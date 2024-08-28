Не выбрасывайте! 6 пищевых отходов, которые помогут вашему огороду

Кофейная гуща, содержащая азот, калий и фосфор, насыщает питательными веществами почву в вашем огороде. Выньте жмых из кофемашины и насыпьте ее вокруг основания растений. Избегайте сыпать гущу толстым слоем, так как она может блокировать поток воды и воздуха, говорит Абди.