Хит соцсетей: почему всем так нравится оттенок вишневый блонд

Вишневый блонд — достаточно неприхотливый оттенок, особенно в том, что касается ухода. Подкрашивать волосы нужно в среднем один раз в семь или в восемь недель, и этого будет достаточно. При желании можно усиливать блеск примерно раз в три недели — в этом случае цвет будет оставаться насыщенным.