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Posted 30 сентября, 09:31

Published 30 сентября, 09:31

Modified 30 сентября, 09:31

Updated 30 сентября, 09:31

Кухонные тренды, которые вы точно захотите скопировать: +15 фото

Самые модные кухни года: 15 трендовых идей, которые вы захотите скопировать (+15 вдохновляющих фото)

Фото: Изображение Midjourney
Кухонные тренды, которые вы точно захотите скопировать: +15 фото
От шкафов и освещения до кухонного фартука и напольных покрытий — в этих идеях для кухни много цвета, оригинальной планировкой и советов по стилю.

В последние годы кухня стала куда больше, чем просто помещение для приготовления еды. Это комната, в которой мы чаще всего проводим время с близкими, общаемся и даже работаем. Мы собрали лучшие идеи для кухни, которые охватывают цвета, планировки, тренды и многое другое.

1. Многослойный декор стен и полов кухни

Домашний уют для всех нас имеет разное значение — кому-то нравится минимализм, другим больше декора. Дизайнеров интерьера в последнее время привлекает тренд многослойности, например, ковров, фасадов шкафов и покрытия.

 

2. Стеклянные дверцы шкафов

3. Встроенная бытовая техника для элегантного и современного вида

«Благодаря бытовой технике, аккуратно спрятанной за панелями или во встроенных шкафах, изготовленных на заказ, кухня кажется более просторной и привлекательной, что облегчает клиентам навигацию. Кроме того, эта конструктивная особенность упрощает обслуживание и уборку, поскольку здесь меньше укромных уголков и трещин для накопления грязи. В целом, встроенная бытовая техника уменьшает визуальные отвлекающие факторы, способствуя созданию более организованного и эффективного кухонного пространства, что является главным приоритетом в каждом из наших проектов», — делится советами дизайнер Alissa Johnson.

 

4. Сочетание светлых оттенков мебели с темными

Светлое дерево уже много лет доминирует в кухонных тенденциях. оно идеально подходит для создания кухни в стиле Scandi. Тем не менее, дизайнеры замечают сдвиг в сторону более темного дерева.

 

5. Отсутствие верхних кухонных шкафов

Замена настенных шкафов на стеллажи открывает кухню и обеспечивает идеальное пространство для придания ей индивидуальности.

«Открытые полки — одна из моих любимых функций на кухни, — рассказывает дизайнер Шаолинь Лоу из Studio Shaolin. — Они занимают меньше места, чем шкафы, и делают кухню более просторной и открытой».

 

6. Создайте вместительную кладовую

Кладовые, которые стали невероятно популярны в 2022–2024 г.г, немного напоминают о прошлом, когда практичность была в моде, нежели интерьер. Скрытые кладовые прямо на кухне это отличный трюк, который могут себе позволить люди, не имеющие отдельного помещения для хранения продуктов. Снабдите свою кухню парой больший и высоких шкафов до потолка, чтобы спрятать там продукты и бытовую технику.

 

7. Все внимание на фартук

Выбор кухонной плитки действительно может увеличить пространство. Изящный рисунок или текстура могут смягчить интерьер кухни, полный прямых линий и глянцевой отделки.

 

8. Не маскируем вытяжку, а украшаем

Один из элементов кухни, который часто хотят скрыть, в настоящее время становится частью интерьера. Вы можете превратить ее во что-то красивое и декоративное.

 

9. Новые правила освещения на кухне

По мере того, как кухни становятся все более многофункциональными помещениями, освещение также должно трансформироваться, чтобы подходить для обедов, отдыха и развлечений. Грамотно расположенное освещения может скрыть множество недостатков — сделать маленькую кухню больше, замаскировать неуклюжую архитектуру или компенсировать плохой естественный свет.

 

10. Декоративные светильники над открытыми полками

Джейми Блейк, креативный директор Blakes London предлагает вместо диодных лампочек использовать бра:

«Обычно я использую светодиоды под настенными шкафчиками для освещения рабочей поверхности. При отсутствии верхних шкафов требуется другое решение, например кухонные настенные светильники на поворотных кронштейнах, которые можно поворачивать под нужным углом», — советует эксперт.

 

11. Дополнительный холодильник

Вместо того, чтобы выбирать стандартный холодильник, попробуйте более практичное решение — встроенные холодильные ящики.

 

12. Сделайте кухню центром дома

В последнее время кухня больше напоминает гостиную с мягкими элементами декора и уютной атмосферой. Сделайте ее сердцем дома, обогатив яркими красками, соблазнительными ароматами, свежими цветами и теплым сиянием свечей.

 

13. Выбирайте классику

Белые, кремовые и серые кухни легко переделать и наполнить дизайном благодаря нейтральному оттенку.

 

14. Эклектика на кухне

Дизайнер интерьеров Мишель Нуссбаумер, рассказала, как включить красочные элементы в интерьер кухни:

«Для красивой кухни важно чередовать в нейтральном пространстве яркие оттенки синего, красного и розового. Мне нравится использовать древние узоры в сочетании с английским ситцем, французским пейсли или индийским объемным принтом, чтобы создать светский образ. Как будто английский путешественник 19 века едет в Индию через Марокко».

 

15. Создайте глубину при помощи рифленой поверхности

В современном интерьере рифленые узоры могут быть использованы для создания 3D–эффекта, чтобы придать характер, сохраняя при этом простоту.

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#Дмитрий Митраков#Кухня#Дизайн#Интерьер#Тренды#Тренды 2024#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн#Тренд 2025
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