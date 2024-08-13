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Posted 13 августа, 15:41

Published 13 августа, 15:41

Modified 14 сентября, 17:02

Updated 14 сентября, 17:02

Винтажные цвета краски стен, которые ворвались в интерьеры

Секрет ностальгического шарма: раскрываем тренд на винтажные краски в интерьерах 2024 года

Обновлено 14 сентября 2024, 17:02
Фото: 1MI
Винтажные цвета краски стен, которые ворвались в интерьеры
От теплых желтых, землисто-розовых до коричневых — эксперты назвали лучшие оттенки, добавляющие нотку ностальгии в интерьеры 2024 года.

Многие компании, производящие краски, при разработке основных цветов черпают вдохновение из истории. Наряду с современными трендами винтажные оттенки часто входят в моду, предлагая с помощью цвета окунуться в атмосферу старого времени.

Что такое винтажные краски?

Термин «винтажные краски» обычно используются для описания цветов, характерных для определенного периода или эпохи.

До конца 19 века большинство отделочных материалов для интерьера смешивались вручную с использованием измельченных грунтовых, минеральных и растительных пигментов в сочетании с различными связующими на водной или масляной основе.

Краски, изготовленные из натуральных пигментов, таких как охра, сиена и умбра, были обычным явлением просто потому, что они были самыми доступными. В это же время яркие краски, изготовленные из более ценных минеральных пигментов, были роскошью, которую могли позволить себе только богатые.

В георгианскую эпоху особой популярностью пользовались зеленый горошек, небесно-голубой и пастельные оттенки. В период Регентства начала 19 века произошел сдвиг в сторону насыщенных красных, зеленых и желтых тонов. Викторианцы не стеснялись цвета и отдавали предпочтение глубоким красным, коричневым и темно-зеленым оттенкам.

В 20 веке, во времена модерна, нейтральные фоны были более распространены, а смелые цвета часто использовались в искусстве и мебели в виде основных цветов — горчично-желтых, бирюзовых и оранжевых тонов. Также были популярны светло-розовые, синие и коралловые тона.

Начиная с 20 века произошла промышленная революция, включающая разработку синтетических пигментов, связующих и изобретения белого диоксида титана, который придает современным краскам яркость и непрозрачность. С этого момента людям стал доступен широкий спектр ярких цветов.

Какие винтажные краски актуальны в 2024–2025 году?

По мнению экспертов по цвету, теплые землистые оттенки в настоящее время наиболее популярны. Также актуальны мягкие, сочные желтые, переходящие в насыщенные горчичные и золотистые оттенки с оттенками охры, а также терракотового и коричневого.

«Возрождение винтажных цветов в дизайне интерьера — важная тенденция, сочетающая ностальгию с современной эстетикой. Это связано не только с воссозданием прошлых образов, но и с их новой, современной интерпретацией», — объясняет Francesca Wezel, эксперт по цвету и основательница Francesc Paints.

Рассмотрим наиболее популярные винтажные оттенки.

1. Светлый маслянисто-желтый цвет

В последнее время заметно появление множества маслянисто-желтых оттенков, которые напоминают итальянские кухни 1950-х годов. Они гарантированно привносят винтажный шарм, создавая в помещениях теплую, поднимающую настроение атмосферу. Такой оттенок станет отличным выбором для повседневных помещений, таких как кухни, или в коридорах для радостного приема гостей.

 

2. Песочные и золотисто-охристые оттенки

Песочные и землистые оттенки с оттенками охры передают заземленность, уют и связь с природой, поэтому неудивительно, что становятся все более популярными. По мнению экспертов, песочные, золотые и карамельные тона имеют оптимистичный настрой и нацелены на что-то новое.

Например, представленный на изображении матовый медово-золотой с приглушенными зелеными оттенками прекрасно сочетается с тактильными материалами, плетеными коврами, деревянными рамами и шерстяными покрывалами.

 

3. Заземляющие коричневые тона

Насыщенные сладкие тона шоколада и коричневой корицы, а также терракоты, оказываются неотразимыми благодаря своей способности привносить домашнее тепло. Насыщенные и обволакивающие, они идеально подходят для придания интерьерам унылой винтажной атмосферы — от викторианской практичности до ретро 1970-х.

«От глубокого шоколадного цвета и роскошного мусковадо до более мягкого коричневого с оттенком охры Galette или элегантного теплого каменного цвета Split Pink — эти уютные, универсальные нейтральные оттенки идеально подходят для создания пленительных, снисходительных и манящих пространств», — объясняет Ruth Mottershead, креативный директор Little Greene.

Заметен переход от холодных серых интерьеров к более теплой палитре натуральных оттенков, которые создают комфортные, успокаивающие интерьеры. Землистый, но изысканный характер коричневых оттенков, делает их идеальным фоном для натуральных материалов, включая плетение, ротанг, теплые породы дерева и отделку камнем.

 

4. Пыльно-грязные розовые и персиковые оттенки

Винтажные терракотовые цвета насыщены землистыми и минеральными пигментами. Эти оттенки создадут мягкую, живую отделку, которая подчеркнет любой свет. Они подойдут для любой комнаты в вашем доме, от ванной до элегантной гостиной и прихожей в теплых тонах.

 

5. «Грязный» зеленый или темный оливковый

Землистая зелень, как некоторые стали ее называть, это зелень с черными или коричневыми оттенками, придающими ей состарившийся вид.

«Сначала мы увидели сдвиг интересов в белых и нейтральных тонах, когда люди переходят от более прохладных тонов к более теплым с землистым оттенком. Зеленый цвет тоже прошел трансформацию- приглушенный зеленый цвет выглядит вполне нейтрально, он удобен и не слишком кричаще смотрится на заднем плане», — рассказывает о тенденциях Rob Abrahams, соучредитель и генеральный директор COAT.
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