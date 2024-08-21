ТОП-6 кухонных решений, которые чаще оборачиваются разочарованием

Posted 21 августа, 13:59
Published 21 августа, 13:59
Modified 10 сентября, 06:09
Updated 10 сентября, 06:09
При создании кухонного интерьера важно заранее продумать не только красоту и внешний облик помещения, но и предусмотреть эргономические особенности. В современное время появилось много интересных решений, которые способны сделать быт удобнее. Но есть и те, что со временем могут показаться бесполезными или даже ошибочными.
Екатерина Островская, арт-директор студии дизайна интерьера «ДИЗАЙН TO LIFE», рассказала NEWIA, какие ошибки при ремонте кухни можно допустить и в дальнейшем пожалеть об этом.
Одной из ошибок планирования кухни может стать неправильное освещение. Если вы размещаете на потолке модные трековые светильники, обратите внимание, чтобы дверцы верхних шкафов свободно открывались и не ударялись о лампочки. Не стоит забывать о сценариях освещения и подсветке зоны готовки.
Также проблемой может стать неправильно выбранное напольное покрытие. Линолеум или дешевый ламинат могут не самым лучшим образом вести себя на кухне: собирать на себе пыль и жир. Стоит отдать предпочтение керамограниту или качественному кварцвинилу, которые отлично справляются с любыми воздействиями.
Одним из частых сожалений хозяек после ремонта является отказ от большого количества шкафчиков кухонного гарнитура в пользу модного минимализма. Почти все со временем приходят к выводу, что тренды куда менее важны, чем удобное хранение и организация пространства.
Серьезным разочарованием может быть покрытие мебельных фасадов. Здесь важно найти баланс между ценой и качеством. Кухня — это самое эксплуатируемое помещение дома, поэтому всё должно быть максимально практично, чтобы выдержало годы использования.
Размеры бытовой техники — еще один момент, о котором точно стоить упомянуть. Многие жалуются, что в пользу экономии места выбрали посудомоечную машину 45 см, когда стоило взять классическую 60 см. Она гораздо вместительнее и удобнее! А кто-то жалеет о том, что вообще не установил посудомойку, всерьез полагая, что это лишний предмет, только занимающий место.
Одним из модных веяний, которое уже многими признано неудобным, является духовой шкаф со встроенной микроволновой печью. Как показывает практика, в итоге как СВЧ этот аппарат почти не используется, а внутри духовки хранятся формы для запекания.
Чтобы сделать идеальную кухню арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова советует ориентироваться на три важных фактора:
При планировке следуйте своим потребностям и стилю, а не моде и трендам. Планируйте системы хранения исходя из реального объема посуды и продуктов, которые вы привыкли иметь под рукой.
Старайтесь подобрать практичную и комфортную в использовании мебель. Например, выберите петли и направляющие, которые обеспечивают плавное бесшумное закрывание дверей и ящиков.
Оптимальная ширина рабочей зоны составляет 900 мм, минимальная — 300 мм. Важно не загромождать все пространство кухни. Если площадь небольшая, обратите внимание на высокие шкафы, которые помогут решить проблему хранения.
Что касается подставок с ножами и другими кухонными принадлежностями, их лучше не оставлять на рабочей зоне. Как вариант, можно использовать магнитную ленту для крепления ножей.
Также стоит удостовериться, что у вас достаточно пространства для открывания фасадов и холодильника. Для оптимизации пространства рассмотрите варианты с барной стойкой, островом или использованием поверхности подоконника в качестве дополнительной рабочей зоны.
Добавьте светильники под верхними шкафами, подсветку на кухонную столешницу, а также подсветку внутри шкафов со стеклянными фасадами для создания уютной атмосферы и повышения функциональности кухни.
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