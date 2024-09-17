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Posted 17 сентября, 06:07

Published 17 сентября, 06:07

Modified 17 сентября, 06:09

Updated 17 сентября, 06:09

Деми Мур с дочерями

Деми Мур в красном платье представила новое кино вместе с тремя дочерями

17 сентября 2024, 06:07
Фото: CHELSEA LAUREN
Деми Мур с дочерями
Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур пришли на премьеру фильма поддержать свою звездную маму

В понедельник 16 сентября 61-летняя Деми Мур посетили в Лос-Анджелесе премьеру своего фильма «Вещество». На показ ее сопровождали три дочери, которых она родила от Брюса Уиллиса — 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула.

Звезда была одета в красное платье без бретелек от Оскара-де ла Рента с мозаичным рисунком из ярких черных и бордовых плиток. Свой образ она дополнила тремя браслетами, парой сережек и несколькими кольцами с бриллиантами.

Деми Мур на премьере фильма «Вещество»Деми Мур на премьере фильма «Вещество»
Деми Мур на премьере фильма «Вещество». Фото: JON KOPALOFF

Премьера нового фильма состоялась на Каннском кинофестивале еще в мае, где он получил приз за лучший сценарий. Мур играет актрису Элизабет Спаркл, которую отвергает телеканал в пользу молодых талантов. Тогда Элизабет пробует запрещенные вещества и начинает делить жизнь с более молодой версией себя, пытаясь вернуть свою молодость и славу.

На Международном кинофестивале в Торонто в 2024 году Мур рассказала PEOPLE, пока еще не показывала своим дочерям работу.

«Я думала о том, чтобы показать им фильм, но потом решила подождать, — сказала Мур. Они смогут посмотреть его с большой аудиторией на премьере, считаю это было бы более захватывающе».
Деми Мур на премьера фильма «Вещество» 16 сентября 2024 годаДеми Мур на премьера фильма «Вещество» 16 сентября 2024 года
Деми Мур на премьера фильма «Вещество» 16 сентября 2024 года. Фото: CHELSEA LAUREN
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