Главные тенденции напольных покрытий в 2024 году

Как и в случае с плиткой в шахматном порядке, плитка с узорами хорошо смотрится в небольших помещениях. Например, у вас есть возможность произвести первое впечатление уже в прихожей, уложив в этой зоне интересный орнамент. Ванные комнаты — еще одно простое место для ярких полов, которая набирает популярность.