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Posted 26 мая, 09:32

Published 26 мая, 09:32

Modified 9 сентября, 23:44

Updated 9 сентября, 23:44

6 невероятно уютных вещей для спальни: от книг до пано из макраме (+12 фото)

6 невероятно уютных вещей для спальни: от книг до пано из макраме (+12 фото)

26 мая 2024, 09:32
Фото: Kara Childress/Julie Soefer
6 невероятно уютных вещей для спальни: от книг до пано из макраме (+12 фото)
Не знаете как оживить вашу спальню? Показываем, как при помощи зеркал, мебели и текстиля добавить в интерьер жизни и тепла, в котором будет приятно отдыхать.

Обустройство спальни имеет более деликатный и интимный характер, нежели другие комнаты. Мы всегда в поиске уютный решений для сна и отдыха, где можно укрыться для чтения книги, просмотра фильма или просто насладиться временным одиночеством. Рассказываем, какие вещи делают вашу спальню по-настоящему теплой и красивой.

1. Добавьте зеркало для света

Добавьте зеркало для светаДобавьте зеркало для света
Добавьте зеркало для света. Фото: Kara Childress/Julie Soefer
Фото: Paul Raeside

Высокие зеркала, расположенные по обе стороны от кровати, создают атмосферу умиротворения и света в спальне с нейтральной цветовой палитрой. Прикроватные тумбочки с зеркалами до пола обеспечивают более мягкое отражение, которое не ослепляет в лучах утреннего солнца.

 

2. Добавьте искусство

Фото: Victoria-Maria/Belen Imaz et Pedro Bermejo
Фото: The Vawdrey House/Malcolm Menzies

Художественное оформление может создать интересный фокус, привлекающий внимание к комнате. Выбирайте цвета, которые задают тон всему помещению. Будь то картина большого размера или скульптура, не бойтесь добавлять эти предметы, которые отражают ваш внутренний мир.

 

3. Откройте окна для максимального простора

Фото: The Vawdrey House/Malcolm Menzies
Фото: Linda Eyles Design

Если высота этажа позволяет вам не прятаться от посторонних глаз, то старайтесь не использовать многослойные и тяжелые занавески. Пусть комната будет легкой, воздушной и в нее проникает свет через открытые окна. Даже использование прозрачного тюля может задерживать естественное освещение, поэтому рекомендуется оставлять окна максимально открытыми.

 

4. Добавьте книжные полки и шторы

Фото: Kaitlin McQuaide/Matt Kisiday
Фото: Urbanology

Ничто не может быть таким интимным, как книги, за которыми можно спрятаться от реального мира. Если вы не представляете свою жизнь без чтения, не стоит прятать свое хобби на антресолях. Пусть ваше увлечение будет гордостью, а самые любимые произведения находятся в досягаемости.

Добавление штор вокруг кровати создает уютное убежище. Шторы можно подвесить к потолочным стержням или установить на каркас в стиле балдахина, придав пространству текстуру, цвет и мягкость.

 

5.Используйте ковры для зонирования

Фото: Nina Jizhar/Vivian Johnson
Фото: Nina Jizhar/Vivian Johnson

Когда мы размещаем на столах подносы для мелких вещей, чтобы интерьер выглядел упорядоченно и был собранным, тоже самое мы можем проделать и с жилыми помещениями.

Использование ковров для спальни является хорошим способом разграничить отдельные зоны, такие как спальное место, гардеробная, а также придать комнате текстуру, тепло и визуальный интерес.

 

6. Используйте натуральные материалы

Фото: Urbanology
Фото: Kara Childress/Julie Soefer

Использование натуральных материалов и текстур в спальне — верный способ создать спокойный, располагающий к отдыху интерьер. Слои теплых материалов, нежное постельное белье и пышные текстуры создают безмятежную атмосферу и уважительное отношение к природе.

Этот стиль многослойности начинается с нейтральной базовой палитры, такой как теплые белые, землисто-коричневые и мягкие серые тона. Затем используйте различные материалы и текстуры выбранных вами оттенков, чтобы придать глубину и визуальный интерес. Выбирайте разнообразные текстильные изделия: удобные шерстяные одеяла, хлопковое постельное белье и мягкие коврики из овчины для уютного тактильного ощущения. Деревянная мебель, складские помещения из ротанга и плетеные корзины обеспечат органичную текстуру и тепло.

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