Ольга Бузова неожиданно сменила репертуар и рассказала об этом в интервью

Частью выступления и фотографиями Ольга поделилась в своем ТГ-канале, прокомментировав, что впервые после музыкальной премии, прошедшей в июне этого года, решила дать журналистам комментарии. Она отметила, что было очень много вопросов, на каждый из которых она постаралась дать ответ.