интеллектуальных штор, которые представляют домовладельцам возможность открывать и закрывать шторы одним нажатием кнопки или голосовыми командами.

Умные шторыУмные шторы
Умные шторы. Фото: Изображение Midjourney

6. Прозрачные и легкие ткани

Прозрачные шторы всегда были фаворитом среди тех, кто не готов отказаться от дневного света, но все же хочет оставаться скрытым. Использование прозрачной и легкой ткани останется самым популярным трендом, поскольку она создает прохладную и воздушную атмосферу везде, где используется. Такие шторы созданы для получения рассеянного света, который может придать комнате больше пространства, а не затемнять ее. Такие модели чаще всего используются в спальнях и гостиных.

Прозрачные и легкие тканиПрозрачные и легкие ткани
Прозрачные и легкие ткани. Фото: Изображение Midjourney

7. Многослойные шторы

В последнее время многослойные шторы проявили устойчивую тенденцию, которая сохранится и в 2025 году. Используя метод наложения слоев, вы можете миксовать различные типы тканей и цветов, придавая окну эстетичный и функциональный вид. Например, использование нескольких слоев, таких как прозрачные шторы, в дополнение к более плотным портьерам, которые помогают контролировать количество света и уединенность в комнате. Такое наслоение придает текстуру и интерес помещению.

Многослойные шторыМногослойные шторы
Многослойные шторы. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
4 проекта детской комнаты в морском стиле, которая обязательно понравится мальчикамСовременные гостиные в стиле 70-х, которые не пахнут нафталином9 необычных идей для ванной комнаты, которые будут популярны в 2025 году
#Эмилия Шпилева#Дизайн#Интерьер#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн#Шторы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика