Цвет ковра, который лучше всего сочетается с серым диваном — безотказные варианты

Posted 5 августа, 14:17
Published 5 августа, 14:17
Modified 10 сентября, 05:04
Updated 10 сентября, 05:04
Серый диван в гостинной — популярный выбор, поскольку этот оттенок достаточно гибкий и может сочетаться с множеством других оттенков. Однако, когда при покупке ковра стоит выбор между продолжением нейтральной темы или созданием контраста, тут стоит положиться на опыт дизайнеров, которые знают толк в лучших цветовых сочетаниях.
Ковры для гостиной это обязательный атрибут комфорта даже для убежденных минималистов. Они могут отличаться по размеру, составу и длине ворса, но при выборе цвет все же остается в приоритете, так как оттенок ковра рассматривается как часть палитры комнаты. На этот счет у профессионалов есть несколько беспроигрышных вариантов.
По словам дизайнера интерьера Жюстин Вольман, добиться изысканной цветовой гаммы комнаты можно при помощи ковра в похожей тональности.
«При оформлении комнаты, центром которой является серый диван, отличным выбором будет сочетание мебели с ковром и серым рисунком в тон, — рассказывает эксперт. — Благодаря использованию той же цветовой гаммы рисунок помогает подчеркнуть глубину и гармонию комнаты, в результате чего пространство становится хорошо сбалансированным».
Единая цветовая палитра объединяет комнату, в то время как узор придает визуальный интерес и текстуру, не позволяя пространству казаться слишком монохромным. Такой подход создает изысканную и располагающую атмосферу.
Малак Беллайдель, эксперт по дизайну интерьера в Interior Moderna, предлагает добавить в комнату со светло-серым диваном немного тепла.
«Со светло-серым диваном хорошо сочетаются землистые тона, такие как терракотовый и глубокий оранжевый, потому что они создают приятный, не слишком резкий контраст. Если у вас деревянные полы, ковер теплых тонов может идеально сочетать все вместе», — делится Малак.
Абстрактный ковер может стать отличным выбором к серому дивану, считает дизайнер интерьера Джоди Питерман, владелица Elizabeth Erin Designs:
«Наше любимое сочетание — светло-серый диван с синим абстрактным ковром. Когда клиенты сомневаются насчет использования акцентных цветов, мы рекомендуем начать с нейтральной мебели и добавить цвета с помощью ковриков и подушек. Такой подход практичен, поскольку ковры и подушки легче поменять, нежели громоздкую мебель».
По словам Ребекки Уорд, главного дизайнера Rebecca Ward Design, однотонный ковер кремовой фактуры идеально подойдет для создания идеального пространства. В крайнем случае, дополните диван ковриком угольного цвета.
Внимание!
Цвет серого дивана никогда не должен сочетаться с ткаим же оттенком серого в ковре. Это создаст скучное пространство, контраст — ваш лучший друг.
«Если у вас темно-серый диван, ковры насыщенных, смелых цветов, таких как темно-синий, изумрудно-зеленый или темно-бордовый, могут стать ярким акцентом», — считает дизайнер интерьера Винсент Ларсон из Coppersmith.
Эти цвета придают пространству утонченный вид и помогают выровнять пространство, добавляя глубины и богатства. Ковер с рисунком этих оттенков может придать текстуру и размерность, улучшая общую эстетику.
Например, на фото мы видим красный цвет в круглом ковре для гостиной в качестве дополнительной альтернативы. Этот цвет дополняется темно-синими тонами в подушках и темно-зеленой вазой на журнальном столике.
При выборе нейтрального цвета дивана важно создавать визуальный интерес. Светло-серый диван прекрасно сочетается с более светлым ковром, а яркие оттенки подушек могут улучшить общий вид. Кроме того, более теплый серый диван со светлым ковриком может украсить пространство, особенно если в комнате более темная отделка. Этот метод добавляет легкости и сбалансированности общему дизайну.
По словам Ребекки Уорд, можно быть смелее при выборе ковра, поскольку красивые контрастные сочетания мгновенно создают уют.
«Я предпочитаю сочетать синий и бирюзовый с серым, чтобы сохранить расслабляющую атмосферу. Бонусные баллы, если вы добавите текстуру, например, резные узоры или мохнатые мягкие ворсы», — делится советом эксперт.
Цветовые решения для гостиной, включая цвет дивана и ковра, должны сделать пространство расслабляющим для семьи и гостеприимным для друзей. Подумайте, как при помощи правильно подобранного цветового решения добавить в гостиную краски, чтобы она выглядела наилучшим образом.
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