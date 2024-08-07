Он — не твой: 7 признаков, что рядом с вами не тот мужчина

Posted 7 августа, 06:31
Published 7 августа, 06:31
Modified 10 сентября, 05:09
Updated 10 сентября, 05:09
Для влюбленного мужчины вы — самая лучшая женщина на свете. Если вам все время приходится доказывать, что вы умница и красавица, а он все время пытается указать вам на ваши недостатки, то он не влюблен.
Это он должен постоянно находить в вас что-то лучшее и бесценное, а не вы доказывать, что нашли себя не на помойке.
Если мужчина постоянно вспоминает о прошлых отношениях, значит, любовь к вам не в приоритете. Он цепляется за прошлые воспоминания, а вы для него лишь «приемный покой», чтобы излечить израненную душу. У таких отношений нет будущего.
Ваше мнение и ваши желания для него — пустое место. Он не слышит, когда вы говорите «нет», не вникает в ваши эмоции и обстоятельства. Этот мужчина влюблен только в себя, а вы — лишь фон, чтобы подчеркнуть его собственную неповторимость.
Если вы вместе не строите планы — на грядущую пятилетку, на год или хотя бы на месяц, значит, мужчина попросту не видит с вами будущего. Он говорит, что еще не определился со своими чувствами, что рано загадывать и думать наперед? Он просто не видит развития отношений и не готов брать на себя ответственность.
С вашими отношениями что-то не так, если вы не можете полностью довериться партнеру. Задумайтесь почему. Если вы не можете расслабиться рядом с ним, стесняетесь его реакции — разве это ваш мужчина?
Даже если он не говорит это напрямую, то дает понять — что бы ни происходило, вина исключительно на вас. И готовите вы не как мама, и подружки у вас странные, и работа какая-то бесперспективная. Это — типичный манипулятор, и любовью такие отношения не назовешь.
Вам постоянно приходится идти на компромисс в ущерб своим ценностям и приоритетам? Из-за этого вы чувствуете себя как выжатый лимон, а окружающие говорят, что вы изменились и не в лучшую сторону. Это значит, вы тратите много усилий на поддержание эмоционального контакта, а мужчина попросту «тянет из вас соки». В таких отношениях вы никогда не будете счастливы.
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