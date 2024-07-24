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Posted 24 июля, 13:21

Published 24 июля, 13:21

Modified 10 сентября, 04:25

Updated 10 сентября, 04:25

6 важных советов садоводам, которые едут в отпуск

6 важных советов садоводам, которые едут в отпуск

24 июля 2024, 13:21
Фото: 1MI
Эксперты по садоводству дали шесть советов, которые помогут вашему саду пережить период вашего отъезда в отпуск.

Ликвидируйте сорняки

Чтобы ограничить количество надоедливых многолетних растений, с которыми вы столкнетесь по возвращении домой, очистите от них свои грядки за несколько дней до отъезда. Сорняки конкурируют с другими растениями за влагу под землей, вытягивая воду из почвы за счет другой флоры в вашем саду. Об этом пишет The Sun.

Подстригите газоны

Чтобы свести к минимуму чрезмерный рост травы и необходимость дополнительного ухода по возвращении, подстригите ее перед отпуском. Не подстригайте траву слишком коротко, чтобы она не была подвержена чрезмерному влиянию солнца.

Позаботьтесь о растениях в горшках

Если на время вашего отсутствия прогнозируется аномальная жара, лучше всего переставить растения в горшках в тень, иначе они могут засохнуть. Речь идет и о тех растениях, которые находятся в доме.

Обеспечьте полив

Обязательно полейте все клумбы, растения в горшках и траву сильнее обычного. Не переусердствуйте, иначе вы можете затопить свой сад.

Есть простой способ организовать полив многолетних растений на время отпуска. Вам понадобится пластиковая бутылка с крышкой.

Снимите крышку. Нагрейте острую булавку зажигалкой, затем проделайте в крышке два-четыре небольших отверстия. Наполните бутылку водой, закройте ее крышкой и переверните.

Прикрепите бутылку скотчем к дереву или колышку. Затем вдавите ее в почву так, чтобы крышка находилась немного ниже поверхности почвы, но не слишком близко к растению, чтобы не потревожить корни.

Когда бутылка нагревается на дневном свете, внутри нее создается давление, которое позволяет воде медленно вытекать во время вашего путешествия.

Разместите такие же бутылки в горшках с растениями и на клумбах.

Подвяжите молодые растения

Молодые растения могут расти очень быстро. Поэтому перед отпуском подвязывайте растения, которым это необходимо, когда они немного подрастут. Особенно это касается быстрорастущих культур — таких, как томаты.

Соберите спелые плоды

Если вы планируете поездку продолжительностью более нескольких дней, обязательно соберите спелые или почти созревшие фрукты и ягоды. Поместите их в холодильник для завершения созревания.

Что касается других растений, таких как стручковая фасоль и кабачки, рассмотрите возможность сбора их до того, как они созреют. Если они перезреют на лозе, растение перестанет плодоносить.

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#Марина Колодкина#Дом#Все материалы авторов#Дом и сад
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