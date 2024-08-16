Бруклинский блонд: это окрашивание выбирают звезды

Posted 16 августа, 13:56
Published 16 августа, 13:56
Modified 10 сентября, 05:44
Updated 10 сентября, 05:44
Это тот самый цвет волос, который носят Эмилия Кларк, Рита Ора, Бейонсе, Джои Кинг и другие знаменитости. Многие перешли в него из балаяжа, и это выглядит очень эффектно. А на практике — довольно просто: нужно всего лишь добавить цвету яркости и слегка осветлить кончики. Важно, что корни при таком окрашивании отрастают очень гармонично.
Характерный оттенок бруклинского блонда — теплый, что-то среднее между янтарем и карамелью. Цвет получается универсальным, особенно для августа и сентября — он выгодно подчеркивает загар, который многие успели приобрести в отпуске. Однако и с бледной кожей такой цвет волос смотрится отлично.
Окрашивание идет всем, поскольку оно комбинирует в себе достоинства темного цвета, его глубину и насыщенность и яркость и блеск блонда. Сочетание делает удачный акцент на чертах лица и добавляет волосам необходимый объем.
При окрашивании в бруклинский блонд мастера смешивают градиенты брюнета и блонда, то есть комбинируют темные и светлые пряди. Цветовой переход получается максимально мягким и плавным.
Какую именно технику окрашивания выбрать — зависит от натурального цвета волос. Если он темный, сначала волосы осветляются, затем блондируются, при этом краска наносится только на те части, где она должна бликовать. После этого слегка затемняются кончики волос и корни.
Красоту бруклинского блонда способна подчеркнуть правильная стрижка — например, на средние волосы. В этом случае образ получится элегантным, изысканным и в то же время универсальным. Очень эффектно бруклинский блонд смотрится на локонах — с такой укладкой любая женщина будет выглядеть как голливудская дива.
Практичный и универсальный боб тоже прекрасно смотрится с бруклинским блондом. Это отличный повседневный вариант, который без проблем трансформируется в вечернюю прическу при помощи простой укладки.
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