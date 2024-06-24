Создаем уютный и светлый дом, используя стиль Джипанди

Термин Japandi (джапанди) вошел в жизнь людей после популярности «Уборка с Мари Кондо» в 2019 году. Реалити-шоу, в котором японка Мари приходит в дома, полные хаоса и наводит в них порядок, было даже номинировано на премию «Эмми», тем самым отметив выдающиеся принципы организации пространство.