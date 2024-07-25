Отдых без лишних кило: как не набрать лишний вес в отпуске

Часто отдыхающие пропускают завтрак и обед, отправляясь на экскурсии или на море. В результате они наедаются за весь день вечером. Так делать нельзя — слишком обильный ужин и пропуск других приемов пищи перегружает кишечник и всю пищеварительную систему. В результате человек поглощает больше калорий, чем может израсходовать.