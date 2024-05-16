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Posted 16 мая, 13:17

Published 16 мая, 13:17

Modified 9 сентября, 23:08

Updated 9 сентября, 23:08

10 модных интерьеров ванных комнат, которые будут актуальны в 2024 году

10 модных интерьеров ванных комнат, которые будут актуальны в 2024 году

16 мая 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
10 модных интерьеров ванных комнат, которые будут актуальны в 2024 году
Тенденции интерьера ванных комнат в 2024 году — это яркий цвет, бесшовный узор плитки, стиль 70-х, эко-дизайн и создании спокойного пространства

В 2024 году дизайнеры ванных комнат сосредоточены на создании теплого и гостеприимного пространства с добавлением ощущения роскоши.

Планируете ли вы полный ремонт ванной комнаты или небольшую переделку, чтобы освежить свое пространство, эти тенденции стоит принять к сведению при планировании новой ванной комнаты.

1. Бесшовное пространство

Бесшовная отделка придает интересный эффект из-за отсутствия границ благодаря плитке одного вида. Это актуально не только в 2024 году, но и подходит для небольших ванных, поскольку бесшовный пол помогает сделать комнату больше. Плитка должна быть меньше по размеру, чтобы при монтаже учесть наклон в душевой кабине.

2. Яркий цвет

Яркий теплый цвет и контрастный дизайн придает теплоту и фактурный объем стенам, которые когда-то были выкрашены в ровный однотонный цвет.

3. Цветная сантехника

В 2024 году возвращаются несколько тенденций из 70-х. Ванны розового, бежевого и серого цветов прочно закрепились в качестве основного тренда для ванных комнат. Самый популярный цвет — зеленый. Он ассоциируется с природой, поэтому сочетать его следует с деревом в аксессуарах или туалетных столиках, а также со старинной латунной сантехникой.

4. Обшивка стен панелями

Деревянные панели из планок это модный тренд в интерьерах жилых комнат. Но так как они не подходят для помещений с повышенной влажностью, дизайнеры придумали альтернативный способ — настенные панели ПВХ.

5. Декоративная плитка

Среди тенденций актуально использование декоративного камня. Например, маленькие плиточки с мраморным эффектом прекрасно сочетаются с приглушенными и нейтральными элементами интерьера.

6. Экологичность

Использование естественных цветов в интерьере позволяет воссоздать атмосферу единения с природой.

7. Необычные цвета

Прошли те времена, когда в ванной комнате использовали только нейтральные тона и оттенки голубого. Если говорить о ярких ванных, то одним из трендов стал необычный или даже нетипичный цвет. Это отличный способ подчеркнуть индивидуальность через дизайн. Например, можно выкрасить стены, двери и потолок в один цвет, а цветовые акценты расставить при помощи аксессуаров.

8. Лазерная гравировка стен

Если вы любите узоры, то тенденция к деталям, вырезанные лазером, несомненно вызовут у вас интерес. Вместо простого нанесения плитки для ванной комнаты или обоев с необычным дизайном этот альтернативный метод позволяет создать замысловатые формы из твердых материалов.

9. Ретро-дизайн

Розовый цвет стен, прозрачные цветные стекла и аксессуары прошлого века — новая модная волна, которая возвращает 70-е годы в интерьер ванных комнат.

10. Эклектика

Эклектичный стиль является доминирующим стилем в 2024 году, он прочно проникает в тенденции в области ванных комнат. Смешение узоров, цветов и стилей дизайна создает наполненное индивидуальностью пространство, которое кажется личным и собранным.

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#Эмилия Шпилева#Жилье#Дизайн#Интерьер#Ванна#Ванная комната#Тренды 2024
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