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Posted 28 августа, 07:52

Published 28 августа, 07:52

Modified 10 сентября, 05:59

Updated 10 сентября, 05:59

Какие пищевые отходы пригодятся в огороде?

Не выбрасывайте! 6 пищевых отходов, которые помогут вашему огороду

28 августа 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Какие пищевые отходы пригодятся в огороде?
От кофейной гущи до банановой кожуры — многие пищевые отходы можно использовать для улучшения качества почвы на дачном огороде, отпугивания вредителей и многого другого. Эксперты по садоводству составили памятку — какие кухонные отходы будут полезны для цветов и растений.

Яичная скорлупа

Не выбрасывайте скорлупу после того, как использовали яйца, а вместо этого измельчите ее и посыпьте на грядки.

«Яичная скорлупа почти полностью состоит из карбоната кальция. Карбонат нейтрализует кислотность почвы и делает ее более щелочной. Ну, а кальций вообще жизненно важен для растений, — говорит Деймон Абди из лаборатории Сельскохозяйственного центра при университете в штате Луизиана. — Отличное решение, если почва становится слишком кислой».

Но избегайте использования яичной скорлупы рядом с кислотолюбивыми растениями, такими как азалии.

Яичная скорлупа — отличный источник минераловЯичная скорлупа — отличный источник минералов
Яичная скорлупа — отличный источник минералов. Фото: Изображение Midjourney

Острый перец

Попробуйте положить остатки перца рядом с растениями, чтобы отпугнуть вредителей.

«Острый перец, такой как чили или халапеньо, содержит капсаицин — соединение, которое отпугивает млекопитающих и насекомых», — говорит эксперт по садоводству Кэрри Спунмор.
Попробуйте положить остатки перца рядом с растениями, чтобы отпугнуть вредителейПопробуйте положить остатки перца рядом с растениями, чтобы отпугнуть вредителей
Попробуйте положить остатки перца рядом с растениями, чтобы отпугнуть вредителей. Фото: 1MI

Цедра цитрусовых

Еще один вид отходов, который вы можете использовать, чтобы вредители не беспокоили ваши растения, — это кожура цитрусовых.

«Кожура апельсинов, лимонов и грейпфрутов, содержит натуральные соединения, которые отпугивают муравьев, тлю», — говорит Спунмор.

Просто разбросайте кожуру цитрусовых вокруг стеблей растений. Ее аромат быстро исчезает, потому меняйте цедру почаще.

Кофейная гуща

Кофейная гуща, содержащая азот, калий и фосфор, насыщает питательными веществами почву в вашем огороде. Выньте жмых из кофемашины и насыпьте ее вокруг основания растений. Избегайте сыпать гущу толстым слоем, так как она может блокировать поток воды и воздуха, говорит Абди.

Банановая кожура

Банановую кожуру можно использовать для подкормки растений — она богата калием, фосфором и кальцием, которые являются необходимыми питательными веществами для роста любых культур.

«После закапывания в почву банановой кожуры она будет разлагаться постепенно, отдавая почве все полезные минералы», — говорит Спунмор.
Банановую кожуру можно использовать для подкормки растенийБанановую кожуру можно использовать для подкормки растений
Банановую кожуру можно использовать для подкормки растений. Фото: Изображение Midjourney
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