6 важных советов садоводам, которые едут в отпуск

Posted 24 июля, 13:21
Published 24 июля, 13:21
Modified 10 сентября, 04:25
Updated 10 сентября, 04:25
Чтобы ограничить количество надоедливых многолетних растений, с которыми вы столкнетесь по возвращении домой, очистите от них свои грядки за несколько дней до отъезда. Сорняки конкурируют с другими растениями за влагу под землей, вытягивая воду из почвы за счет другой флоры в вашем саду. Об этом пишет The Sun.
Чтобы свести к минимуму чрезмерный рост травы и необходимость дополнительного ухода по возвращении, подстригите ее перед отпуском. Не подстригайте траву слишком коротко, чтобы она не была подвержена чрезмерному влиянию солнца.
Если на время вашего отсутствия прогнозируется аномальная жара, лучше всего переставить растения в горшках в тень, иначе они могут засохнуть. Речь идет и о тех растениях, которые находятся в доме.
Обязательно полейте все клумбы, растения в горшках и траву сильнее обычного. Не переусердствуйте, иначе вы можете затопить свой сад.
Есть простой способ организовать полив многолетних растений на время отпуска. Вам понадобится пластиковая бутылка с крышкой.
Снимите крышку. Нагрейте острую булавку зажигалкой, затем проделайте в крышке два-четыре небольших отверстия. Наполните бутылку водой, закройте ее крышкой и переверните.
Прикрепите бутылку скотчем к дереву или колышку. Затем вдавите ее в почву так, чтобы крышка находилась немного ниже поверхности почвы, но не слишком близко к растению, чтобы не потревожить корни.
Когда бутылка нагревается на дневном свете, внутри нее создается давление, которое позволяет воде медленно вытекать во время вашего путешествия.
Разместите такие же бутылки в горшках с растениями и на клумбах.
Молодые растения могут расти очень быстро. Поэтому перед отпуском подвязывайте растения, которым это необходимо, когда они немного подрастут. Особенно это касается быстрорастущих культур — таких, как томаты.
Если вы планируете поездку продолжительностью более нескольких дней, обязательно соберите спелые или почти созревшие фрукты и ягоды. Поместите их в холодильник для завершения созревания.
Что касается других растений, таких как стручковая фасоль и кабачки, рассмотрите возможность сбора их до того, как они созреют. Если они перезреют на лозе, растение перестанет плодоносить.
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