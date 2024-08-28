Послеотпускная депрессия: как вернуться к жизни без стресса

Posted 28 августа, 06:04
Published 28 августа, 06:04
Modified 10 сентября, 06:22
Updated 10 сентября, 06:22
Весь год вы ждете отпуска, уезжаете на курорт или в путешествие за приятными эмоциями, но, вернувшис, вдруг обнаруживаете себя в ужасно подавленном настроении. Всё валится с рук, а мысли о возвращении на работу вселяют тоску.
Это и есть синдром послеотпускной депрессии — обычная жизнь кажется серой и скучной, а на контрасте с временем, проведенным в отпуске, и вовсе невыносимой.
Психолог и коуч Ольга Батуева:
«По статистике, почти 80% россиян испытывают состояние послеотпускной депрессии хотя бы раз в жизни, а у каждого третьего она возникает после каждого отпуска».
Послеотпускная депрессия — это не диагноз и не медицинский термин. Но психологи считают такое состояние одним из разновидностей депрессивного расстройства из-за схожести симптомов. Послеотпускная депрессия может сопровождаться вялостью и апатией, перепадами настроения, заторможенностью.
Лечить такое состояние не нужно, обычно послеотпускная депрессия проходит самостоятельно в течение 1–2 недель после отпуска. Но некоторые люди переживают послеотпускную депрессию особенно тяжело, и тогда без помощи специалистов не обойтись.
Магистр психолого-педагогического образования Светлана Гуськова:
«Помимо острого нежелания ходить на работу, послеотпускная депрессия может сопровождаться неприятными физическими симптомами. У человека может возникать недовольство жизнью, подавленное настроение, учащенное сердцебиение, эмоциональные дисфункции, чувство тревожности вплоть до расстройства кишечника».
Послеотпускная депрессия возникает из-за недостатка отдыха и эмоций в повседневной жизни. Человек, вернувшись из отпуска, наполненного яркими впечатлениями и приятными моментами, должен вновь погрузиться в будни, а от приятного безделья перейти к работе. Конечно, такой переход вызывает стресс.
Именно поэтому чаще всего подвержены послеотпускной депрессии люди стрессовых профессий, у которых деятельность требует большого напряжения и работы в режиме цейтнота, например руководители, бизнесмены, преподаватели, журналисты, врачи. Люди спокойных профессий реже сталкиваются с послеотпускной депрессией и спокойно переходят из отпускного режима в рабочий.
Возвратившись из отпуска, человек резко меняет обстановку и образ жизни, ему сложно переключиться с атмосферы расслабления и отдыха на рутинную работу. Причем сложности возникают на всех уровнях:
Кандидат психологических наук Антон Сорин:
«Сразу после отпуска два типа жизни — рабочий и отпускной, — сталкиваясь, начинают контрастировать и конфликтовать. То, что до отпуска было автоматическим процессом (ежедневный подъем, путь из дома на работу), вновь становится на какое-то время достоянием сознания и переживается с новой силой. Мы вновь остро и эмоционально осознаем ужасы и кошмары, с которыми связана наша работа: мучительный подъем по будильнику, „душегубка“ в общественном транспорте или неизбежные уличные пробки».
Допустим, вы мечтали отправиться на отдых в Италию, но денег хватило только на Геленджик? Или весь отпуск испортила плохая погода? В обоих случаях есть разочарование от отдых, и потому после окончания отпуска наступает послеотпускная депрессия.
Частая причина послеотпускной депрессии — расставание. Например, в случае, когда человек закрутил в отпуске роман, не имеющий продолжения. Но может быть и наоборот — вы поставили целью найти спутника жизни на отдыхе, а это так и не сбылось.
Послеотпускной депрессией больше всего страдают люди, которые не любят свою работу. В этом случае состояние схоже с симптомами профессионального выгорания.
На отдыхе вы позволяли себе всё, а когда вернулись, обнаружили, что потратили все деньги. А до следующей зарплаты еще месяц. Ощущение финансовой нестабильности усугубляет послеотпускную депрессию.
Психологи успокаивают: послеотпускная хандра продлится недолго. Если, конечно, она не осложнена другими факторами, о которых мы писали выше. Примерно к середине второй недели после отпуска сознание и тело перестроятся на старый лад, и жизнь войдет в свое русло.
