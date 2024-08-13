Секрет ностальгического шарма: раскрываем тренд на винтажные краски в интерьерах 2024 года

Краски, изготовленные из натуральных пигментов, таких как охра, сиена и умбра, были обычным явлением просто потому, что они были самыми доступными. В это же время яркие краски, изготовленные из более ценных минеральных пигментов, были роскошью, которую могли позволить себе только богатые.