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Posted 26 июля, 15:46

Published 26 июля, 15:46

Modified 10 сентября, 04:33

Updated 10 сентября, 04:33

15 идей для маленькой кухни с ограниченным бюджетом

15 идей для очень маленькой кухни с ограниченным бюджетом

26 июля 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney
15 идей для маленькой кухни с ограниченным бюджетом
Добавить маленькой кухне функциональности и раскрыть пространство можно при помощи хитрых советов, умной мебели и правильно расставленных акцентов. Рассказываем на примерах, как этого добиться, не разоряясь на дорогой ремонт.

ТОП-15 лайфхаков для маленькой кухни и квартиры-студии

1. Открытые полки для хранения

Открытые полки для хранения всегда пригодятся на кухне. Освободите часть драгоценного места в шкафу, держа посуду в пределах досягаемости.

 

2. Добавьте симпатичную заднюю панель

Если маленькая кухня лишена индивидуальности, а капитальный или косметический ремонт не входит в планы, используйте облицовочную плитку, чтобы придать помещению яркий акцент.

 

3. Зонируйте кухню при помощи краски для стен

Если вы живете в квартире-студии или ваша кухня не имеет четкой границы, создайте зоны с помощью краски. В данном проекте коричневая арка показывает, где заканчивается кухня и начинается обеденный уголок.

 

4. Оптимизируйте пространство над раковиной

Вместо того, чтобы впустую тратить пространство над раковиной, установите дополнительные стеллажи для хранения посуды.

 

5. Используйте стеллажи для бытовой техники

Книжные полки предназначены не только для хранения вещей в гостиной или домашнем кабинете. Приобретите стеллаж на кухню и используйте для размещения мелкой бытовой техники, различных корзин и многого другого.

 

6. Выбирайте светлые тона для отделки стен и фасадов кухни

Светлые оттенки делают маленькую кухню больше и шире — оптический трюк, который будет актуален всегда.

 

7. Используйте шторы для зонирования пространства

Если вы ищете способ отгородить свою маленькую кухню от основного жилого пространства, подумайте о добавлении штор. Они могут скрыть беспорядок, приглушить свет и даже понизить звукоизоляцию в зависимости от выбранной плотности материала.

 

8. Обновите кухонный декор

Ничто не украшает маленькую кухню, как правильно выбранный декор. Для этих целей приобретите стильные и эстетичные емкости для хозяйственного мыла, декоративные ящики для хранения и многое другое. На эти предметы будет гораздо приятнее смотреть, чем на обычные пластиковые бутылки.

 

9. Используйте дополнительную мебель для хранения

Передвижной столик на колесах можно использовать для готовки, подачи блюд, а также для хранения всевозможных кухонных приспособлений. Выберите стиль, который наилучшим образом дополнит вашу существующую цветовую гамму и эстетику.

 

10. Многофункциональная мебель

Если вы любитель вина и вам нужна система хранения, можно использовать стол, который служит вместительной винной полкой и одновременно местом для посиделок.

 

11. Используйте пространство под полками

Еще одна идея, как максимально с пользой использовать вертикальное пространство для хранения. Повесьте под открытыми полками небольшие вязаные корзины, чтобы размещать в них фрукты, которые будут в прямой доступности.

 

12. Используйте нетипичные для кухни предметы хранения

Возьмите корзину для хранения вещей из спальни или гостиной и перенесите ее на кухню для хранения посуды, полотенец и прочей утвари. Ваше пространство будет выглядеть намного интереснее.

 

13. Не забудьте о крючках

Крючки играют ключевую роль на кухне, вне зависимости от способов их использования. Они пригодятся и для кухонных полотенец, и для разделочной доски.

 

14. Установите одну длинную полку

Настенная полка, которая занимает всю длину столешницы, может быть использована для хранения банок, специй, бутылок, тарелок и многого другого. Чтобы создать деревенский вид, покрасьте ее так, чтобы она ярко выделялась на фоне стен кухни.

 

15. Украсьте стены кухни арт-объектами

Внесите в кухню индивидуальность, повесив несколько семейных фотографий или другие любимые произведения искусства. Вы проводите в этом помещении так много времени, что вас обязательно должны окружать вещи, которые вызывают улыбку.

  • Как лучше всего обустроить маленькую кухню?

    Расположение духовки, холодильника и раковины по одной стене увеличит пространство маленькой кухни и упростит приготовление блюд.

  • Как сделать так, чтобы маленькая кухня выглядела стильно?

    Обновите предметы первой необходимости, отказавшись от пластиковых бутылок из-под мыла и ящиков для хранения, вложив деньги в более дорогие варианты, например, плетеные и фарфоровые.

  • Как размещать бытовую технику на маленькой кухне?

    Размещайте на кухонной столешнице только те приборы, которыми вы пользуетесь каждый день, а остальное храните в шкафчиках или на полке. Как правило, микроволновая печь устанавливается на стене над духовкой.

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