Где найти хорошего репетитора — рейтинг-2024: 5 проверенных ресурсов

Сервис направлен на подготовку учеников к сдаче экзаменов — ОГЭ и ЕГЭ. Отличается от других сервисов довольно невысокой ценой: от 500 руб. за один академический час. Но это не сказывается на качестве подготовки. По отзывам родителей, ученики после прохождения курсов показывают рост успеваемости и высокие результаты на экзаменах.