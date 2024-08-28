Не выбрасывайте! 6 пищевых отходов, которые помогут вашему огороду

Posted 28 августа, 07:52
Published 28 августа, 07:52
Modified 10 сентября, 05:59
Updated 10 сентября, 05:59
Не выбрасывайте скорлупу после того, как использовали яйца, а вместо этого измельчите ее и посыпьте на грядки.
«Яичная скорлупа почти полностью состоит из карбоната кальция. Карбонат нейтрализует кислотность почвы и делает ее более щелочной. Ну, а кальций вообще жизненно важен для растений, — говорит Деймон Абди из лаборатории Сельскохозяйственного центра при университете в штате Луизиана. — Отличное решение, если почва становится слишком кислой».
Но избегайте использования яичной скорлупы рядом с кислотолюбивыми растениями, такими как азалии.
Попробуйте положить остатки перца рядом с растениями, чтобы отпугнуть вредителей.
«Острый перец, такой как чили или халапеньо, содержит капсаицин — соединение, которое отпугивает млекопитающих и насекомых», — говорит эксперт по садоводству Кэрри Спунмор.
Еще один вид отходов, который вы можете использовать, чтобы вредители не беспокоили ваши растения, — это кожура цитрусовых.
«Кожура апельсинов, лимонов и грейпфрутов, содержит натуральные соединения, которые отпугивают муравьев, тлю», — говорит Спунмор.
Просто разбросайте кожуру цитрусовых вокруг стеблей растений. Ее аромат быстро исчезает, потому меняйте цедру почаще.
Кофейная гуща, содержащая азот, калий и фосфор, насыщает питательными веществами почву в вашем огороде. Выньте жмых из кофемашины и насыпьте ее вокруг основания растений. Избегайте сыпать гущу толстым слоем, так как она может блокировать поток воды и воздуха, говорит Абди.
Банановую кожуру можно использовать для подкормки растений — она богата калием, фосфором и кальцием, которые являются необходимыми питательными веществами для роста любых культур.
«После закапывания в почву банановой кожуры она будет разлагаться постепенно, отдавая почве все полезные минералы», — говорит Спунмор.
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