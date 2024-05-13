10 трендовых обоев, если собираетесь делать ремонт в 2024 году

В последние годы все больше внимания уделяется потолку и его декорированию, чтобы эта «пятая стена» чувствовать себя единым целым с остальной частью интерьера. Если в прошлом году преобладали крашенные потолки, в 2024 году они будут декорированы обоями. Это отличный способ превратить обычное пространство в нечто более продуманное.