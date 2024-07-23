Опасно для детей: педиатр предупредил об угрозе жары для детского организма

Posted 23 июля, 12:01
Published 23 июля, 12:01
Modified 10 сентября, 04:21
Updated 10 сентября, 04:21
При температуре +30 градусов и выше возрастает опасность теплового и солнечного удара, а также увеличивается риск обезвоживания. Это может стать серьезным испытанием для детского организма, даже если ребенок абсолютно здоров, а нередко чревато даже летальным исходом.
Как уберечь ребенка в аномальную жару? Советует педиатр, замдиректора НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.
Дневное солнце особенно опасно для детей. Старайтесь не выходить на улицу с ребенком в самый пик жары и тем более не находитесь в эти часы на пляже. Оптимальное время для июльской «сиесты» — с 11.00 до 17.00.
От ультрафиолета страдают глаза. Причем солнце особенно опасно для детских глаз, поскольку ультрафиолет у малышей легче проникает внутрь глаза. Это чревато глазными болезнями, а в дальнейшем — помутнением хрусталика.
Начиная с годовалого возраста ребенок должен при нахождении на солнце носить очки. Если он их постоянно снимает, то тогда наденьте на ребенка хотя бы панамку с широкими полями.
Вещи ребенка должны быть исключительно из натуральных тканей — льна, хлопка, конопли. Одежда должна быть свободной и легкой.
Дети получают в три раза больше ультрафиолета, чем взрослые. Поэтому обязательно мажьте ребенка перед выходом на солнце солнцезащитным кремом с самым высоким фактором защиты — 60. Это нужно делать за 20–30 минут до выхода на улицу и после каждого купания.
Ребенок должен употреблять много жидкости на жаре. Давайте ему пить постоянно, даже если он не испытывает жажду. Пусть это будет просто чистая вода или минералка. Сладкие напитки лучше исключить — они не утоляют жажду и могут даже привести к обезвоживанию.
Не стоит отменять прогулки на воздухе и оздоровительные процедуры в воде. Но учтите, что ребенок должен находиться под тентом или в тени деревьев. Исключите активные игры на жаре, но в воде, напротив,
Жара очень утомляет детский организм и требует напряжения всех сил. Поэтому старайтесь, чтобы ребенок обязательно отдыхал днем, а вечером пораньше ложился спать.
Не пичкайте ребенка едой в жару, тем более если он отказывается от пищи. Избегайте жирных, жареных блюд, фастфуда.
Ультрафиолет уменьшает содержание витамина С в организме, поэтому пополняйте его запасы свежими овощами, фруктами, ягодами: болгарским перцем, смородиной, капустой, цитрусовыми.
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