Цвет ковра, который лучше всего сочетается с серым диваном — безотказные варианты

Ковры для гостиной это обязательный атрибут комфорта даже для убежденных минималистов. Они могут отличаться по размеру, составу и длине ворса, но при выборе цвет все же остается в приоритете, так как оттенок ковра рассматривается как часть палитры комнаты. На этот счет у профессионалов есть несколько беспроигрышных вариантов.