Поэтому просто наберитесь терпения и дождитесь, пока нервная система войдет в норму. Но есть несколько советов, которые помогут быстрее обрести гармонию и вырваться из послеотпускной депрессии.
Втянуться в прежний рабочий режим непросто. Нужно время, чтобы спокойно разобрать чемоданы, навести порядок в доме, собраться с мыслями.
Сделайте так, чтобы первая рабочая неделя была максимально короткой — выйдите на работу в среду или четверг.
Клинический психолог Иляна Копылова:
«Возвращайтесь на 2–3 дня раньше. После отпуска нам нужен отдых. И это не шутка: дайте себе время на восстановление. Вернувшись с каникул, нужно позволить себе расслабиться: полежать без дела и привести текущие дела в порядок без лишней спешки».
Теплые воспоминания помогут продлить отпуск. Встречайтесь с друзьями и родными, делитесь с ними эмоциями от отдыха, показывайте фото с отпуска.
Кандидат психологических наук Антон Сорин:
«Делиться отпускными впечатлениями — это приятное послевкусие отпуска, оно подсластит послеотпускную реальность. Ведь уже первый день на работе может как ветром сдуть все, что переживалось вами в отпуске как хорошее. Фото и рассказы помогут напомнить: все это было, было!»
Устройте после выхода из отпуска небольшое чаепитие с коллегами. Так вы сможете узнать все новости, обсудить свой отдых и узнать, что интересного произошло на работе без вас. Это поможет быстрее влиться в работу и снизить симптомы послеотпускной депрессии.
Магистр психологии Светлана Гуськова:
«Можно представить, какие интересные события ждут на работе, как вы будете красиво выглядеть после отпуска. Или придумать праздник выхода из отпуска: купить сладости и организовать чаепитие на работе, чтобы ваше присутствие воспринималось как праздник и для вас, и для окружающих, только представьте, сколько новостей вы узнаете!»
Если актуализировать приятные переживания, то это помогает здорово поднять настроение и пережить послеотпускную депрессию. После возвращения из отпуска чаще делайте то, что доставляет вам удовольствие: встречайтесь с друзьями, дольше гуляйте, выезжайте на природу или на рыбалку, запишитесь на косметические процедуры.
Психолог Ольга Пономарева:
«Постарайтесь быть к себе понежнее. Больше высыпаться, чаще гулять, делать то, что нравится и вызывает положительные эмоции. И самое главное — помните о том, что это не последний ваш отпуск!»
Послеотпускная депрессия может затянуться, если человек не может сразу включиться в рабочий процесс и постоянно ругает себя за это. Поймите, такое состояние нормально!
Не хватайтесь сразу за новые дела, не спешите переделать всю работу. Дайте себе время на адаптацию. У вас и так стресс, зачем вам еще один?
Бизнес-психолог Алена Савинова:
«Дайте себе одну-две недели, чтобы адаптироваться, восстановить режим, а уже после принимайте адекватные решения по оптимизации жизни. Не наваливайте на себя сразу огромное количество работы — тело сразу отреагирует отсутствием энергии, саботажем или болезнью. Постепенно внедряйте желаемый режим труда и отдыха, определяйте приоритеты для движения вперед».
Психологи считают: чтобы правильно выйти из отпуска, нужно правильно в него уйти. Поэтому заранее продумывайте свой отпуск. В идеале начинайте планировать следующий отпуск, как только вы вернулись с отдыха. Это не только поможет справиться с нынешней послеотпускной депрессией, но и предотвратить ее в будущем.
Нормальный срок отпуска, по мнению психологов, не менее двух недель. Именно столько нужно организму для того, чтобы полноценно отдохнуть и затем адаптироваться к прежнему образу жизни.
Если в течение года не давать себе времени на отдых, организм очень устает. Поэтому в отпуске просто хочется лежать и ничего не делать, то есть даже не хватает сил полноценно отдыхать.
Не доводите себя до состояния тотальной замотанности, устраивайте себе мини-отпуск, отправившись на выходные на встречу с друзьями или на природу. Наполняйте свою жизнь приятными эмоциями.
На отдыхе нужно отдыхать. Отключитесь от рабочих чатов, не проверяйте рабочую почту, не решайте рабочие вопросы. Всё это снижает эффективность отдыха, и вы будете чувствовать себя уставшим и опустошенным после отпуска.
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