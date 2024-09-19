Где найти хорошего репетитора — рейтинг-2024: 5 проверенных ресурсов

Posted 19 сентября, 08:44
Published 19 сентября, 08:44
Modified 19 сентября, 08:44
Updated 19 сентября, 08:44
Платформа направлена на подготовку школьников к ЕГЭ и ОГЭ. Школьнику предоставляется бесплатный урок, на основе которого оцениваются его знания. После этого педагог выстраивает индивидуальную программу занятий для каждого школьника: подтягивает знания по школьному предмету и подготавливает к экзаменам.
В процессе обучения ученик может поменять репетитора и график занятий. Родители и школьники высоко оценивают уровень подготовки к экзаменам на этом сайте.
Помогает школьникам подтянуть знания по предметам до уровня олимпиад. Выпускники онлайн-школы поступают в лучшие вузы страны. Среди преподавателей — опытные педагоги из главных российских вузов: ВШЭ, МГУ, МФТИ и др. При этом родители отмечают, что обучение в школе дешевле, чем у репетиторов в крупных городах России.
Онлайн-курсы считаются лучшими для подготовки к русскому, химии, английскому и математике.
Сервис направлен на подготовку учеников к сдаче экзаменов — ОГЭ и ЕГЭ. Отличается от других сервисов довольно невысокой ценой: от 500 руб. за один академический час. Но это не сказывается на качестве подготовки. По отзывам родителей, ученики после прохождения курсов показывают рост успеваемости и высокие результаты на экзаменах.
С помощью платформы можно подобрать репетитора по своим индивидуальным предпочтениям. Достаточно разместить на сайте подробную заявку, и ее увидят более 17 тысяч репетиторов, зарегистрированных на платформе. Из откликнувшихся кандидатов вы сможете сами выбрать того, кто подходит под ваши запросы и ценник.
Сайт предлагает онлайн-уроки с частным репетитором. Репетитора можно подобрать самостоятельно, заполнив анкету. Есть возможность обучаться как по индивидуальной, так и по готовой программе, одному или в группах. На сайте можно найти репетитора для учеников средних классов для повышения уровня знаний, а также педагогов, осуществляющих подготовку к выпускным экзаменам.
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