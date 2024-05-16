10 модных интерьеров ванных комнат, которые будут актуальны в 2024 году

Прошли те времена, когда в ванной комнате использовали только нейтральные тона и оттенки голубого. Если говорить о ярких ванных, то одним из трендов стал необычный или даже нетипичный цвет. Это отличный способ подчеркнуть индивидуальность через дизайн. Например, можно выкрасить стены, двери и потолок в один цвет, а цветовые акценты расставить при помощи аксессуаров.