Только для истинных леди: создаем элегантный интерьер в своей квартире

Posted 13 августа, 10:00
Published 13 августа, 10:00
Modified 10 сентября, 05:30
Updated 10 сентября, 05:30
Элегантность — это натуральные материалы, органические силуэты и спокойная цветовая палитра. Это стиль дизайна, в котором в равной степени сочетаются комфорт и изысканность.
В первую очередь попробуйте увеличить естественное освещение в вашем доме с помощью легкой отделки окон в нейтральных тонах. Так вы сможете обеспечить необходимое уединение, которое не будет загораживать солнечный свет.
Если в помещении нет возможности обеспечить максимум освещения, используйте настенные зеркала в качестве декоративного элемента, которые увеличивают свет и делают пространство более просторным и глубоким.
Например, настенное зеркало — это стильный способ придать интерес стенам и рассеять свет. В спальне или гардеробной всегда пригодится напольное зеркало в полный рост. В свою очередь, прозрачные шторы идеально подходят для того, чтобы максимально увеличить количество естественного света и обеспечить определенную степень приватности.
Не только мебель должна быть изготовлена из натуральных материалов, например из дерева светлых тонов, но и любой декор должен соответствовать естественным тонам. Легкие деревянные или металлические рамы, плетеные детали, джутовые ковры и другие предметы.
Цвета — это тот инструмент, который позволяет внести элемент элегантности в весь интерьер, в зависимости от выбранных вами оттенков. Темно-синий, бирюзовый и экрю будут смотреться величественно, в то время как небесно-голубой, бирюзовый и теплый песок придадут более молодежный вид в стиле бохо.
Использование нескольких элементов более темных оттенков добавляет глубины пространству и прекрасно сочетается с элегантным стилем в современном интерьере.
Мебель и декор являются ключевыми для этого стиля дизайна интерьера, сочетающего в себе комфорт и элегантность. Здесь можно увидеть множество плетеных изделий из ротанга, удобные диваны с чехлами, кашемировые пледы и искусно подобранный декор.
Ткани и обивка должны соответствовать цветовой палитре, но учитывайте, как они чувствуются на ощупь. Они должны создавать уют, а также выглядеть мягкими, роскошными и быть отличного качества. Например, кашемировые покрывала, хлопковые и шелковые подушки должны обязательно присутствовать в интерьерах в стиле elegance.
Роскошное кашемировое покрывало нежно-голубого или теплого песочного оттенка станет идеальным дополнением к дивану или кровати.
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