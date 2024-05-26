6 невероятно уютных вещей для спальни: от книг до пано из макраме (+12 фото)

Ничто не может быть таким интимным, как книги, за которыми можно спрятаться от реального мира. Если вы не представляете свою жизнь без чтения, не стоит прятать свое хобби на антресолях. Пусть ваше увлечение будет гордостью, а самые любимые произведения находятся в досягаемости.