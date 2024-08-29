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Posted 29 августа, 08:10

Published 29 августа, 08:10

Modified 10 сентября, 06:30

Updated 10 сентября, 06:30

Разреши себе лениться: 5 плюсов в пользу безделья

Разреши себе лениться: 5 плюсов в пользу безделья

29 августа 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Разреши себе лениться: 5 плюсов в пользу безделья
Лень полезна для здоровья. К такому выводу пришли ученые и медики, доказав, что лень не порок, а лишь защитная реакция организма. Узнай, почему лениться можно и нужно.

Лень повышает творческие способности

Все творческие люди обожают лениться. Они не будут дни напролет сидеть над рукописью или холстом и всегда найдут время для прогулки или просто лежания на диване. Ведь именно отдых помогает им найти новые силы для творчества.

Это так называемый эффект инкубации: как только вы перестаете концентрироваться на задаче и расслабляетесь, ваш мозг сам находит решение.

Поэтому, если не можете решить трудную задачу или сделать работу, просто дайте себе время полениться.

Лень позволяет добиться большего

Слышали, что лень — двигатель прогресса? Это действительно верно. Ленивые люди способны изобрести что угодно, только чтобы их оставили в покое и больше не просили помочь.

Например, американка Мэри Андерсон придумала «дворники» на машину, поскольку ей надоело каждый раз высовывать голову из машины в непогоду, сообщая супругу об изменениях на дороге.

Лень защищает мозг от перегрузок

Наш мозг генетически предрасположен к лени — он старается сэкономить энергию и очень радуется, когда удается полениться. Во время безделья мозг отдыхает и восстанавливается. Поэтому после отдыха появляется больше сил и энергии, а значит возможность выполнить работу качественнее и в минимальные сроки.

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Улучшает когнитивные функции

Ученые доказали, что в минуты безделья в мозгу активизируются участки, которые при нагрузках дремлют. Поэтому после отдыха улучшаются внимательность, память, сосредоточенность.

При плотном графике концентрация внимания падает, и человеку становится всё труднее сфокусироваться на задаче. В результате — нулевая результативность и упадок сил.

Лень продлевает жизнь

Лень — это сигнал организма, что пора подкопить свои ресурсы. Состояние безделья жизненно необходимо для сохранения энергии, гармонии эмоционального состояния. Беспрерывная работа повышает кровяное давление, ослабляет иммунитет, активизирует выработку гормона стресса кортизола.

Если качественно лениться и давать себе достаточно времени на отдых, то ваш организм скажет вам спасибо и будет дольше работать бесперебойно.

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