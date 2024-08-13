Секрет ностальгического шарма: раскрываем тренд на винтажные краски в интерьерах 2024 года

Posted 13 августа, 15:41
Published 13 августа, 15:41
Modified 14 сентября, 17:02
Updated 14 сентября, 17:02
Многие компании, производящие краски, при разработке основных цветов черпают вдохновение из истории. Наряду с современными трендами винтажные оттенки часто входят в моду, предлагая с помощью цвета окунуться в атмосферу старого времени.
Термин «винтажные краски» обычно используются для описания цветов, характерных для определенного периода или эпохи.
До конца 19 века большинство отделочных материалов для интерьера смешивались вручную с использованием измельченных грунтовых, минеральных и растительных пигментов в сочетании с различными связующими на водной или масляной основе.
Краски, изготовленные из натуральных пигментов, таких как охра, сиена и умбра, были обычным явлением просто потому, что они были самыми доступными. В это же время яркие краски, изготовленные из более ценных минеральных пигментов, были роскошью, которую могли позволить себе только богатые.
В георгианскую эпоху особой популярностью пользовались зеленый горошек, небесно-голубой и пастельные оттенки. В период Регентства начала 19 века произошел сдвиг в сторону насыщенных красных, зеленых и желтых тонов. Викторианцы не стеснялись цвета и отдавали предпочтение глубоким красным, коричневым и темно-зеленым оттенкам.
В 20 веке, во времена модерна, нейтральные фоны были более распространены, а смелые цвета часто использовались в искусстве и мебели в виде основных цветов — горчично-желтых, бирюзовых и оранжевых тонов. Также были популярны светло-розовые, синие и коралловые тона.
Начиная с 20 века произошла промышленная революция, включающая разработку синтетических пигментов, связующих и изобретения белого диоксида титана, который придает современным краскам яркость и непрозрачность. С этого момента людям стал доступен широкий спектр ярких цветов.
По мнению экспертов по цвету, теплые землистые оттенки в настоящее время наиболее популярны. Также актуальны мягкие, сочные желтые, переходящие в насыщенные горчичные и золотистые оттенки с оттенками охры, а также терракотового и коричневого.
«Возрождение винтажных цветов в дизайне интерьера — важная тенденция, сочетающая ностальгию с современной эстетикой. Это связано не только с воссозданием прошлых образов, но и с их новой, современной интерпретацией», — объясняет Francesca Wezel, эксперт по цвету и основательница Francesc Paints.
Рассмотрим наиболее популярные винтажные оттенки.
В последнее время заметно появление множества маслянисто-желтых оттенков, которые напоминают итальянские кухни 1950-х годов. Они гарантированно привносят винтажный шарм, создавая в помещениях теплую, поднимающую настроение атмосферу. Такой оттенок станет отличным выбором для повседневных помещений, таких как кухни, или в коридорах для радостного приема гостей.
Песочные и землистые оттенки с оттенками охры передают заземленность, уют и связь с природой, поэтому неудивительно, что становятся все более популярными. По мнению экспертов, песочные, золотые и карамельные тона имеют оптимистичный настрой и нацелены на что-то новое.
Например, представленный на изображении матовый медово-золотой с приглушенными зелеными оттенками прекрасно сочетается с тактильными материалами, плетеными коврами, деревянными рамами и шерстяными покрывалами.
Насыщенные сладкие тона шоколада и коричневой корицы, а также терракоты, оказываются неотразимыми благодаря своей способности привносить домашнее тепло. Насыщенные и обволакивающие, они идеально подходят для придания интерьерам унылой винтажной атмосферы — от викторианской практичности до ретро 1970-х.
«От глубокого шоколадного цвета и роскошного мусковадо до более мягкого коричневого с оттенком охры Galette или элегантного теплого каменного цвета Split Pink — эти уютные, универсальные нейтральные оттенки идеально подходят для создания пленительных, снисходительных и манящих пространств», — объясняет Ruth Mottershead, креативный директор Little Greene.
Заметен переход от холодных серых интерьеров к более теплой палитре натуральных оттенков, которые создают комфортные, успокаивающие интерьеры. Землистый, но изысканный характер коричневых оттенков, делает их идеальным фоном для натуральных материалов, включая плетение, ротанг, теплые породы дерева и отделку камнем.
Винтажные терракотовые цвета насыщены землистыми и минеральными пигментами. Эти оттенки создадут мягкую, живую отделку, которая подчеркнет любой свет. Они подойдут для любой комнаты в вашем доме, от ванной до элегантной гостиной и прихожей в теплых тонах.
Землистая зелень, как некоторые стали ее называть, это зелень с черными или коричневыми оттенками, придающими ей состарившийся вид.
«Сначала мы увидели сдвиг интересов в белых и нейтральных тонах, когда люди переходят от более прохладных тонов к более теплым с землистым оттенком. Зеленый цвет тоже прошел трансформацию- приглушенный зеленый цвет выглядит вполне нейтрально, он удобен и не слишком кричаще смотрится на заднем плане», — рассказывает о тенденциях Rob Abrahams, соучредитель и генеральный директор COAT.
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