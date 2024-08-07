Он — не твой: 7 признаков, что рядом с вами не тот мужчина

Если вы вместе не строите планы — на грядущую пятилетку, на год или хотя бы на месяц, значит, мужчина попросту не видит с вами будущего. Он говорит, что еще не определился со своими чувствами, что рано загадывать и думать наперед? Он просто не видит развития отношений и не готов брать на себя ответственность.