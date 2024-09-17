Деми Мур в красном платье представила новое кино вместе с тремя дочерями

Posted 17 сентября, 06:07
Published 17 сентября, 06:07
Modified 17 сентября, 06:09
Updated 17 сентября, 06:09
В понедельник 16 сентября 61-летняя Деми Мур посетили в Лос-Анджелесе премьеру своего фильма «Вещество». На показ ее сопровождали три дочери, которых она родила от Брюса Уиллиса — 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула.
Звезда была одета в красное платье без бретелек от Оскара-де ла Рента с мозаичным рисунком из ярких черных и бордовых плиток. Свой образ она дополнила тремя браслетами, парой сережек и несколькими кольцами с бриллиантами.
Премьера нового фильма состоялась на Каннском кинофестивале еще в мае, где он получил приз за лучший сценарий. Мур играет актрису Элизабет Спаркл, которую отвергает телеканал в пользу молодых талантов. Тогда Элизабет пробует запрещенные вещества и начинает делить жизнь с более молодой версией себя, пытаясь вернуть свою молодость и славу.
На Международном кинофестивале в Торонто в 2024 году Мур рассказала PEOPLE, пока еще не показывала своим дочерям работу.
«Я думала о том, чтобы показать им фильм, но потом решила подождать, — сказала Мур. Они смогут посмотреть его с большой аудиторией на премьере, считаю это было бы более захватывающе».
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