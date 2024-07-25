Отдых без лишних кило: как не набрать лишний вес в отпуске

Posted 25 июля, 11:40
Published 25 июля, 11:40
Modified 10 сентября, 04:28
Updated 10 сентября, 04:28
Многие стремятся привести фигуру в порядок перед отпуском, чтобы предстать на пляже во всей красе. Но в этом случае есть большой риск, что во время отпуска килограммы вновь вернутся. Причем в удвоенном количестве. Из-за строгих ограничений перед отдыхом в отпуске вам захочется гастрономически оторваться, и вы не заметите, как наберете вес.
Часто отдыхающие пропускают завтрак и обед, отправляясь на экскурсии или на море. В результате они наедаются за весь день вечером. Так делать нельзя — слишком обильный ужин и пропуск других приемов пищи перегружает кишечник и всю пищеварительную систему. В результате человек поглощает больше калорий, чем может израсходовать.
Конечно, соблазн выпить прохладный коктейль в жаркий летний день очень велик. Но не увлекайтесь сильно. Во-первых, коктейли содержат огромное количество калорий. А во-вторых, алкоголь возбуждает чрезмерный аппетит — вы съедите в два раза больше еды, чем необходимо.
Удержаться перед обилием блюд и не переесть в отелях с системой «всё включено» весьма сложно. Тем более что ужин в таких заведениях обычно подается поздно — в 7-8 часов вечера.
На отдыхе хочется побаловать себя вкусненьким — сладким десертом, картошкой фри, мороженым. Отказываться от вкусняшек совсем не стоит. Иначе есть риск сорваться, объесться и быстро набрать лишние килограммы. Позволяйте себе «вредную» пищу, но дозированно. И ешьте сладости лучше в первой половине дня, чтобы организм смог их переработать, а не накопить.
Физическая активность поможет не допустить профицит калорий и набрать лишний вес. Съели десерт на завтрак? Отправляйтесь поплавать. Позволили себе мороженое и лимонад? Отправьтесь на прогулку или пешую экскурсию.
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