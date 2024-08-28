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Posted 28 августа, 06:04

Published 28 августа, 06:04

Modified 10 сентября, 06:22

Updated 10 сентября, 06:22

Послеотпускная депрессия: как вернуться к жизни без стресса

Послеотпускная депрессия: как вернуться к жизни без стресса

28 августа 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney
Послеотпускная депрессия: как вернуться к жизни без стресса
Многие люди испытывают после отпуска стресс, и возвращение к работе становится для них серьезным испытанием. Психологи называют такое состояние послеотпускной депрессией. Расскажем, почему возникает послеотпускная депрессия и как ее преодолеть.

Что такое послеотпускная депрессия?

Весь год вы ждете отпуска, уезжаете на курорт или в путешествие за приятными эмоциями, но, вернувшис, вдруг обнаруживаете себя в ужасно подавленном настроении. Всё валится с рук, а мысли о возвращении на работу вселяют тоску.

Это и есть синдром послеотпускной депрессии — обычная жизнь кажется серой и скучной, а на контрасте с временем, проведенным в отпуске, и вовсе невыносимой.

Психолог и коуч Ольга Батуева:

«По статистике, почти 80% россиян испытывают состояние послеотпускной депрессии хотя бы раз в жизни, а у каждого третьего она возникает после каждого отпуска».

Определение и основные признаки

Послеотпускная депрессия — это не диагноз и не медицинский термин. Но психологи считают такое состояние одним из разновидностей депрессивного расстройства из-за схожести симптомов. Послеотпускная депрессия может сопровождаться вялостью и апатией, перепадами настроения, заторможенностью.

Лечить такое состояние не нужно, обычно послеотпускная депрессия проходит самостоятельно в течение 1–2 недель после отпуска. Но некоторые люди переживают послеотпускную депрессию особенно тяжело, и тогда без помощи специалистов не обойтись.

Магистр психолого-педагогического образования Светлана Гуськова:

«Помимо острого нежелания ходить на работу, послеотпускная депрессия может сопровождаться неприятными физическими симптомами. У человека может возникать недовольство жизнью, подавленное настроение, учащенное сердцебиение, эмоциональные дисфункции, чувство тревожности вплоть до расстройства кишечника».

Почему возникает это состояние?

Послеотпускная депрессия возникает из-за недостатка отдыха и эмоций в повседневной жизни. Человек, вернувшись из отпуска, наполненного яркими впечатлениями и приятными моментами, должен вновь погрузиться в будни, а от приятного безделья перейти к работе. Конечно, такой переход вызывает стресс.

Именно поэтому чаще всего подвержены послеотпускной депрессии люди стрессовых профессий, у которых деятельность требует большого напряжения и работы в режиме цейтнота, например руководители, бизнесмены, преподаватели, журналисты, врачи. Люди спокойных профессий реже сталкиваются с послеотпускной депрессией и спокойно переходят из отпускного режима в рабочий.

Послеотпускная депрессия возникает из-за недостатка отдыха и эмоций в повседневной жизниПослеотпускная депрессия возникает из-за недостатка отдыха и эмоций в повседневной жизни
Послеотпускная депрессия возникает из-за недостатка отдыха и эмоций в повседневной жизни. Фото: Изображение Midjourney

Причины послеотпускной депрессии

Возвратившись из отпуска, человек резко меняет обстановку и образ жизни, ему сложно переключиться с атмосферы расслабления и отдыха на рутинную работу. Причем сложности возникают на всех уровнях:

  • на физиологическом — нужно снова привыкать вставать рано и сразу включаться в работу;
  • на психологическом — эмоциональный фон резко меняется, причем не в лучшую сторону;
  • на когнитивном — на отдыхе коэффициент интеллекта снижается, и сложно включиться в прежний режим работы.

