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Posted 25 июля, 11:40

Published 25 июля, 11:40

Modified 10 сентября, 04:28

Updated 10 сентября, 04:28

Отдых без лишних кило: как не набрать лишний вес в отпуске

Отдых без лишних кило: как не набрать лишний вес в отпуске

25 июля 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Отдых без лишних кило: как не набрать лишний вес в отпуске
Как не привезти с курорта лишние килограммы и оставаться в хорошей форме, если вокруг столько соблазнов? Диетологи и нутрициологи рассказали, что делать, чтобы не поправиться в отпуске.

Исключите диеты перед отпуском

Многие стремятся привести фигуру в порядок перед отпуском, чтобы предстать на пляже во всей красе. Но в этом случае есть большой риск, что во время отпуска килограммы вновь вернутся. Причем в удвоенном количестве. Из-за строгих ограничений перед отдыхом в отпуске вам захочется гастрономически оторваться, и вы не заметите, как наберете вес.

Не пропускайте завтрак

Часто отдыхающие пропускают завтрак и обед, отправляясь на экскурсии или на море. В результате они наедаются за весь день вечером. Так делать нельзя — слишком обильный ужин и пропуск других приемов пищи перегружает кишечник и всю пищеварительную систему. В результате человек поглощает больше калорий, чем может израсходовать.

Слишком обильный ужин и пропуск других приемов пищи перегружает кишечник и всю пищеварительную системуСлишком обильный ужин и пропуск других приемов пищи перегружает кишечник и всю пищеварительную систему
Слишком обильный ужин и пропуск других приемов пищи перегружает кишечник и всю пищеварительную систему. Фото: Изображение Midjourney

Избегайте пляжных баров

Конечно, соблазн выпить прохладный коктейль в жаркий летний день очень велик. Но не увлекайтесь сильно. Во-первых, коктейли содержат огромное количество калорий. А во-вторых, алкоголь возбуждает чрезмерный аппетит — вы съедите в два раза больше еды, чем необходимо.

Система all inclusive опасна

Удержаться перед обилием блюд и не переесть в отелях с системой «всё включено» весьма сложно. Тем более что ужин в таких заведениях обычно подается поздно — в 7-8 часов вечера.

  • Постарайтесь воздержаться от поздних ужинов, растянув приемы пищи на весь день.
  • Набирайте еду за один подход к столу — не возвращайтесь, чтобы набрать еще пищи.
  • Выбирайте отели, где включен только завтрак, — так вы сами сможете спланировать приемы пищи и не переесть за ужином.
Постарайтесь воздержаться от поздних ужинов, растянув приемы пищи на весь деньПостарайтесь воздержаться от поздних ужинов, растянув приемы пищи на весь день
Постарайтесь воздержаться от поздних ужинов, растянув приемы пищи на весь день. Фото: Изображение Midjourney

Балуйте себя вкусненьким, но осторожно

На отдыхе хочется побаловать себя вкусненьким — сладким десертом, картошкой фри, мороженым. Отказываться от вкусняшек совсем не стоит. Иначе есть риск сорваться, объесться и быстро набрать лишние килограммы. Позволяйте себе «вредную» пищу, но дозированно. И ешьте сладости лучше в первой половине дня, чтобы организм смог их переработать, а не накопить.

Будьте активным путешественником

Физическая активность поможет не допустить профицит калорий и набрать лишний вес. Съели десерт на завтрак? Отправляйтесь поплавать. Позволили себе мороженое и лимонад? Отправьтесь на прогулку или пешую экскурсию.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Путешествия#Питание#Еда#Похудение#Все материалы авторов
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