Деми Мур в красном платье представила новое кино вместе с тремя дочерями

Премьера нового фильма состоялась на Каннском кинофестивале еще в мае, где он получил приз за лучший сценарий. Мур играет актрису Элизабет Спаркл, которую отвергает телеканал в пользу молодых талантов. Тогда Элизабет пробует запрещенные вещества и начинает делить жизнь с более молодой версией себя, пытаясь вернуть свою молодость и славу.