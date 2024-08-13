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Posted 13 августа, 10:00

Published 13 августа, 10:00

Modified 10 сентября, 05:30

Updated 10 сентября, 05:30

Только для истинных леди: создаем элегантный интерьер в своей квартире

Только для истинных леди: создаем элегантный интерьер в своей квартире

13 августа 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Только для истинных леди: создаем элегантный интерьер в своей квартире
Уютный «женский» дизайн, который может рассказать о хорошем вкусе и эстетике его хозяйки. Рассказываем, как создать красивый и непринужденный интерьер в современном стиле. Подробности — в материале NEWIA.

Элегантность — это натуральные материалы, органические силуэты и спокойная цветовая палитра. Это стиль дизайна, в котором в равной степени сочетаются комфорт и изысканность.

Как придать дому элегантный стиль

1. Используйте как можно больше света

В первую очередь попробуйте увеличить естественное освещение в вашем доме с помощью легкой отделки окон в нейтральных тонах. Так вы сможете обеспечить необходимое уединение, которое не будет загораживать солнечный свет.

Если в помещении нет возможности обеспечить максимум освещения, используйте настенные зеркала в качестве декоративного элемента, которые увеличивают свет и делают пространство более просторным и глубоким.

Например, настенное зеркало — это стильный способ придать интерес стенам и рассеять свет. В спальне или гардеробной всегда пригодится напольное зеркало в полный рост. В свою очередь, прозрачные шторы идеально подходят для того, чтобы максимально увеличить количество естественного света и обеспечить определенную степень приватности.

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2. Используйте натуральные тона и текстуры

Не только мебель должна быть изготовлена из натуральных материалов, например из дерева светлых тонов, но и любой декор должен соответствовать естественным тонам. Легкие деревянные или металлические рамы, плетеные детали, джутовые ковры и другие предметы.

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3. Выбирайте нежно-голубой или песочно-белый цвет

Цвета — это тот инструмент, который позволяет внести элемент элегантности в весь интерьер, в зависимости от выбранных вами оттенков. Темно-синий, бирюзовый и экрю будут смотреться величественно, в то время как небесно-голубой, бирюзовый и теплый песок придадут более молодежный вид в стиле бохо.

Использование нескольких элементов более темных оттенков добавляет глубины пространству и прекрасно сочетается с элегантным стилем в современном интерьере.

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4. Выбирайте дорогие и практичные ткани

Мебель и декор являются ключевыми для этого стиля дизайна интерьера, сочетающего в себе комфорт и элегантность. Здесь можно увидеть множество плетеных изделий из ротанга, удобные диваны с чехлами, кашемировые пледы и искусно подобранный декор.

Ткани и обивка должны соответствовать цветовой палитре, но учитывайте, как они чувствуются на ощупь. Они должны создавать уют, а также выглядеть мягкими, роскошными и быть отличного качества. Например, кашемировые покрывала, хлопковые и шелковые подушки должны обязательно присутствовать в интерьерах в стиле elegance.

Роскошное кашемировое покрывало нежно-голубого или теплого песочного оттенка станет идеальным дополнением к дивану или кровати.

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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Интерьер#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн#Дизайнер
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