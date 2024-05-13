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Posted 13 мая, 20:37

Published 13 мая, 20:37

Modified 9 сентября, 22:59

Updated 9 сентября, 22:59

10 трендовых обоев, если собираетесь делать ремонт в 2024 году

10 трендовых обоев, если собираетесь делать ремонт в 2024 году

13 мая 2024, 20:37
Фото: Изображение Midjourney
10 трендовых обоев, если собираетесь делать ремонт в 2024 году
От цветочных фресок и ботанических узоров до полос и оформления потолка — эти тренды обоев будут актуальны для всех, кто планирует в этом году делать ремонт

Обои — это простой и эффектный способ придать интерьеру индивидуальность. Если вы являетесь поклонником ярких рисунков или хотите создать умиротворяющее пространство, эти тенденции помогут вам выбрать лучший вариант для ремонта. Рассказываем, какие оттенки и принты обоев будут в моде в 2024 году.

1. Принты с флорой и фауной

Рисунки обоев с изображением флоры и фауны станут популярным выбором в этом году. Поскольку обои на эту тему могут быть смелыми и насыщенными, сочетайте их с естественными тонами, цвет мебели и предметов должны быть простыми.

2. Дизайн в естественных тонах

В 2024 году модные обои характеризуются не только узорами, но цветами. В этом году имеется тенденция к выбору землистых тонов, имеющие нейтральные и приглушенные оттенки.

В настоящее время коричневый и зеленый пользуются большим спросом у людей, которые хотят создать в доме комфортную обстановку. Эти оттенки привнесут ощущение спокойствия благодаря схожести с цветами природы.

3. Фреска и фотообои

Фрески и раньше были востребованы, но в этом году они переживают невероятный бум. Они преображают пространство и создают больше визуального интереса, чем типичные повторяющиеся узоры обычных обоев. Используемые в качестве альтернативы фотообои, как правило, крупномасштабные, поэтому лучше всего смотрятся в больших комнатах

4. Максималистский дизайн и эклектика

2024 год считается годом эклектики в мире дизайна, поэтому максимализм — одна из сторон этого направления. Обои в максималистском стиле имеют яркий и насыщенный принт, это уверенный способ заявить о себе и своей индивидуальности. Крупный рисунок в гостиной может стать главным привлекающим акцентом интерьера, а мелкий — придаст характер комнатам меньшего размера, не перегружая пространство.

5. Классическая полоска

Декорирование интерьеров комнат в полоску является классикой вне времени, однако в этом году мы наблюдаем особое возрождение этого стиля. Вместо скучных абстрактных цветов выбирайте оттенки, которые выглядят элегантно, но при этом эффектно.

Использование полосатых обоев может стать идеальным вариантом, если вы хотите придать пространству утонченность.

6. Текстурные обои

Прошли те времена, когда обои были плоским листом бумаги на стене. По мере развития технологий печати увеличилось и количество воспроизводимых поверхностей, имитирующих разнообразные материалы. В 2024 году в изобилии появятся обои, которые имеют текстуру рогожки, ворсистой шерсти или бархата.

7. Обои для потолка

В последние годы все больше внимания уделяется потолку и его декорированию, чтобы эта «пятая стена» чувствовать себя единым целым с остальной частью интерьера. Если в прошлом году преобладали крашенные потолки, в 2024 году они будут декорированы обоями. Это отличный способ превратить обычное пространство в нечто более продуманное.

8. Обои тон в тон интерьеру

В этом году особое внимание уделяется идеям, которые создают спокойные и уютные пространства. Наблюдается рост популярности декора интерьера «тон в тон», когда люди предпочитают единообразие во всей гамме. Использование разной текстуры гарантирует, что пространство не будет казаться плоским.

9. Обои в винтажном стиле

В последнее время оформление интерьеров в винтажном стиле становится все более популярным, поэтому дизайн обоев этого направления будет в тренде в 2024 году.

10. Повторяющиеся узоры и орнаменты

Тенденции обоев этого года предполагают возвращение простых, повторяющихся узоров, которые придают помещению интересный дизайн. Рисунки становятся более мягкие, не слишком геометричные, что делает их подходящими для самых разных помещений.

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#Эмилия Шпилева#2024 год#Недвижимость#Дизайн#Интерьер#Обои#Тренды 2024
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