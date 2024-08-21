ТОП-6 кухонных решений, которые чаще оборачиваются разочарованием

При создании кухонного интерьера важно заранее продумать не только красоту и внешний облик помещения, но и предусмотреть эргономические особенности. В современное время появилось много интересных решений, которые способны сделать быт удобнее. Но есть и те, что со временем могут показаться бесполезными или даже ошибочными.