Кандидат психологических наук Антон Сорин:

«Сразу после отпуска два типа жизни — рабочий и отпускной, — сталкиваясь, начинают контрастировать и конфликтовать. То, что до отпуска было автоматическим процессом (ежедневный подъем, путь из дома на работу), вновь становится на какое-то время достоянием сознания и переживается с новой силой. Мы вновь остро и эмоционально осознаем ужасы и кошмары, с которыми связана наша работа: мучительный подъем по будильнику, „душегубка“ в общественном транспорте или неизбежные уличные пробки».
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Разочарование

Допустим, вы мечтали отправиться на отдых в Италию, но денег хватило только на Геленджик? Или весь отпуск испортила плохая погода? В обоих случаях есть разочарование от отдых, и потому после окончания отпуска наступает послеотпускная депрессия.

  • Здесь один выход — не ставить завышенные ожидания и уметь быть благодарным. Поймите, что уже хорошо, что вы выбрались на отдых к морю — неважно куда. И будьте благодарны, что вы дышите свежим воздухом, даже если идет дождь, а не сидите в душном офисе.

Курортный роман

Частая причина послеотпускной депрессии — расставание. Например, в случае, когда человек закрутил в отпуске роман, не имеющий продолжения. Но может быть и наоборот — вы поставили целью найти спутника жизни на отдыхе, а это так и не сбылось.

  • Не давайте себе никаких установок на отпуск — просто наслаждайтесь отдыхом. А курортный роман воспринимайте как приятное приключение, о котором хорошо вспомнить долгими зимними вечерами.

Нелюбимая работа

Послеотпускной депрессией больше всего страдают люди, которые не любят свою работу. В этом случае состояние схоже с симптомами профессионального выгорания.

  • Здесь стоит задуматься о том, чтобы сменить работу. Иначе депрессия может затянуться и привести к большим проблемам со здоровьем и психоэмоциональным состоянием.

Финансовые трудности

На отдыхе вы позволяли себе всё, а когда вернулись, обнаружили, что потратили все деньги. А до следующей зарплаты еще месяц. Ощущение финансовой нестабильности усугубляет послеотпускную депрессию.

  • Говорят, что положительные эмоции нельзя купить за деньги? А вам это удалось! Пересмотрите фото с отпуска и убедитесь, что деньги были потрачены не зря. А финансовое положение рано или поздно стабилизируется.
Послеотпускной депрессией больше всего страдают люди, которые не любят свою работуПослеотпускной депрессией больше всего страдают люди, которые не любят свою работу
Послеотпускной депрессией больше всего страдают люди, которые не любят свою работу. Фото: Изображение Midjourney

Как преодолеть послеотпускную депрессию: практические советы психологов

Психологи успокаивают: послеотпускная хандра продлится недолго. Если, конечно, она не осложнена другими факторами, о которых мы писали выше. Примерно к середине второй недели после отпуска сознание и тело перестроятся на старый лад, и жизнь войдет в свое русло.

Поэтому просто наберитесь терпения и дождитесь, пока нервная система войдет в норму. Но есть несколько советов, которые помогут быстрее обрести гармонию и вырваться из послеотпускной депрессии.

Выйдите на работу в четверг

Втянуться в прежний рабочий режим непросто. Нужно время, чтобы спокойно разобрать чемоданы, навести порядок в доме, собраться с мыслями.

Сделайте так, чтобы первая рабочая неделя была максимально короткой — выйдите на работу в среду или четверг.

Клинический психолог Иляна Копылова:

«Возвращайтесь на 23 дня раньше. После отпуска нам нужен отдых. И это не шутка: дайте себе время на восстановление. Вернувшись с каникул, нужно позволить себе расслабиться: полежать без дела и привести текущие дела в порядок без лишней спешки».

Делитесь впечатлениями

Теплые воспоминания помогут продлить отпуск. Встречайтесь с друзьями и родными, делитесь с ними эмоциями от отдыха, показывайте фото с отпуска.

