15 идей для очень маленькой кухни с ограниченным бюджетом

Ничто не украшает маленькую кухню, как правильно выбранный декор. Для этих целей приобретите стильные и эстетичные емкости для хозяйственного мыла, декоративные ящики для хранения и многое другое. На эти предметы будет гораздо приятнее смотреть, чем на обычные пластиковые бутылки.