6 важных советов садоводам, которые едут в отпуск

Чтобы ограничить количество надоедливых многолетних растений, с которыми вы столкнетесь по возвращении домой, очистите от них свои грядки за несколько дней до отъезда. Сорняки конкурируют с другими растениями за влагу под землей, вытягивая воду из почвы за счет другой флоры в вашем саду. Об этом пишет The Sun.