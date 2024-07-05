Как обустроить дачную беседку: идеи и решения

Posted 5 июля, 07:01
Published 5 июля, 07:01
Modified 10 сентября, 03:27
Updated 10 сентября, 03:27
Отличный и достаточно простой вариант — обычная деревянная беседка, совмещенная с обеденной зоной и летней кухней. Она станет самым любимым местом на вашем участке, а натуральная древесина внесет приятное и интересное разнообразие в ландшафтный дизайн, особенно если дополнить беседку деревянной мебелью.
Беседка с массивными деревянными балками и большой крышей — прекрасное решение для дачного участка. Она будет особенно органично смотреться в зеленом саду, а ее очарование подчеркнут эффектные виноградные лозы.
Простой и доступный способ модернизировать дачную беседку — установить выдвижную штору. Она обеспечит защиту от дневного зноя и яркого солнечного света, что особенно актуально в жаркие летние месяцы.
Если на вашем дачном участке есть бассейн, то беседку вы можете установить прямо возле него. Конструкция будет прятать в тени гамак, шезлонги, что позволит создать пространство для комфортного отдыха жарким днем.
Беседку можно украсить цветами, высадив их, например, на крыльце. Растительность позволит смягчить острые углы в геометрии конструкции и добавит беседке очарования.
Яркие и красивые цветы станут прекрасным декором для вашей дачной беседки. Вы можете присмотреться к жимолости, бугенвиллиям розового цвета.
Жарким летом спастись от зноя в беседке поможет элегантная и эффектная драпировка. Ее можно установить по бокам беседки, чтобы создать тень, но не затемняя при этом пространство самой террасы.
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