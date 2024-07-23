Засыхают и вянут? Как помочь комнатным растениям пережить жару

Posted 23 июля, 11:48
Published 23 июля, 11:48
Modified 10 сентября, 04:20
Updated 10 сентября, 04:20
Самый банальный, но тем не менее действенный совет — много, часто и обильно поливайте растения. Отимальное время для полива — раннее утро либо поздний вечер. Это уменьшает возможность испарения и способствует глубокому росту корней.
Обильный полив помогает укрепить корневую систему для того, чтобы она приспособилась к будущим стрессам от жары. Но следите за тем, чтобы влага успевала испаряться из земли, иначе корни загниют.
Светлана Михайлова, цветовод:
«В жару поливать некоторые растения приходится дважды в день: утром и вечером. Боялась, что на южном балконе растения гореть будут, но вроде обходится. При самой высокой температуре перевожу растения на белые горшки, чтобы не нагревались».
Переместите растения в более прохладное или хотя бы затененное место. Если цветы или растения будут стоять на открытом солнце, они могут получить ожоги. В первую очередь обеспечьте защиту от солнца молодым растениям и сортам с нежными бутонами и листьями.
Галина Абазова, фитодизайнер:
«Цветы на балконе поливаю три раза в день. В 12 часов дня убираю вниз, а в 16.00 ставлю назад. Окна выходят на солнечную сторону».
В течение дня при высоких температурах несколько раз опрыскивайте листья растений из пульверизатора. Но делать это нужно не под прямыми солнечными лучами, а отставив растение в тень.
Хотя бы раз в неделю устраивайте растениям «душ» — это хорошо оживляет при жаре. Используйте увлажнители воздуха — можно рядом с растением разместить емкость с водой.
Елена Светина, специалист по комнатному цветоводству:
«Для уменьшения стресса от жары при опрыскивании можно использовать циркон, один раз и строго по норме».
Важно! Во время жары ни в коем случае не занимайтесь пересадкой комнатных растений и отложите внесение удобрений. Растения в зной испытывают стресс и при проведении таких манипуляций могут погибнуть.
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