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Posted 19 сентября, 09:01

Published 19 сентября, 09:01

Modified 19 сентября, 09:01

Updated 19 сентября, 09:01

Хит соцсетей: почему всем так нравится оттенок вишневый блонд

Хит соцсетей: почему всем так нравится оттенок вишневый блонд

19 сентября 2024, 09:01
Фото: Личная страница модели ROMEUFELIPE
Вишневый блонд — самое модное окрашивание осени 2024 года. Рассказываем, почему все без ума от него настолько, что вишневый блонд стал хитом соцсетей, и как добиться такого оттенка.

Вишневый блонд — что это за окрашивание

Это оттенок, который может варьироваться по насыщенности и глубине, однако имеет единую базу — медовую, красную и с розоватым подтоном теплой гаммы. Если сравнивать вишневый блонд с пастельными и светлыми оттенками, он очевидно будет более динамичным и интенсивным.

Фото: страница модели glamourbrasi

Почему всем так нравится вишневый блонд

Популярность вишневого блонда неудивительна, особенно осенью, когда многие из нас начинают скучать по лету, однако уже интуитивно тяготеют к осеннему настроению, теплому и уютному.

Еще одна причина популярности такого окрашивания — его универсальность. Вишневый блонд прекрасно адаптируется к любой внешности — достаточно просто изменить полутона и тона.

Как сделать окрашивание по принципу вишневый блонд

Вишневый блонд может быть любым, главное — определиться, в какую сторону двигаться: к персиковой, розовой или рыжеватой гамме. Можно максимально приблизить вишневый блонд к натуральной гамме — для этого подойдет окрашивание по принципу балаяж, при котором пряди или блики эффектно вплетаются в нейтральную и естественную основу.

Фото: личная страница модели ALINEBRASILCOSMETICS

Как поддерживать оттенок

Вишневый блонд — достаточно неприхотливый оттенок, особенно в том, что касается ухода. Подкрашивать волосы нужно в среднем один раз в семь или в восемь недель, и этого будет достаточно. При желании можно усиливать блеск примерно раз в три недели — в этом случае цвет будет оставаться насыщенным.

Многое, впрочем, будет зависеть от натурального оттенка волос. Темноволосым девушкам для поддержания вишневого блонда, вероятно, придется посещать парикмахерскую чуть чаще, например, раз в пять недель.

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#Мария Казак#Красота#Прически#Окрашивание волос
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