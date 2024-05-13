10 трендовых обоев, если собираетесь делать ремонт в 2024 году

Posted 13 мая, 20:37
Published 13 мая, 20:37
Modified 9 сентября, 22:59
Updated 9 сентября, 22:59
Обои — это простой и эффектный способ придать интерьеру индивидуальность. Если вы являетесь поклонником ярких рисунков или хотите создать умиротворяющее пространство, эти тенденции помогут вам выбрать лучший вариант для ремонта. Рассказываем, какие оттенки и принты обоев будут в моде в 2024 году.
Рисунки обоев с изображением флоры и фауны станут популярным выбором в этом году. Поскольку обои на эту тему могут быть смелыми и насыщенными, сочетайте их с естественными тонами, цвет мебели и предметов должны быть простыми.
В 2024 году модные обои характеризуются не только узорами, но цветами. В этом году имеется тенденция к выбору землистых тонов, имеющие нейтральные и приглушенные оттенки.
В настоящее время коричневый и зеленый пользуются большим спросом у людей, которые хотят создать в доме комфортную обстановку. Эти оттенки привнесут ощущение спокойствия благодаря схожести с цветами природы.
Фрески и раньше были востребованы, но в этом году они переживают невероятный бум. Они преображают пространство и создают больше визуального интереса, чем типичные повторяющиеся узоры обычных обоев. Используемые в качестве альтернативы фотообои, как правило, крупномасштабные, поэтому лучше всего смотрятся в больших комнатах
2024 год считается годом эклектики в мире дизайна, поэтому максимализм — одна из сторон этого направления. Обои в максималистском стиле имеют яркий и насыщенный принт, это уверенный способ заявить о себе и своей индивидуальности. Крупный рисунок в гостиной может стать главным привлекающим акцентом интерьера, а мелкий — придаст характер комнатам меньшего размера, не перегружая пространство.
Декорирование интерьеров комнат в полоску является классикой вне времени, однако в этом году мы наблюдаем особое возрождение этого стиля. Вместо скучных абстрактных цветов выбирайте оттенки, которые выглядят элегантно, но при этом эффектно.
Использование полосатых обоев может стать идеальным вариантом, если вы хотите придать пространству утонченность.
Прошли те времена, когда обои были плоским листом бумаги на стене. По мере развития технологий печати увеличилось и количество воспроизводимых поверхностей, имитирующих разнообразные материалы. В 2024 году в изобилии появятся обои, которые имеют текстуру рогожки, ворсистой шерсти или бархата.
В последние годы все больше внимания уделяется потолку и его декорированию, чтобы эта «пятая стена» чувствовать себя единым целым с остальной частью интерьера. Если в прошлом году преобладали крашенные потолки, в 2024 году они будут декорированы обоями. Это отличный способ превратить обычное пространство в нечто более продуманное.
В этом году особое внимание уделяется идеям, которые создают спокойные и уютные пространства. Наблюдается рост популярности декора интерьера «тон в тон», когда люди предпочитают единообразие во всей гамме. Использование разной текстуры гарантирует, что пространство не будет казаться плоским.
В последнее время оформление интерьеров в винтажном стиле становится все более популярным, поэтому дизайн обоев этого направления будет в тренде в 2024 году.
Тенденции обоев этого года предполагают возвращение простых, повторяющихся узоров, которые придают помещению интересный дизайн. Рисунки становятся более мягкие, не слишком геометричные, что делает их подходящими для самых разных помещений.
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