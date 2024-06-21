13 самых стильных и модных светильников для дома и улицы в 2024 году

При включении природных элементов в дизайн дома обратите внимание не только о натуральные материалы, например, дерево или трость, но и на природные мотивы. Светильники превращаются в скульптурное искусство с декоративными узорами, напоминающими органические формы и текстуры, встречающиеся в природе, такие как листва, мелкие листики и бутоны.