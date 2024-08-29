Разреши себе лениться: 5 плюсов в пользу безделья

Posted 29 августа, 08:10
Published 29 августа, 08:10
Modified 10 сентября, 06:30
Updated 10 сентября, 06:30
Все творческие люди обожают лениться. Они не будут дни напролет сидеть над рукописью или холстом и всегда найдут время для прогулки или просто лежания на диване. Ведь именно отдых помогает им найти новые силы для творчества.
Это так называемый эффект инкубации: как только вы перестаете концентрироваться на задаче и расслабляетесь, ваш мозг сам находит решение.
Поэтому, если не можете решить трудную задачу или сделать работу, просто дайте себе время полениться.
Слышали, что лень — двигатель прогресса? Это действительно верно. Ленивые люди способны изобрести что угодно, только чтобы их оставили в покое и больше не просили помочь.
Например, американка Мэри Андерсон придумала «дворники» на машину, поскольку ей надоело каждый раз высовывать голову из машины в непогоду, сообщая супругу об изменениях на дороге.
Наш мозг генетически предрасположен к лени — он старается сэкономить энергию и очень радуется, когда удается полениться. Во время безделья мозг отдыхает и восстанавливается. Поэтому после отдыха появляется больше сил и энергии, а значит возможность выполнить работу качественнее и в минимальные сроки.
Ученые доказали, что в минуты безделья в мозгу активизируются участки, которые при нагрузках дремлют. Поэтому после отдыха улучшаются внимательность, память, сосредоточенность.
При плотном графике концентрация внимания падает, и человеку становится всё труднее сфокусироваться на задаче. В результате — нулевая результативность и упадок сил.
Лень — это сигнал организма, что пора подкопить свои ресурсы. Состояние безделья жизненно необходимо для сохранения энергии, гармонии эмоционального состояния. Беспрерывная работа повышает кровяное давление, ослабляет иммунитет, активизирует выработку гормона стресса кортизола.
Если качественно лениться и давать себе достаточно времени на отдых, то ваш организм скажет вам спасибо и будет дольше работать бесперебойно.
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