Берем и копируем: 10 гениальных идей для стильной прихожей

В мебельных магазинах в продаже есть модульная низкая мебель специально для телевизоров и гостинных комнат, которая может стать основой для шкафов и скамеек прихожей. Это решение позволит придумать индивидуальный дизайн, который не потребует от вас больших вложений. Положите на тумбы мягкие подстилки или подушки, оклейте стену, к которой вы прислоняетесь красивыми обоями и разместите на ней полки и вешалки. По бокам установите модульные шкафы. Ваша прихожая готова!