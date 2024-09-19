Ольга Бузова неожиданно сменила репертуар и рассказала об этом в интервью

Posted 19 сентября, 09:18
Published 19 сентября, 09:18
Modified 19 сентября, 15:56
Updated 19 сентября, 15:56
Ольга Бузова собрала журналистов, чтобы представить свою новую песню «Made in Russia», которую она исполнила на русском языке. Песня имела патриотическое значение и содержала музыкальный фольклор. При этом, певица не облачалась в народный костюм, а выбрала для выступления черный комбинезон.
Частью выступления и фотографиями Ольга поделилась в своем ТГ-канале, прокомментировав, что впервые после музыкальной премии, прошедшей в июне этого года, решила дать журналистам комментарии. Она отметила, что было очень много вопросов, на каждый из которых она постаралась дать ответ.
Поклонники творчества Бузовой на перебой писали поздравления и по достоинству оценили ее новый хит.
Замечательная песня
Made in Russia — лучшая песня за последнее время!
Понравилась песенка! Только ещё бы слова все русские были бы.
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