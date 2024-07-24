Берем и копируем: 10 гениальных идей для стильной прихожей

Posted 24 июля, 13:31
Published 24 июля, 13:31
Modified 10 сентября, 04:24
Updated 10 сентября, 04:24
Рассказываем, как при помощи гениальных и практичных идей, гарантирующих эффективное использование каждого уголка, сделать прихожую удобным и вместительным помещением.
Нейтральные цвета прихожей помогают визуально увеличить пространство, но злоупотреблять этой идеей не стоит. Иногда некоторые стены требуют цветных обоев, чтобы разграничить зону или внести яркий акцент. В данном проекте обоями с элегантным рисунком в виде мягких гусиных лапок оклеяна только часть стены. Компенсировать яркость цвета можно мебелью белого цвета и легкими аксессуарами из натуральных волокон.
Чем больше ковер на полу, тем лучше у вас получиться расширить пространство. Вы можете использовать половик, чтобы осветлить темный пол или визуально изменить неправильную форму комнаты. Для квадратной прихожей идеально подойдет модель с круглым ковриком.
Шкаф, максимально встроенный в стену — это самое лучшее решение для прихожей. Вспомогательный предмет мебели, например полка, консоль, подвесной ящик или скамья создадут в комплекте более обжитый вид. В данном проекте есть зеркало, которое в небольшом пространстве поможет придать помещению простор.
Бывает так, что в прихожей нет возможности поставить шкаф, но есть необходимость иметь вешалку на стене, чтобы повесить на нее все самое нужное. Некоторые крючки могут быть не только функциональными, но и декоративными сами по себе, придавая интересный дизайнерский стиль.
Помимо бумажных обоев стены прихожей можно отделать панелями в английском стиле. Это не только выглядит красиво, но и очень практично, так как нижняя часть стен входа в дом больше остальных подвержена грязи и повреждениям.
Панели позволяют либо заменять их без проведения глобального ремонта, или, что еще экономнее, периодически красить их. Пример на фото показывает, как в небольшой прихожей в современном стиле можно сочетать серые стены и молочно-белые панели. Консольный столик с черными вставками и невесомыми ножками идеально подходит для оформления помещения.
Хотя светлые тона идеально подходят для придания маленьким прихожим более просторного вида, специальные покрытия, нанесенные на стену, придадут помещению особый характер. Облицованные панелями или другими текстурными материалами стены станут союзниками нейтральным тонам. Не бойтесь использовать их, даже если у вас небольшой вход.
В мебельных магазинах в продаже есть модульная низкая мебель специально для телевизоров и гостинных комнат, которая может стать основой для шкафов и скамеек прихожей. Это решение позволит придумать индивидуальный дизайн, который не потребует от вас больших вложений. Положите на тумбы мягкие подстилки или подушки, оклейте стену, к которой вы прислоняетесь красивыми обоями и разместите на ней полки и вешалки. По бокам установите модульные шкафы. Ваша прихожая готова!
Это еще один тип мебели, специально предназначенный для небольших прихожих — потайные узкие шкафы, которые сливаются со стенами. Это идеальный тип декора и планировки, когда вход в помещение узкий.
Индивидуально спроектированная мебель в маленькой прихожей может решить много проблем. Например, в данном проекте был создан шкаф от пола до потолка, имеющий закрытую зону с дверцами и ящиками, и еще одну — открытую без задней части, для света. Это практичный предмет мебели, который очерчивает небольшую прихожую, не загромождая ее и зонируя дом.
Функция прихожей в старых домах заключалась в том, чтобы от гостей была скрыта основная часть дома, где проходит семейная жизнь. Поэтому старая планировка зачастую имеет темные и маленькие входные группы. Времена изменились, и дома тоже. Теперь люди стремятся к тому, чтобы дома были хорошо освещены. Один из способов обеспечить естественный свет — это застекленные окна.
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