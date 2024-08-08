Никогда не меняйте эти 5 вещей на новые: дизайнеры рассказали, что сохранить в доме

Хотя стеклопакеты впервые начали появляться в начале 1930-х годов, редко бывает, чтобы в домах, построенных до 1970 года, они были стандартными. Если теплопотери это главная причина замены старых окон на новые, на рынке есть множество вариантов, которые могут воспроизвести такую же модель.