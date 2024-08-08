Никогда не меняйте эти 5 вещей на новые: дизайнеры рассказали, что сохранить в доме

Posted 8 августа, 09:45
Published 8 августа, 09:45
Modified 10 сентября, 05:13
Updated 10 сентября, 05:13
Если в доме сохранились подлинные детали времен прошлого поколения, их следует сохранить. Дизайнеры интерьеров рассказали, чем хороши старинные элементы и что делать, если оригинальные детали не вписываются в новый дизайн интерьера.
В мире интерьеров под термином «оригинальные элементы» обычно подразумеваются двери, окна, лестницы, камины, полы, а также мелкие детали, которые были установлены при первом строительстве дома. Они могут иметь декоративный вид и индивидуальный характер. Являясь частью истории дома, эти детали имеют декоративный вид и вносят вклад в интерьер и экстерьер постройки.
В доме, возраст которого составляет более 70-100 лет, имеет смысл сохранить оригинальные межкомнатные двери. Обязательно отремонтируйте, покрасьте их или отшлифуйте до состояния исходного дерева, но не заменяйте, если только они не повреждены и не подлежат ремонту.
Как и в случае с дверями, оригинальная фурнитура будет соответствовать своему времени и подчеркнет характер помещения.
«Двери из массива дерева с замысловатым дизайном следует ценить за их мастерство, — считает Lauren Lerner, генеральный директор и основатель компании Living with Lolo. — Эти качества редкая находка в современных интерьерах».
Что касается входной группы, если вы живете в историческом здании, ознакомьтесь с местными правилами, касающиеся замены оригинальных дверей и окон. Сначала нужно связаться с местными органами по охране памятников истории, чтобы понять конкретные требования и рекомендации.
Оригинальные окна играют важную роль в придании дому характера. По этой причине их следует сохранить или отремонтировать, насколько это возможно. Как и оригинальные двери, они были спроектированы в соответствии с эпохой дома и его архитектурой, поэтому важно сохранить этот исторический и эстетический баланс.
«Уникальные окна с оригинальным стеклом или формами повышают эстетическую привлекательность дома, — добавляет Lauren Lerner. — Детали из витражного стекла в фрамугах или декоративных панелях — это художественные изделия, которые привносят цвет и визуальное очарование, что делает их поистине незаменимыми».
Однако, сильная жара и сырая погода могут негативно сказаться на старых деревянных оконных рамах и со временем прогнить еще больше. Тогда возникает вопрос об их энергоэффективности и функциональности.
Дизайнер интерьера Vani Sayeed рассказывает:
«Оригинальные окна исторических домов часто состоят из одной рамы, поэтому считаются холодными и их необходимо обязательно заменить».
Хотя стеклопакеты впервые начали появляться в начале 1930-х годов, редко бывает, чтобы в домах, построенных до 1970 года, они были стандартными. Если теплопотери это главная причина замены старых окон на новые, на рынке есть множество вариантов, которые могут воспроизвести такую же модель.
Ничто так не передает ощущение «дома», как огонь в красивом традиционном камине. Тепло, уют, ностальгия — все положительные ассоциации, которые вызывает этот исторический элемент дома.
Индивидуальное мастерство, присущее этим произведениям классического периода, делает их более чем достойными сохранения.
«Оригинальные камины с каминными полками и очагами являются фокусными точками, обладающими уникальными деталями, которые усиливают очарование помещения», — считает Lauren Lerner.
Дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Tancred Vilucchi никогда не исключает из проекта доставшийся в наследство очаг, лишь обновляя его в соответствии с более современными вкусами:
«Старый камин можно частично отреставрировать, заново отделав каминную полку или установив новый камень вокруг, — рассказывает дизайнер. — Недавно мы реконструировали гостиную, в которой клиенты не были уверены, стоит ли сохранять существующий камин. Мы придумали дизайн, добавив обшивку вокруг каминной полки, чтобы камин стал более солидным. Затем мы покрасили стену над ним в глубокий насыщенный синий цвет, установили зеркало поверх каминной полки, и это все изменило!»
Декоративная штукатурка, потолочные украшения и лепнина были довольно стандартными элементами в исторических домах. Некоторые из них, например, поручни для стульев, служили определенной цели, например, чтобы мебель не оставляла следов на стенах и не повреждала дорогостоящие обои. Другие были чисто декоративными, например, витиеватые розы на потолке и карнизы.
Каким бы ни было их назначение, если оригинальная лепнина в доме не повреждена, ее стоит сохранить. Ее можно легко обновить, чтобы она соответствовала более современному интерьеру.
«Вы можете проявить большую креативность, изменив цвет или добавив новые элементы, — советует дизайнер интерьеров Fitore Syla из MuzaMuza. — Но сохраняя эти элементы, вы передадите историю будущим поколениям дизайнеров, помогая запечатлеть в памяти эти сокровища».
Оригинальность не означает скучность, поскольку даже в самых скромных условиях вы найдете украшения.
«Лестницы с декоративными перилами являются важными структурными и декоративными элементами, демонстрирующими мастерство и целостность дизайна», — рассказывает Lauren Lerner.
Оригинальные лестницы могут быть произведениями искусства с детальной обработкой дерева и часто образуют центральный элемент архитектурного стиля дома. Если лестница небезопасна или конструктивно неисправна, может потребоваться замена. Тем не менее, следует приложить усилия для воспроизведения оригинального дизайна, чтобы сохранить характер дома.
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