Кандидат психологических наук Антон Сорин:

«Делиться отпускными впечатлениями — это приятное послевкусие отпуска, оно подсластит послеотпускную реальность. Ведь уже первый день на работе может как ветром сдуть все, что переживалось вами в отпуске как хорошее. Фото и рассказы помогут напомнить: все это было, было!»
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Пообщайтесь с коллегами

Устройте после выхода из отпуска небольшое чаепитие с коллегами. Так вы сможете узнать все новости, обсудить свой отдых и узнать, что интересного произошло на работе без вас. Это поможет быстрее влиться в работу и снизить симптомы послеотпускной депрессии.

Магистр психологии Светлана Гуськова:

«Можно представить, какие интересные события ждут на работе, как вы будете красиво выглядеть после отпуска. Или придумать праздник выхода из отпуска: купить сладости и организовать чаепитие на работе, чтобы ваше присутствие воспринималось как праздник и для вас, и для окружающих, только представьте, сколько новостей вы узнаете!»

Продлите приятные эмоции

Если актуализировать приятные переживания, то это помогает здорово поднять настроение и пережить послеотпускную депрессию. После возвращения из отпуска чаще делайте то, что доставляет вам удовольствие: встречайтесь с друзьями, дольше гуляйте, выезжайте на природу или на рыбалку, запишитесь на косметические процедуры.

Психолог Ольга Пономарева:

«Постарайтесь быть к себе понежнее. Больше высыпаться, чаще гулять, делать то, что нравится и вызывает положительные эмоции. И самое главное — помните о том, что это не последний ваш отпуск!»

Не бросайтесь в работу с головой

Послеотпускная депрессия может затянуться, если человек не может сразу включиться в рабочий процесс и постоянно ругает себя за это. Поймите, такое состояние нормально!

Не хватайтесь сразу за новые дела, не спешите переделать всю работу. Дайте себе время на адаптацию. У вас и так стресс, зачем вам еще один?

Бизнес-психолог Алена Савинова:

«Дайте себе одну-две недели, чтобы адаптироваться, восстановить режим, а уже после принимайте адекватные решения по оптимизации жизни. Не наваливайте на себя сразу огромное количество работы — тело сразу отреагирует отсутствием энергии, саботажем или болезнью. Постепенно внедряйте желаемый режим труда и отдыха, определяйте приоритеты для движения вперед».
После возвращения из отпуска чаще делайте то, что доставляет вам удовольствие: дольше гуляйте, выезжайте на природуПосле возвращения из отпуска чаще делайте то, что доставляет вам удовольствие: дольше гуляйте, выезжайте на природу
После возвращения из отпуска чаще делайте то, что доставляет вам удовольствие: дольше гуляйте, выезжайте на природу. Фото: Изображение Midjourney

Как предотвратить послеотпускную депрессию в будущем?

Психологи считают: чтобы правильно выйти из отпуска, нужно правильно в него уйти. Поэтому заранее продумывайте свой отпуск. В идеале начинайте планировать следующий отпуск, как только вы вернулись с отдыха. Это не только поможет справиться с нынешней послеотпускной депрессией, но и предотвратить ее в будущем.

Правильно планируйте время отпуска

Нормальный срок отпуска, по мнению психологов, не менее двух недель. Именно столько нужно организму для того, чтобы полноценно отдохнуть и затем адаптироваться к прежнему образу жизни.

Чаще отдыхайте

Если в течение года не давать себе времени на отдых, организм очень устает. Поэтому в отпуске просто хочется лежать и ничего не делать, то есть даже не хватает сил полноценно отдыхать.

Не доводите себя до состояния тотальной замотанности, устраивайте себе мини-отпуск, отправившись на выходные на встречу с друзьями или на природу. Наполняйте свою жизнь приятными эмоциями.

Забудьте о работе

На отдыхе нужно отдыхать. Отключитесь от рабочих чатов, не проверяйте рабочую почту, не решайте рабочие вопросы. Всё это снижает эффективность отдыха, и вы будете чувствовать себя уставшим и опустошенным после отпуска.

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