Создаем уютный и светлый дом, используя стиль Джипанди

Posted 24 июня, 10:18
Published 24 июня, 10:18
Modified 10 сентября, 02:51
Updated 10 сентября, 02:51
В последние пару лет японский и скандинавский стиль стали приоритетными при создании интерьера среди минималистов, ценящих тепло и комфорт. Более того, появился гибридный тренд, сочетающий в себе концепции ваби-саби (красота в несовершенстве) и хюгге (чувство уюта) в новом и современным звучании.
Хотя Япония и Скандинавия географически разделены океанами, у этих двух регионов много общего в том, что касается декора: лаконичные силуэты, приглушенные цветовые решения и изделия из натуральных материалов.
В обоих стилях дизайн отличается продуманностью, подчеркивающей функциональность и красоту, а также простоту и причудливость. Элементы скандинавской и японской культур одинаково разделяют любовь к минималистичным и экологичным интерьерам.
Однако именно различия между японскими принципами дизайна и традиционными скандинавскими интерьерами придают глубину и интерес этому творческому сочетанию. Две эстетики уравновешивают и дополняют друг друга, каждая из которых предлагает свои уникальные элементы.
В скандинавском дизайне предпочтение отдается светлым тонам дерева, меловым нейтралам и органическим материалам, в то время как в японском дизайне преобладают более теплые тона, отсылки к природе и текстурная отделка ручной работы. Эти два элемента создали новый вид дизайна интерьера — джапанди.
Термин Japandi (джапанди) вошел в жизнь людей после популярности «Уборка с Мари Кондо» в 2019 году. Реалити-шоу, в котором японка Мари приходит в дома, полные хаоса и наводит в них порядок, было даже номинировано на премию «Эмми», тем самым отметив выдающиеся принципы организации пространство.
С тех пор гибридный стиль продолжала набирать обороты, переходя от статуса тренда к устоявшемуся стилю оформления пространства.
Чтобы воплотить этот стиль в жизнь, начните с нейтральной цветовой палитры, в которой преобладают галечные тона, от белых и кремовых до серых и темно-коричневых.
Выбирайте мебель с четкими линиями и эффектными формами, например, скульптурный обеденный стул или изогнутый торшер, чтобы подчеркнуть индивидуальность. Ищите вещи с простым, но продуманным дизайном и изготовленными из высококачественных материалов. Не забудьте добавить множество натуральных штрихов, таких как комнатные растения в горшках и акценты из необработанного дерева.
Используйте узоры в минимальных количествах, которые напоминают природу приглушенными тонами. При выборе аксессуаров выбирайте предметы, которые служат не только украшением, но и имеют функциональное значение, например эффектная корзина для хранения вещей.
Сочетая восточную чувственность со скандинавским комфортом, этот неподвластный времени взгляд на минимализм отражает лучшее из обеих частей света.
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