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Posted 13 июня, 13:27

Published 13 июня, 13:27

Modified 10 сентября, 01:54

Updated 10 сентября, 01:54

Главные тенденции напольных покрытий в 2024 году

13 июня 2024, 13:27
От мелкой плитки до грубой древесины — рассказываем, какие полы актуальны в интерьере современных домов.

Тенденции интерьера приходят и уходят, но когда дело доходит до таких постоянных аспектов, как полы, важно найти вариант, который будет служить долгие годы.

Паркет с рисунком

Рынок интерьера заметил резкий рост спроса на паркет de Versailles из различных пород древесины.

Полы «шахматная доска»

Шахматные полы будут прекрасно смотреться на кухне или в ванной комнате. Это прекрасный способ придать индивидуальность вашему дому.

Лиственные породы с характером

Сучки и зернистость дерева покрытия для полов — все это придает помещению «характер». И хотя минимализм все еще в моде, большинство людей ищут для грубую доску. Дерево с такой текстурой в правильной обстановке может стать практически самостоятельным элементом дизайна.

Плитка с рисунком

Как и в случае с плиткой в шахматном порядке, плитка с узорами хорошо смотрится в небольших помещениях. Например, у вас есть возможность произвести первое впечатление уже в прихожей, уложив в этой зоне интересный орнамент. Ванные комнаты — еще одно простое место для ярких полов, которая набирает популярность.

Широкая плитка

Широкая плитка может сделать ваше пространство больше, именно поэтому она становится все более популярной. Кроме того, требуется меньше затирки для чистки и ухода.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дизайн#Интерьер#Пол#Тренды 2024
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