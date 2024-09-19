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Posted 19 сентября, 09:18

Published 19 сентября, 09:18

Modified 19 сентября, 15:56

Updated 19 сентября, 15:56

Ольга Бузова кардинально сменила репертуар и рассказал об этом в интервью

Ольга Бузова неожиданно сменила репертуар и рассказала об этом в интервью

19 сентября 2024, 09:18
Фото: https://t.me/byzovahouse/3595
Ольга Бузова кардинально сменила репертуар и рассказал об этом в интервью
Леди Бу представила новую песню «Made in Russia» и дала интервью, прервав долгое молчание.

Ольга Бузова собрала журналистов, чтобы представить свою новую песню «Made in Russia», которую она исполнила на русском языке. Песня имела патриотическое значение и содержала музыкальный фольклор. При этом, певица не облачалась в народный костюм, а выбрала для выступления черный комбинезон.

Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia»Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia»
Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia».
Фото: https://t.me/byzovahouse/3595

Частью выступления и фотографиями Ольга поделилась в своем ТГ-канале, прокомментировав, что впервые после музыкальной премии, прошедшей в июне этого года, решила дать журналистам комментарии. Она отметила, что было очень много вопросов, на каждый из которых она постаралась дать ответ.

Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia»Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia»
Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia»Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia»
Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia»Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia»
Ольга Бузова на презентации песни «Made in Russia».
Фото: https://t.me/byzovahouse/3595

Поклонники творчества Бузовой на перебой писали поздравления и по достоинству оценили ее новый хит.

Замечательная песня
Made in Russia — лучшая песня за последнее время!
Понравилась песенка! Только ещё бы слова все русские были бы.
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