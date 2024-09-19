Хит соцсетей: почему всем так нравится оттенок вишневый блонд

Posted 19 сентября, 09:01
Published 19 сентября, 09:01
Modified 19 сентября, 09:01
Updated 19 сентября, 09:01
Это оттенок, который может варьироваться по насыщенности и глубине, однако имеет единую базу — медовую, красную и с розоватым подтоном теплой гаммы. Если сравнивать вишневый блонд с пастельными и светлыми оттенками, он очевидно будет более динамичным и интенсивным.
Популярность вишневого блонда неудивительна, особенно осенью, когда многие из нас начинают скучать по лету, однако уже интуитивно тяготеют к осеннему настроению, теплому и уютному.
Еще одна причина популярности такого окрашивания — его универсальность. Вишневый блонд прекрасно адаптируется к любой внешности — достаточно просто изменить полутона и тона.
Как сделать окрашивание по принципу вишневый блонд
Вишневый блонд может быть любым, главное — определиться, в какую сторону двигаться: к персиковой, розовой или рыжеватой гамме. Можно максимально приблизить вишневый блонд к натуральной гамме — для этого подойдет окрашивание по принципу балаяж, при котором пряди или блики эффектно вплетаются в нейтральную и естественную основу.
Вишневый блонд — достаточно неприхотливый оттенок, особенно в том, что касается ухода. Подкрашивать волосы нужно в среднем один раз в семь или в восемь недель, и этого будет достаточно. При желании можно усиливать блеск примерно раз в три недели — в этом случае цвет будет оставаться насыщенным.
Многое, впрочем, будет зависеть от натурального оттенка волос. Темноволосым девушкам для поддержания вишневого блонда, вероятно, придется посещать парикмахерскую чуть чаще, например, раз в пять недель.
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