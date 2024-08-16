Бруклинский блонд: это окрашивание выбирают звезды

Это тот самый цвет волос, который носят Эмилия Кларк, Рита Ора, Бейонсе, Джои Кинг и другие знаменитости. Многие перешли в него из балаяжа, и это выглядит очень эффектно. А на практике — довольно просто: нужно всего лишь добавить цвету яркости и слегка осветлить кончики. Важно, что корни при таком окрашивании отрастают очень гармонично.