15 идей для очень маленькой кухни с ограниченным бюджетом

Posted 26 июля, 15:46
Published 26 июля, 15:46
Modified 10 сентября, 04:33
Updated 10 сентября, 04:33
Открытые полки для хранения всегда пригодятся на кухне. Освободите часть драгоценного места в шкафу, держа посуду в пределах досягаемости.
Если маленькая кухня лишена индивидуальности, а капитальный или косметический ремонт не входит в планы, используйте облицовочную плитку, чтобы придать помещению яркий акцент.
Если вы живете в квартире-студии или ваша кухня не имеет четкой границы, создайте зоны с помощью краски. В данном проекте коричневая арка показывает, где заканчивается кухня и начинается обеденный уголок.
Вместо того, чтобы впустую тратить пространство над раковиной, установите дополнительные стеллажи для хранения посуды.
Книжные полки предназначены не только для хранения вещей в гостиной или домашнем кабинете. Приобретите стеллаж на кухню и используйте для размещения мелкой бытовой техники, различных корзин и многого другого.
Светлые оттенки делают маленькую кухню больше и шире — оптический трюк, который будет актуален всегда.
Если вы ищете способ отгородить свою маленькую кухню от основного жилого пространства, подумайте о добавлении штор. Они могут скрыть беспорядок, приглушить свет и даже понизить звукоизоляцию в зависимости от выбранной плотности материала.
Ничто не украшает маленькую кухню, как правильно выбранный декор. Для этих целей приобретите стильные и эстетичные емкости для хозяйственного мыла, декоративные ящики для хранения и многое другое. На эти предметы будет гораздо приятнее смотреть, чем на обычные пластиковые бутылки.
Передвижной столик на колесах можно использовать для готовки, подачи блюд, а также для хранения всевозможных кухонных приспособлений. Выберите стиль, который наилучшим образом дополнит вашу существующую цветовую гамму и эстетику.
Если вы любитель вина и вам нужна система хранения, можно использовать стол, который служит вместительной винной полкой и одновременно местом для посиделок.
Еще одна идея, как максимально с пользой использовать вертикальное пространство для хранения. Повесьте под открытыми полками небольшие вязаные корзины, чтобы размещать в них фрукты, которые будут в прямой доступности.
Возьмите корзину для хранения вещей из спальни или гостиной и перенесите ее на кухню для хранения посуды, полотенец и прочей утвари. Ваше пространство будет выглядеть намного интереснее.
Крючки играют ключевую роль на кухне, вне зависимости от способов их использования. Они пригодятся и для кухонных полотенец, и для разделочной доски.
Настенная полка, которая занимает всю длину столешницы, может быть использована для хранения банок, специй, бутылок, тарелок и многого другого. Чтобы создать деревенский вид, покрасьте ее так, чтобы она ярко выделялась на фоне стен кухни.
Внесите в кухню индивидуальность, повесив несколько семейных фотографий или другие любимые произведения искусства. Вы проводите в этом помещении так много времени, что вас обязательно должны окружать вещи, которые вызывают улыбку.
Расположение духовки, холодильника и раковины по одной стене увеличит пространство маленькой кухни и упростит приготовление блюд.
Обновите предметы первой необходимости, отказавшись от пластиковых бутылок из-под мыла и ящиков для хранения, вложив деньги в более дорогие варианты, например, плетеные и фарфоровые.
Размещайте на кухонной столешнице только те приборы, которыми вы пользуетесь каждый день, а остальное храните в шкафчиках или на полке. Как правило, микроволновая печь устанавливается на стене над духовкой.
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