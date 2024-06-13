Главные тенденции напольных покрытий в 2024 году

Posted 13 июня, 13:27
Published 13 июня, 13:27
Modified 10 сентября, 01:54
Updated 10 сентября, 01:54
Тенденции интерьера приходят и уходят, но когда дело доходит до таких постоянных аспектов, как полы, важно найти вариант, который будет служить долгие годы.
Рынок интерьера заметил резкий рост спроса на паркет de Versailles из различных пород древесины.
Шахматные полы будут прекрасно смотреться на кухне или в ванной комнате. Это прекрасный способ придать индивидуальность вашему дому.
Сучки и зернистость дерева покрытия для полов — все это придает помещению «характер». И хотя минимализм все еще в моде, большинство людей ищут для грубую доску. Дерево с такой текстурой в правильной обстановке может стать практически самостоятельным элементом дизайна.
Как и в случае с плиткой в шахматном порядке, плитка с узорами хорошо смотрится в небольших помещениях. Например, у вас есть возможность произвести первое впечатление уже в прихожей, уложив в этой зоне интересный орнамент. Ванные комнаты — еще одно простое место для ярких полов, которая набирает популярность.
Широкая плитка может сделать ваше пространство больше, именно поэтому она становится все более популярной. Кроме того, требуется меньше затирки для чистки и ухода.
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