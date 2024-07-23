Опасно для детей: педиатр предупредил об угрозе жары для детского организма

Ребенок должен употреблять много жидкости на жаре. Давайте ему пить постоянно, даже если он не испытывает жажду. Пусть это будет просто чистая вода или минералка. Сладкие напитки лучше исключить — они не утоляют жажду и могут даже привести к обезвоживанию.